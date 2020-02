ONU: un venezuelano su tre soffre la fame

Una persona su tre in Venezuela sta lottando per mettere abbastanza cibo sul tavolo per soddisfare i requisiti nutrizionali minimi poiché la grave contrazione economica della nazione e le turbolenze politiche persistono, secondo uno studio pubblicato domenica dal mondo delle Nazioni Unite Programma alimentare

Un sondaggio nazionale basato sui dati di 8.375 questionari rivela un quadro sorprendente del gran numero di venezuelani che sopravvivono con una dieta costituita principalmente da tuberi e fagioli, poiché l'iperinflazione significa che molti stipendi non hanno alcun valore.

Un totale di 9,3 milioni di persone, circa un terzo della popolazione, soffre di insicurezza alimentare moderata o grave, secondo lo studio del World Food Program, condotto su invito del governo venezuelano. L'insicurezza alimentare è definita come un individuo incapace di soddisfare i bisogni dietetici di base.

Lo studio descrive l'insicurezza alimentare come una preoccupazione nazionale, anche se alcuni stati come Delta Amacuro, Amazonas e Falcon avevano livelli particolarmente elevati. Anche nelle regioni più prospere, si stima che una persona su cinque soffra di insicurezza alimentare.

"La realtà di questo rapporto mostra la gravità della crisi sociale, economica e politica nel nostro paese", ha affermato Miguel Pizarro, leader dell'opposizione venezuelana.

Il presidente venezuelano Nicolás Maduro è stato riluttante negli ultimi anni a invitare organizzazioni internazionali a fornire valutazioni del test umanitario della nazione, sebbene il Programma alimentare mondiale affermasse che gli era stata concessa la "totale indipendenza" e raccolto dati su l'intero paese "senza alcun impedimento o ostruzione". "

"Il PAM attende con impazienza la continuazione del suo dialogo con il governo venezuelano e le discussioni che si concentreranno sulla strada da seguire per fornire assistenza alle persone con insicurezza alimentare", ha affermato l'agenzia in una nota.

Non vi è stata una risposta immediata alle conclusioni del governo Maduro.

Il sondaggio ha rilevato che il 74% delle famiglie ha adottato "strategie di coping relative al cibo", come la riduzione della varietà e della qualità del cibo che mangiano. Il 60% delle famiglie ha riferito di ridurre le dimensioni delle porzioni ai pasti, il 33% ha dichiarato di aver accettato il cibo come retribuzione per lavoro e il 20% ha dichiarato di vendere beni familiari per coprire le esigenze di base.

Il problema sembra essere quello che ha meno a che fare con la disponibilità di cibo e più con la difficoltà di ottenerli. Sette su 10 hanno riferito che potevano sempre trovare cibo, ma hanno affermato che è difficile acquistare a causa dei prezzi elevati. Il 37% ha riferito di aver perso il lavoro o l'attività a causa della grave contrazione economica del Venezuela.

Il Venezuela è stato nel mezzo di una crisi politica e umanitaria che negli ultimi anni ha portato alla fuga oltre 4,5 milioni di persone. Maduro è riuscito a mantenere il controllo del potere nonostante l'impulso del leader dell'opposizione Juan Guaidó di rimuoverlo dalla carica e aumentare le sanzioni statunitensi.

Maduro incolpa spesso l'amministrazione Trump per i problemi della sua nazione e il suo governo ha sollecitato il Tribunale penale internazionale ad aprire un'indagine, sostenendo che le sanzioni finanziarie stanno causando sofferenza e persino la morte. Le lotte della nazione per nutrire i cittadini e fornire adeguate cure mediche precedono le sanzioni degli Stati Uniti contro il governo venezuelano.

Oltre al cibo, il sondaggio ha anche analizzato le interruzioni nell'accesso all'elettricità e all'acqua e ha scoperto che quattro famiglie su 10 subiscono interruzioni di corrente giornaliere. Quattro su 10 hanno anche segnalato interruzioni ricorrenti nel servizio idrico, il che complica ulteriormente la vita quotidiana.

Notando che il sondaggio è stato condotto tra luglio e settembre, Carolina Fernández, difensore dei diritti dei venezuelani che lavorano con donne vulnerabili, ha affermato di ritenere che la situazione si sia ulteriormente deteriorata. Mentre una volta era possibile per molte famiglie sopravvivere alle rimesse inviate da parenti all'estero, ha detto, che è diventato più difficile in quanto gran parte dell'economia è in dollari e i prezzi sono in aumento.

"Ora non è sufficiente avere una persona che vive all'estero", ha detto.

Fernández ha affermato che l'insicurezza alimentare avrà probabilmente un impatto duraturo su una generazione di giovani venezuelani che soffrono la fame durante gli anni formativi.

"Stiamo parlando di bambini che avranno problemi a lungo termine perché non mangiano correttamente", ha detto.

Tra quelli che soffrono la fame ci sono persone come Yonni Gutierrez, 56 anni, che stava fuori da un ristorante che vende polli arrosto a Caracas domenica.

Il disoccupato si avvicinava alla porta del ristorante ogni volta che un cliente usciva con un sacchetto di cibo, sperando di condividere qualcosa. Ha detto che in precedenza era stato in grado di grattare aiutando a scaricare camion in un mercato, ma l'attività che lo utilizzava ha chiuso.

"A volte, con un po 'di fortuna, ottengo qualcosa di buono", ha detto della sua sorveglianza al ristorante.

Di Jorge Rueda / Christine Armario / The Associated Press

Libera traduzione di Agorà Magazine