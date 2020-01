Rock e Irish music, gran finale di Merry Street Sabato 4 gennaio: ultimo appuntamento, 7 band nel cuore di Taranto

Surf rock, rock&roll, musica irlandese e sperimentazioni speciali per l'ultimo appuntamento con Merry Street – concerti diffusi. La kermesse, strutturata con sette esibizioni in contemporanea, per sette band, celebra il suo gran finale sabato 4 gennaio a partire dalle ore 18:30 tra via Di Palma e via D’Aquino, nel cuore della città di Taranto.