Cardinale Urosa: Maduro deve dimettersi

"Il governo illegittimo e fallito di Maduro, che sta usurpando il potere, deve dimettersi", ha detto il cardinale Jorge Urosa Savino, arcivescovo emerito di Caracas, durante un'intervista rilasciata esclusivamente alla bussola quotidiana. Nell'esercizio del suo ministero profetico, cerca di dare voce a tutte le persone che ogni giorno soffrono della grave crisi che sembra non finire in Venezuela. Insieme ad esso c'è un episcopato compatto e attivo in difesa dei diritti e della dignità del popolo venezuelano: “Di fronte alla realtà di un governo illegittimo e fallito, il Venezuela chiede un cambio di rotta, un ritorno alla Costituzione. Quel cambiamento richiede la partenza di coloro che esercitano il potere illegittimamente e l'elezione nel più breve tempo possibile di un nuovo presidente della Repubblica ”, recita l'esortazione pastorale pubblicata il 12 luglio 2019. Parole che i vescovi hanno ribadito nella "Lettera fraterna" del 10 gennaio 2020, in occasione della CXIII Assemblea plenaria ordinaria del I episcopato.

Va notato che i vescovi hanno anche respinto il recente tentativo da parte del regime di Nicolás Maduro di sostituire il presidente dell'Assemblea nazionale con il pseudo deputato dell'opposizione Luis Parra. "Abbiamo pubblicato un documento in rifiuto di quel colpo di stato e ignorando la direttiva che è stata nominata in quella sessione spuria che non aveva nemmeno un quorum, che non c'erano minuti, che non c'erano documenti per verificare che ci fosse l'elezione di una direttiva" , ha affermato il cardinale, evidenziando che l'episcopato riconosce come vice presidente dell'Assemblea nazionale il vice Juan Guaidó. Questo tentativo di colpo di stato parlamentare da parte del regime "segna un'altra pietra miliare nel deterioramento politico della situazione in Venezuela", ha detto.

La crisi sembra di nuovo stagnante, puoi parlarci della situazione attuale? Insistiamo sul fatto che questo governo illegittimo e fallito, che sta usurpando il potere, deve dimettersi, deve andarsene, deve lasciare il posto a un governo di transizione, per evitare di continuare la tragedia sociale, economica e politica che sta vivendo il popolo venezuelano. C'è un fatto che mi sembra molto serio: 18 mesi fa 1 dollaro costava 60 bolivar sovrane, oggi costa più di 75 mila bolivar sovrane. C'è un'inflazione orribile a causa del governo, perché l'economia è gestita dal governo nazionale. Inoltre, è vergognoso che vi sia una carenza di benzina in un paese petrolifero. Il governo dovrebbe dimettersi solo per questo, per aver rovinato la nostra industria

petrolio, devono andarsene e noi venezuelani dovremmo insistere affinché ci sia un cambio di governo. Inoltre, abbiamo il problema dei prigionieri politici, l'economia distrutta, l'alto prezzo del cibo, in breve, ci troviamo in una situazione sempre peggiore, quindi dobbiamo lavorare duro per realizzare democraticamente un cambio di governo.

In che modo la chiesa venezuelana vive questa crisi?

Soffriamo le stesse sofferenze, la stessa penuria di cui soffrono i venezuelani. Soffriamo della mancanza di benzina. I vescovi, soprattutto dall'interno, hanno grandi difficoltà a muoversi, a svolgere la loro opera pastorale. I sacerdoti il

stessa cosa. Le parrocchie sussistono grazie alla buona volontà di alcuni fedeli e, naturalmente, grazie alla generosità dei sacerdoti che lavorano con grande dedizione. Quindi stiamo condividendo la sofferenza del popolo venezuelano ed è così che dovrebbe essere, il pastore deve essere con le sue pecore, il pastore deve essere con il suo popolo, ed è quello che stiamo facendo.

Stiamo anche soffrendo l'emigrazione di molti sacerdoti, per motivi di salute, per problemi di umore, perché si sentono turbati da questa situazione di turbolenze politiche permanenti. Abbiamo anche perso molti catechisti e collaboratori pastorali della chiesa, è una vera tragedia. Ma abbiamo anche un altro problema molto serio, che è la riduzione dell'orario di lavoro, perché prima avevamo molte attività religiose, attività liturgiche, riunioni e incontri di lavoro notturno. La pastorale dopo le 6:00 del pomeriggio è stata intensa, ma ora non è possibile perché non c'è trasporto, non c'è luce, non c'è sicurezza e la gente non può partecipare. Quindi stiamo anche soffrendo da un punto di vista pastorale gli effetti di un cattivo governo, che sta portando il Venezuela a una situazione di deterioramento globale. Ecco perché insistiamo sul fatto che il governo deve cambiare, devono andarsene e lasciare il posto a un governo in grado di gestire bene la vita del popolo venezuelano.

Nonostante la situazione, i vescovi, la chiesa non si è fermata. Non abbiamo smesso di santificare il popolo, non abbiamo smesso di compiere atti liturgici con grande unità. Questo è un altro fattore che dovrebbe essere notato: l'unità della chiesa, l'unità dei vescovi, l'unità con il popolo e l'unità del popolo con la chiesa.

In che modo sia la Chiesa universale che la comunità internazionale possono contribuire a promuovere il cambiamento in Venezuela?

Innanzitutto, chiediamo a Dio molto per poter risolvere questo problema in modo pacifico. Ma insistendo anche con i governi per sostenere l'opposizione democratica. Non è possibile che il governo italiano, ad esempio, sostenga il governo Maduro che ha portato alla rovina il Venezuela e ha un gran numero di prigionieri politici, che ha violato i diritti umani. Non è possibile che un governo democratico come quello italiano non sostenga l'opposizione democratica guidata dal presidente responsabile della repubblica, Juan Guaidó. reportcatolicolaico.com

Libera traduzione di Agorà Magazine