La Via Petrina: sei mesi di studi e attività

L’ultimo dell’anno si chiude il progetto legato ad un nuovo itinerario di Puglia. Sopralluoghi e studi di archivio, ma anche documentazioni video/fotografiche, eventi e visite guidate: queste le attività dei sei mesi di intenso lavoro per il progetto

“La via Petrina– Il viaggio di san Pietro dalla Puglia a Roma” ideato dalla Cooperativa Polisviluppo e finanziato dalla Regione Puglia nell’ambito del Programma straordinario in materia di cultura e spettacolo per l’anno 2018.

Proprio nel mese di dicembre 2019, come da progetto, si chiude questo percorso finalizzato ad incrementare l’offerta turistica regionale, valorizzandone il patrimonio materiale e immateriale.

A tutti gli effetti, un nuovo itinerario culturale della Puglia, che vuole mettere in rete luoghi legati dalla tradizione del culto petrino con l’idea che lì sia passato, nel I secolo d.C., il Principe degli Apostoli nel suo viaggio da Antiochia verso Roma.

«Da giugno ad oggi- commenta la Polisviluppo- un grande lavoro per intercettare possibili attrattori. Nei prossimi giorni è nostra intenzione presentare a stampa e pubblico i risultati e il prodotto finale di questo progetto».