Coronavirus, oltre 10mila morti e Spagna supera Italia per contagi, oltre un milione di casi nel mondo, oltre 53mila le vittime

Oltre 10mila morti e più casi positivi dell'Italia. E' il quadro dell'emergenza coronavirus in Spagna, come si legge nell'edizione online di El Pais. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 932 decessi, per un totale di 10.935, secondo i dati del ministero della Salute. I casi positivi sono 117.710, i guariti sono oltre 30.000. In ospedale, i ricoverati sono oltre 56.000.

Solo ieri altre 7.472 persone sono risultate positive ai test per il nuovo coronavirus. Secondo dati riportati dai media spagnoli, in totale nella regione di Madrid - la più colpita - si registrano 4.483 decessi dei 10.935 totali confermati dal ministero della Sanità e 34.188 casi degli oltre 117mila in tutta la Spagna. E' sempre da qui, sottolineano i media locali, che arrivano anche le notizie di 13.850 persone guarite del totale di 30.513. El Pais sottolinea come nelle ultime 24 ore a Madrid si siano registrati 308 decessi e 2.033 nuovi casi di Covid-19, mentre sono i 1.506 pazienti in terapia intensiva.

Il numero di casi di coronavirus nel mondo ha superato la soglia del milione: è quanto emerge dai dati aggiornati della John Hopkins University. I casi di contagio sono ora 1.016.128, i morti 53.146 e le persone guarite 211.615.

Con 1.169 vittime nelle ultime 24 ore, gli Stati Uniti hanno ora il triste primato del maggior numero di vittime in un giorno dall'inizio della pandemia, superando il record italiano dei 969 morti del 27 marzo. Gli Usa hanno al momento 243.453 casi positivi, piu' del doppio dell'Italia, e quasi 6.000 decessi, secondo i dati della Johns Hopkins University.

Gli americani sottoposti all'ordine di stare a casa sono 305 milioni, oltre il 90% della popolazione degli Stati Uniti.

La Cina ha registrato 31 nuovi casi di contagio da coronavirus, di cui 29 importati (saliti a 870) e 2 domestici, uno nel Liaoning e uno nel Guangdong. La Commissione sanitaria nazionale ha rilevato 4 ulteriori decessi, tutti nell'Hubei, per complessivi 3.222. I contagi certi sono cresciuti a 81.620, di cui 1.727 persone ancora in cura e 76.571 dimessi dopo la guarigione. Sono 60 i nuovi asintomatici, di cui 7 importati: attualmente, sono 1.027 i casi sotto osservazione, inclusi 221 dall'estero. I residenti di Wuhan sono stati avvisati sulla necessità di rafforzare "le misure di auto-tutela", restando a casa ed evitando di uscire se non per necessità al fine di scongiurare la ripresa dei contagi. In un comunicato postato sul sito della città, il segretario del Partito comunista locale Wang Zhonglin ha detto che "il rischio di rimbalzo della pandemia resta alto a causa di fattori interni ed esterni". Sono ragioni che spingono a "mantenere le misure di prevenzione e controllo". La città allenterà l'8 aprile lo stop ai viaggi in uscita.

La diffusione del Covid-19 in Corea del Sud si stabilizza, ma restano criticità sulle infezioni importate e sui focolai a Seul e nelle zone limitrofe: i casi di giovedì si attestano a 86, superando quota 10.000 nel complesso, a 10.062, ha riferito il Korea Centers for Disease Control and Prevention (Kcdc). I decessi salgono a 174 (+5) e sono 22 i casi importati, per totali 647, ha aggiunto la Kcdc.I dimessi dagli ospedali sono 193, a 6.021, pari al tasso di guarigione del 59,8%. Allo stato, sono 3.867 le persone ancora in cura, in calo sulle 3.979 di mercoledì.

