Taranto - Mercoledi 26 febbraio Cena a pane ed Acqua col Movimento Shalom

Mercoledì 26 Febbraio 2020 , nel giorno delle Sante Ceneri, il Movimento Shalom Onlus - Sezione Puglia invita soci, associazioni e cittadini, al di là del credo religioso, ad unirsi insieme per la consueta iniziativa quaresimale della CENA A PANE E ACQUA che si terrà alle ore 19.30 nell’Auditorium San Pio X in piazza S. Pio X in Taranto , dopo la S. Messa.

Alla Cena parteciperà anche quest'anno l'Arcivescovo Metropolita della Diocesi di Taranto, S.E. Mons. Filippo Santoro, che benedirà il pane e l'acqua condividendoli con chi vorrà unirsi all’agape in vicinanza ai poveri del Mondo. Il rito simbolico vuol ricordare l’importanza del valore della solidarietà nell’agire umano. Per una sera mangiare pane e acqua ci renderà più vicini ai dimenticati del mondo, che vivono 365 giorni di Quaresima.

Quest’anno, in particolare, la cena quaresimale sarà dedicata a pregare per la difficile situazione del Burkina Faso, che dal 2015 vive una gravissima crisi sociale a causa delle incursioni terroristiche degli estremisti islamici jihadisti a Nord ed Est del Paese.

In Burkina, fino a pochi anni fa patria della convivenza pacifica tra etnie e religioni diverse, si verificano attacchi terroristici ogni settimana, nella quasi indifferenza del mondo occidentale. Solo nell’ultimo attacco, avvenuto il 16 febbraio scorso durante la messa domenicale, sono morte 24 persone. Sembra che, dall’inizio dell’instabilità, le vittime siano già oltre 700 e alle porte della capitale Ouagadougou ci sono quasi un milione di profughi che scappano per sfuggire ai terroristi. Non hanno nulla, né un tetto per ripararsi e dormire, né cibo, perciò il Movimento Shalom Onlus, insieme alla locale Caritas, si sta adoperando da mesi per portare aiuti.

In passato la Cena quaresimale ha contribuito alla realizzazione a Koudougou di una Pediatria e a dotare l’adiacente Centro Maternità Shalom di un ecografo. Al momento la Sezione Puglia di Taranto del Movimento Shalom, tramite le suore locali referenti, è impegnata a realizzare un laboratorio di analisi, accanto alle due strutture sanitarie create dalla Onlus, per offrire alla popolazione cure più efficaci ed esami biologici. Durante la Cena chi vorrà potrà contribuire al sostegno del suddetto progetto.

Per partecipare alla realizzazione del Centro di Analisi, anche con una piccola donazione, le coordinate bancarie sono Banca Popolare di Puglia e Basilicata - Iban IT89Z0538515806000000064935, c/c intestato a Movimento Shalom Onlus, specificando in causale: “contributo liberale centro analisi”.

Il Movimento Shalom è presente in Burkina da oltre 30 anni e mai come ora la popolazione e i bambini hanno bisogno del nostro impegno ed aiuto. Anche un piccolo contributo è importante per aiutarci a costruire la pace con la cooperazione internazionale e il sostegno a distanza.