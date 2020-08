Coronavirus in Italia, altri 552 casi e tre morti balzo malati.Vittime in calo

In calo, invece, il numero delle vittime.Nessuna regione italiana a zero contagi nelle ultime 24 ore.

Crescono i nuovi contagi da coronavirus in Italia. Sono 552 i nuovi casi da ieri, 249.756 da inizio emergenza. E' quanto emerge dal report giornaliero, diffuso dal Ministero della Salute e pubblicato sul sito della Protezione Civile. Ieri, l'aumento era stato di 402 casi. Nelle ultime 24 ore sono 3 i morti, 35.190 in totale. Purtroppo nessuna regione del Paese è a zero contagi. Il Veneto è la regione con più nuovi contagi, 183 da ieri, seguita da Lombardia (69) ed Emilia-Romagna (54). I positivi sono in tutto 12.924 attualmente positivi, 230 in più rispetto a ieri. Sono 201.642 le persone guarite da inizio emergenza, 319 nelle ultime 24 ore. Sono 59.196 i tamponi fatti da ieri, il totale sale a 7.158.909.

Continuano a salire i contagi per coronavirus in Italia, segnando un significativo aumento in un solo giorno. Nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute, si sono registrati 552 nuovi casi, 150 in più di ieri, che fanno salire il totale a 249.756. In calo, invece, il numero delle vittime: 3 in un giorno a fronte alle 6 registrate giovedì. Complessivamente, le vittime dall'inizio dell'epidemia sono 35.190.

Forte aumento in Veneto di nuovi casi di Coronavirus nelle ultime 24 ore, con 183 positivi in più, che portano il totale dall'inizio della pandemia a 20.535.

Schizzano i soggetti posti in isolamento, che sono 5.212, ben 1.141 in più rispetto a ieri, anche se tra questi ultimi diminuiscono i positivi (68, -36).

Il bollettino regionale registra un nuovo decesso (totale 2.078), mentre la situazione clinica resta stabile, con 9 ricoverati nelle terapie intensive, di cui 6 positivi, e 111 (-10) nei reparti non critici, con 31 positivi (-5).

Emiliano,più controlli movida e spiagge libere - "I controlli ci sono, sono efficaci ma è necessario intensificarli soprattutto su spiagge libere, movida e in tutti quei luoghi dove non c'è controllo specifico e noi non siamo in condizione di sapere se qualcuno ha la febbre, se ha la tosse e non abbiamo un elenco di chi entra e chi esce". Lo ha dichiarato governatore pugliese, Michele Emiliano, a conclusione dell'incontro a Bari con i prefetti pugliesi e le forse dell'ordine per fare il punto sull'andamento dell'emergenza epidemiologica di Coronavirus. "Come Regione - ha continuato - abbiamo messo a disposizione di Comuni e forze dell'ordine tutte le risorse, anche economiche, per sostenerli ed esercitare i controlli".

Il sindaco di Gallipoli sta pensando di investire i fondi della regione Puglia per rafforzare le verifiche sulle spiagge pubbliche con l'utilizzo della vigilanza privata. "Ancora non lo abbiamo fatto - spiega Stefano Minerva - ma a breve lo faremo. Quando in un paese di 20mila abitanti si riversano 80-100mila turisti non è facile controllare tutto, ci stiamo provando ma non è semplice". Proprio stamattina il presidente della Regione Emiliano si era rivolto a forze dell'ordine e sindaci chiedendo di intensificare le verifiche sul rispetto delle misure anti-Covid su spiagge pubbliche e movida. "Ci stiamo già provando - ribadisce - la polizia locale ogni giorno è impegnata nei controlli nelle aree più a rischio, ma capirà bene che controllare tutto è impossibile".