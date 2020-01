Presentazione del libro “Le donne del cinema italiano - Cento anni di dive senza tempo” di Domenico Palattella

Bari - c/o Mediateca Regionale Pugliese di Bari - Giovedì 23 Gennaio 2020 Ore 18.00 - Si intitola “Le donne del cinema italiano - Cento anni di dive senza tempo” (Boopen Edizioni, 2017) il saggio scritto dal critico cinematografico S.N.C.C.I. Domenico Palattella che verrà presentato presso la Mediateca Regionale Pugliese , sita in via G. Zanardelli, 30 a Bari, il prossimo giovedì 23 Gennaio 2020 alle ore 18:00 .

L’evento è promosso dall’Associazione cinematografica “La Dolce Vita”, in collaborazione con l’Associazione di promozione sociale ACSI/Laboratorio Urbano Mediterraneo – Presidio del Libro di San Giorgio Jonico nell’ambito delle iniziative di promozione del libro e della lettura organizzate da quest’ultimo. L’evento vede l’importante collaborazione della Mediateca Regionale Pugliese, dell’Apulia Film Commission e della Regione Puglia.

Saranno presenti, oltre all’autore Domenico Palattella, Simona De Bartolomeo e Raffaello Castellano che hanno curato alcuni contributi della pubblicazione.

IL LIBRO

Il libro è una lunga ed appassionata escursione nel cinema italiano visto, per una volta, dalla parte femminile. Il testo non va comunque inteso come "il meglio di" e non tende ad escludere nessuno, piuttosto va considerato come un viaggio attraverso le attrici, le dive e le registe più rappresentative, tenendo conto, in primo luogo, del valore artistico di esse e poi però anche della rilevanza divistica, del successo popolare e della traccia che queste bellissime donne hanno lasciato nella nostra società.

Il saggio di Domenico Palattella si inserisce di diritto in quel filone dei gender studies ancora poco esplorato e studiato nel nostro Paese che, ancora risente di quella forte impronta maschilista che tanto danno ha arrecato, non solo agli studi storiografici, ma in ogni aspetto della società.

Il libro raccoglie diversi contributi fra i quali una interessantissima prefazione a cura di Simona De Bartolomeo, Esperta di Marketing Culturale dei S.A.C. e grande appassionata di cinema; oltre ad un’appendice sulle registe del cinema italiano curata da Raffaello Castellano, giornalista, Esperto di Linguaggi Audiovisivi ed Esperto di Marketing Culturale dei S.A.C..

L’AUTORE

Domenico Palattella (classe 1988), Giornalista, sceneggiatore cinematografico e critico cinematografico professionista dal dicembre 2015, iscritto al Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani (SNCCI). E’ presidente e socio-fondatore dell’Associazione cinematografica “La Dolce Vita”. E’ docente di Critica cinematografica e storia del cinema presso alcuni enti pubblici culturali. E’ stato, per due edizioni (2017-2018), nello staff organizzativo della Mostra del Cinema di Taranto; Direttore Artistico del Festival del Cinema di Taurasi (2018), nonché membro di giuria alla prima edizione del “Moonwatchers Film Festival” (Statte-Ta, 2018). E’ autore dei libri “Arrivederci Rascel: vita e miracoli di un vero artista” Photocity Edizioni, 2014; “Le donne del cinema italiano - Cento anni di dive senza tempo” Boopen, 2017 e “L’Italia del cinema dagli anni ’60 agli anni ’90 - Mito, storie, curiosità” Dellisanti Editore, 2019.

L’appuntamento con la presentazione del libro “Le donne del cinema italiano – Cento anni di dive senza tempo” si terra Giovedì 23 gennaio 2020, alle ore 18:00, presso la Mediateca Regionale Pugliese di Bari, in via G. Zanardelli – n°30.

L’evento è gratuito ed è aperto a tutta la cittadinanza.

Per informazioni:

333 33 16 951

349 13 12 139

340 95 72 005