Sono 53.183 i casi confermati in Iran, con 2.715 contagi registrati nelle ultime 24 ore. Le nuove vittime sono 134. Il bilancio complessivo sale quindi a 3.294 decessi. Le persone guarite aumentano inoltre a 17.935. Lo riferisce il ministero della Salute di Teheran.

I casi di contagio in Africa hanno superato quota settemila (7.028) con 284 decessi e 561 guarigioni, coinvolgendo 50 dei 54 Stati del continente. E' quanto sottolinea su Facebook il più recente bollettino di Cdc Africa, un'istituzione tecnica dell'Unione africana specializzata nel supporto alla prevenzione e controllo delle malattie. L'area più colpita (3.030 contagi e 200 morti, di cui 83 in Algeria, Paese con più decessi nel continente) resta il Nordafrica, emerge dal post che fotografa la situazione di stamattina. Lo Stato col maggior numero di casi (1.462) è il Sudafrica, che conta 5 morti. Il Paese più popoloso d'Africa, la Nigeria, registra 184 contagi e due morti. Il secondo Stato con più abitanti, l'Etiopia, ha 29 casi e nessun decesso mentre il terzo maggiore Paese del continente, l'Egitto, dichiara secondo Cdc 779 contagiati e 58 vittime.

Per cercare di appiattire il più possibile la curva dei contagi (1.414) e dei decessi (55) per coronavirus, il Perù ha messo a punto un meccanismo in base al quale uomini e donne sottoposti al regime di quarantena obbligatoria potranno uscire, da oggi e fino al 12 aprile, in giorni prestabiliti per genere, al fine di realizzare acquisti di generi di prima necessità e/o pratiche urgenti. Lo ha annunciato ieri sera il presidente della Repubblica, Martin Vizcarra. Si tratta di una misura, già adottata il 31 marzo in Panama non senza polemiche, ma a Lima il capo dello Stato ha avvertito che il Perù "è inclusivo" e tutela tutti i cittadini, per cui saranno duramente puniti tutti gli episodi di omofobia.

Morti altri due medici, totale 73 - Altri dei medici hanno perso la vita per l'epidemia di Covid-19. Sono Riccardo Paris, cardiologo, e Dominique Musafiri, medico di famiglia. Il totale dei medici deceduti, ai apprende dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici (Fnomceo), sale a 73.

Fontana, anche oggi linea trend positiva - "Anche oggi il trend è rimasto nella stessa positiva linea nel senso che continua a essere in pianura, non ha impennate, speriamo inizi a discendere. Sono passati 4-5 giorni di costante pianura, nei prossimi giorni dovrebbero iniziare le discese". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana.

Brusaferro: mascherine, ok a 50 aziende - Sono 50 le aziende italiane autorizzate a produrre le mascherine chirurgiche con una capacità di filtraggio in linea con quanto prevedono gli standard, mentre soltanto un'azienda al momento è stata autorizzata anche alla commercializzazione. Lo ha detto il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro.

Cura Italia, medici punibili solo per dolo-colpa grave - Il Guardasigilli Bonafede ha dato parere favorevole, con riformulazione, agli emendamenti al dl Cura Italia sulla responsabilità medica legata all'emergenza Coronavirus. La norma prevederebbe, secondo fonti di Via Arenula, che la responsabilità civile degli esercenti la professione sanitaria sia limitata ai casi di dolo e colpa grave e, sul versante penale, la punibilità sarebbe limitata ai soli casi di colpa grave. Diverse le variabili da tenere in considerazione tra cui l'eccezionalità della situazione e la disponibilità di attrezzature e personale.

Borrelli: mai fatto date, nuova fase dipende da curva - "L'orizzonte temporale resta quello del 13 aprile come annunciato dal presidente del consiglio. Ogni decisione sulle misure restrittive e sull'eventuale 'fase 2' spetterà dunque al governo che, come sempre, si avvarrà delle indicazioni del comitato tecnico-scientifico". Lo dice all'ANSA il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli precisando il concetto espresso questa mattina in radio. "Nell'intervista ho chiaramente detto di non voler dare date e ho ribadito ancora una volta che l'inizio della nuova fase dipenderà dai dati e dall'analisi degli scienziati".

