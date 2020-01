Urbino e la sua università è nella canzone di Mimmo Carrino, il professore

Nostalgia canaglia dovrebbe essere il titolo sotto pelle di questo articolo. Il professore, come lo chiamano gli avventori del Bar78 di Via Oberdan, è Mimmo Carrino, tarantino doc, che ha studiato a Urbino dal 1973 al 1981, laureandosi restando a insegnare nelle Marche fino alla pensione.

Mimmo ha voluto fare un regalo alla città di Urbino alla sua antichissima università con una canzone: «Urbino..... quelli che una volta erano all'Università».

Non ha dimenticato di essere anche e non solo un professore di disegno, ma un artista della musica.

Lui è stato nei Glom, un gruppo musicale tarantino degli anni sessanta, quando i giovani mangiavano cassette musicali e partivano le prime radio indipendenti. Il mio ricordo personale è legato all’inaugurazione della nuova chiesa di San Pio X nel quartiere Italia- Montegranaro, quando d’accordo con Dario Palmisano, il parroco quarantenne che leggeva nietzsche, si organizzo la prima messa beat, con la presenza dell’arcivescovo Mons Motolese. Unica e irripetibile, come unici sono i protagonisti di quell’evento e di quegli anni dei quali alcuni sono andati via per sempre.

Abbiamo chiesto a Mimmo, com’è nata questa canzone?

“Tornando ad Urbino dopo tanti anni, sono stato avvolto da ricordi indimenticabili. Passeggiando per le stradine, sono stato coinvolto nelle emozioni tanto, da scrivere e comporre una canzone dal titolo: Urbino…. quelli che una volta erano all'Università.

Il testo e la partitura del brano sono stati regolarmente depositati alla S.I.A.E. La registrazione originale, non ancora ultimata, sarà disponibile quanto prima. La potrò condividere o con tutti gli amici del mondo del web o con tutti quelli che vorranno emozionarsi con me e con la mia chitarra la prossima estate in piazza ad Urbino.”.

Ora la partitura è ultimata e ve la facciamo ascoltare. Con l’auspicio che tutti gli ‘urbinati’ , soprattutto quelli che sono stati all’università si riconoscano nelle note del ‘professore’.