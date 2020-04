Il Venezuela riporta 8 nuovi casi di Coronavirus per un totale di 143

Nicolás Maduro, ha tenuto martedì una riunione di lavoro del Consiglio di Stato, il più alto organo di consultazione del governo e della pubblica amministrazione della Repubblica bolivariana del Venezuela, per deliberare sul piano nazionale per affrontare il coronavius ​​e la difesa dell'istituzionalità, della democrazia e della sovranità nazionale, incontro tenuto presso il Palazzo Miraflores, a Caracas.

Nel suo discorso ha annunciato che sono stati segnalati 8 nuovi casi di contagio a livello nazionale per un totale di 143 casi rilevati. 41 casi recuperati.

Dei 143 casi:

46 sono messi in quarantena

41 recuperati

24 al CDI di Barrio Adentro

17 negli ospedali pubblici

12 in cliniche private

3 deceduti

Coloro che sono a casa vengono visitati casa per casa dalle autorità sanitarie

Di questi 8 nuovi, ci sono tre persone che sono venute dal Perù, tre dalla Gran Bretagna e 2 casi di comunità.

1.- Una donna dello stato di Aragua che ha partecipato al partito di Los Roques

2.- Una donna nel comune di Girardot, in Aragua, parente anche della festa di Los Roques.

3.- Donna legata anche alla festa tenutasi a Los Roques. Comune di Girardot, Aragua

4.- Una donna peruviana di 36 anni che vive a Cumaná, è arrivata il 16 marzo ed è in cura.

5.- Un uomo di 54 anni a Chacao, senza una storia di viaggio, ha avuto contatti con un caso positivo

6.- Donna nel comune di Baruta, in investimenti iscritti

7.- Donna di 48 anni, Baruta, urbanizzazione di Santa Fe, viaggio in Perù con sosta a Panama

8.- Una donna di 31 anni di Baruta infettata da sua madre che ha viaggiato in Perù, incinta di 38 settimane, ha ammesso e viene curata.

Il presidente della Repubblica Bolivariana del Venezuela, Nicolás Maduro, ha riferito che il governo nazionale donerà due macchine alla Colombia per rilevare Covid-19.

Alla riunione del Consiglio di Stato convocato dal Vicepresidente esecutivo della Repubblica bolivariana del Venezuela, Delcy Rodríguez, sono presenti: il Presidente dell'Assemblea nazionale (con disprezzo), Luis Parra; il presidente della magistratura, Maikel Moreno; ; il presidente del Consiglio morale repubblicano, il procuratore generale della Repubblica, Tarek William Saab; ; e il governatore dello stato di Miranda, Héctor Rodríguez come rappresentante dei leader regionali. Come ospiti speciali: Elvis Amoroso, Controllore generale della Repubblica; A / J Remigio Ceballos, comandante in capo del comando operativo strategico FANB; così come il ministro della comunicazione e dell'informazione Jorge Rodríguez, il ministro della difesa, Padrino López

Ha assicurato che dopo aver tenuto una riunione in privato, si è convenuto di rilasciare una dichiarazione ufficiale firmata, sigillata, controfirmata e approvata dal Consiglio di Stato completo.

Ha sottolineato l'importanza dell'azione degli organi statali per rafforzare la democrazia, le libertà pubbliche, esercitare la sovranità politica e istituzionale.

Il Capo dello Stato ha sostenuto che nel bel mezzo del funzionamento del Consiglio di Stato, la cosa più importante è affrontare la pandemia di Covid-19. "Oggi non esiste un problema più importante per l'umanità", ha assicurato.

Ha sottolineato che il Venezuela è stato il primo paese a dichiarare la quarantena sociale generalizzata "e ora radicale", ha affermato il presidente.