Brusaferro, no evidenze sulla trasmissione nell'aria - Non ci sono al momento evidenze che il nuovo coronavirus circoli nell'aria. Questa via era nota in determinati contesti, come quelli sanitari, ma al momento la letteratura scientifica indica che le principali vie diffusione del virus sono quelle per droplet e per contatto. Lo ha detto il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro.

Coronavirus: morto Sergio Rossi, big del made in Italy - E' morto all'ospedale Bufalini di Cesena Sergio Rossi, imprenditore calzaturiero del distretto romagnolo che ha dato il nome a uno dei marchi più noti del made in Italy. Aveva 85 anni ed era risultato positivo al coronavirus. Agli anni Sessanta risale la sua prima collezione che lo rese noto a livello internazionale.

Musumeci invoca poteri per avvalersi Ps ed esercito - Invocando l'art. 31 dello Statuto speciale della Sicilia, mai applicato, il governatore Nello Musumeci punta a ottenere una norma di attuazione per esercitare il potere di avvalersi della Polizia di Stato, e dell'esercito di stanza nell'isola, in situazioni di emergenza. La giunta, come pubblica oggi il Giornale di Sicilia, ha approvato un ddl costituzionale (un solo articolo), trasmesso all'Assemblea siciliana per l'approvazione da inviare poi alle Camere per il via libera. Un iter che dovrebbe durare almeno sei mesi.

Coronavirus: con respiro percorre 1,8 metri - Non solo goccioline di tosse e starnuti. Il coronavirus viaggia nell'aria anche con il semplice respiro. Il virus SarsCov2 è stato trovato in campioni d'aria raccolti a oltre 1,8 metri distanza tra due pazienti. Lo scrive l'Accademia Nazionale delle Scienze degli Stati Uniti in una lettera al capo delle politiche scientifiche della Casa Bianca, inserendosi in un dibattito che va avanti da tempo.

I residenti di Wuhan, epicentro del Covid-19, sono stati avvisati sulla necessità di rafforzare "le misure di auto-tutela", restando a casa ed evitando di uscire se non per necessità al fine di scongiurare la ripresa dei contagi. In un comunicato postato sul sito della città, il segretario del Partito comunista locale Wang Zhonglin ha detto che "il rischio di rimbalzo della pandemia resta alto a causa di fattori interni ed esterni". Sono ragioni che spingono a "mantenare le misure di prevenzione e controllo". La città allenterà l'8 aprile lo stop ai viaggi in uscita.

Coronavirus: totale medici morti sale a 71 - Continua ad allungarsi la lista dei medici deceduti per l'epidemia di Covid-19. Il totale, si apprende dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici, sale oggi a 71 con altri tre decessi. I medici deceduti sono Gennaro Annarumma, Francesco Consigliere (medico legale) e Alberto Paolini

Inps: già 2,45 mln domande per 5,1 mln prestazioni- L'Inps ha ricevuto entro le otto di questa mattina 2,45 milioni di domande complessive per più di 5,1 milioni di beneficiari di prestazioni. Lo fa sapere l'Inps spiegando che quasi 2,1 milioni sono arrivate per il bonus da 600 euro per i lavoratori autonomi. Per la cassa integrazione e l'assegno ordinario sono arrivate nel complesso quasi 160.000 domande per quasi 2,9 milioni di beneficiari.

Coronavirus: Von der Leyen, 'Europa uscirà più forte'- "L'Europa uscirà più forte" dalla crisi: lo ha detto questa mattina la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, parlando della situazione legata al coronavirus alla radio francese Europe 1.

