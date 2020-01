Teknoservice, attribuito il Rating di Legalità ★★++

Un riconoscimento a riprova del rispetto di elevati standard di conformità sulle norme di legalità, trasparenza e correttezza. Il Rating di Legalità è uno strumento introdotto nel 2012. Il riconoscimento mira alla promozione e all’introduzione di principi di comportamento etico in ambito aziendale tramite l’assegnazione di un giudizio sul rispetto della legalità da parte delle imprese che ne abbiano fatto richiesta e, più in generale, sul grado di attenzione riposto nella corretta gestione del proprio business.

In Italia Teknoservice è presente con oltre 1494 unità operative, 47 unità locali e 53 Centri Comunali di Raccolta. Opera in 128 Enti locali e serve 1 milione e 317mila abitanti distribuiti nelle Regioni Basilicata, Campania, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia e Sardegna. Il fatturato negli ultimi tre anni è stato pari a 251.391.236,00 euro. Teknoservice, inoltre, è iscritta nella White-list della Prefettura di Torino, l’elenco che include tutti i fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa e operanti nei settori esposti maggiormente a rischio.

“Continuiamo il nostro percorso di crescita imprenditoriale - spiega Nicola Benedetto, Presidente del Consiglio di Amministrazione di Teknoservice - proteso alla sintesi tra cultura d’impresa e cultura etica, già dimostrato nel corso degli anni di intenso lavoro, avviando un percorso di miglioramento legato all’efficienza e all’efficacia delle molteplici attività della nostra azienda. Si tratta quindi di un riconoscimento significativo per il nostro management che è stato sempre attento alle norme nazionali, alle best practices, tra cui quelle relative all’anticorruzione e all’antiriciclaggio. Siamo, inoltre, molto soddisfatti e orgogliosi di aver avviato una nuova rivoluzione culturale nell’ambito dei nostri principi aziendali. Il Rating di Legalità dimostra la nostra affidabilità agli stakeholder, in particolare a clienti e fornitori. Le procedure, i controlli, le verifiche previste per l’ottenimento sono molto severe ed entrano in ogni minimo particolare nella gestione dell’azienda. È una medaglia che deve rendere ogni dipendente orgoglioso di far parte della nostra realtà imprenditoriale”.