Coronavirus: per farmaci potenza calcolo bosone Higgs - Contro il nuovo coronavirus scende in campo la potenza di circa 30.000 unità di calcolo che lavorano in parallelo, analoga a quella utilizzata per scoprire il bosone di Higgs: l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (Infn) l'ha messa a diposizione delle ricerche condotte da Sibylla Biotech, spin-off della stessa Infn e delle università di Trento e Perugia, per studiare in dettaglio uno dei principali bersagli del virus SarsCoV2, il recettore Ace2 che si trova sulla superficie delle cellule del sistema respiratorio umano.

Coronavirus in aria, Oms verso revisione uso mascherine- L'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) potrebbe rivedere le sue raccomandazioni sull'uso delle mascherine alla luce dei risultati di un nuovo studio dell'MIT, secondo cui le goccioline emesse con un colpo di tosse o uno starnuto possono 'viaggiare' nell'aria per distanze ben più ampie di quanto si pensi: lo ha detto alla Bbc l'infettivologo David Heymann, presidente di un gruppo di consulenti dell'Oms che valuterà se - per rallentare la diffusione del virus - è necessario che un maggior numero di persone indossino le mascherine.

Catalfo, 3 miliardi reddito emergenza,platea 3 milioni - "C'è una parte di cittadini che in questo momento non ha alcun sostegno, dovrebbero essere circa 3 milioni. Stiamo valutando la platea e l'impatto. Quindi per tutte queste persone che non hanno altri sostegni al reddito sarà previsto il reddito di emergenza, che le aiuterà in questo periodo anche di crisi economica". Così la ministra del Lavoro e delle Politiche sociali, Nunzia Catalfo, a Class Cnbc, confermando che il costo della misura, che andrà nel prossimo decreto di aprile, "si aggira intorno ai 3 miliardi" di euro.

Coronavirus: da Google mappa spostamenti 131 paesi - Google mette in chiaro gli spostamenti di 131 paesi colpiti da coronavirus, compresa l'Italia. "Sono dati aggregati e anonimi per mostrare quanto sono affollati determinati luoghi" e "cosa è cambiato a seguito delle limitazioni", "sono sviluppati nel rispetto della privacy", spiega in un post ufficiale. In Italia al 29 marzo l'affluenza a farmacie e alimentari è diminuita dell'85%, -94% bar e ristoranti, -87% i trasporti, -90% i parchi, -63% lavoro, è aumentata del 24% la residenzialità. I dati della Lombardia sono in linea con la media italiana

Coronavirus: Borrelli, a casa anche il 1 maggio - Dopo Pasqua e Pasquetta, anche il 1 maggio lo passeremo chiusi in casa? "credo proprio di sì, non credo che passerà questa situazione per quella data. Dovremo stare in casa per molte settimane". Lo ha detto il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli a 'Radio Anch'io' su Rai Radio 1 ribadendo la necessità di avere "comportamenti rigorosissimi".

Coronavirus: Australia, promettenti test vaccini su furetti - Scienziati australiani hanno avviato sperimentazioni di primo stadio di due vaccini 'candidati' per il Covid-19, su furetti allevati nell'Australian Animal Health Laboratory dell'agenzia scientifica nazionale Csiro presso Melbourne.

Coronavirus: Trump, aiuti russi a Usa bel gesto Putin -"E' stato un gesto molto carino da parte di Vladimir Putin": così il presidente americano Donald Trump ha commentato il cargo russo pieno di materiale medico "di alta qualità" arrivato ieri a New York per fronteggiare l'emergenza coronavirus.

Coronavirus: prima risoluzione Onu, cooperazione - L'assemblea generale dell'Onu ha approvato una risoluzione che invita alla "cooperazione internazionale" e al "multilateralismo" per combattere il coronavirus, primo testo delle Nazioni Unite dalla pandemia.

Coronavirus: Biden, allentare sanzioni Usa a Iran - Joe Biden, frontrunner democratico nella corsa alla Casa Bianca, ha sollecitato oggi un allentamento delle sanzioni americane contro i Paesi piu' colpiti dalla pandemia di coronavirus, a partire dall'Iran, per facilitare l'arrivo di materiale medico.