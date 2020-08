Coronavirus in Italia, 479 i nuovi casi, ma meno tamponi. Quattro le vittime che portano il totale delle vittime a 35.396

253.915 casi, 35.396 morti, 203.786 guariti, 14.733 malati. Dati Protezione Civile del 16 agosto 2020. In calo il numero di tamponi: 36.807 rispetto ai 53.123 di ieri. In Lombardia 3 morti. Nel Lazio un terzo dei casi registrati in una casa di cura e un terzo dai rientri. In calo oggi i nuovi contagiati dal Covid: sono 479, 150 in meno di ieri. Ma sono significativamente diminuiti anche i tamponi fatti: 36.807, quasi 17mila in meno di ieri. Quattro le vittime, dato analogo al giorno precedente. Tre regioni senza casi: Basilicata, Molise e Valle d'Aosta

Sono 479 i nuovi casi di coronavirus che portano il totale dei contagiati dall'inizio dell'emergenza a 253.915. Sono i dati forniti dal Ministero della Salute e pubblicati sul sito della Protezione civile. Le vittime sono 4 nelle ultime 24 ore che portano il totale delle vittime a 35.396.

SonoI positivi sono 327 in più di ieri. In totale i malati sono 14.733. Di questi 56 sono in terapia intensiva (uno in più di ieri) e 787 sono ricoverati con sintomi (23 in più di ieri). Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 36.807 tamponi, in calo rispetto ai 53.123 di ieri.

Sono invece 146 i guariti nelle ultime 24 ore che portano il totale delle persone che hanno superato il virus a 203.786.

In calo oggi i nuovi contagiati dal Covid: sono 479, 150 in meno di ieri. Ma sono significativamente diminuiti anche i tamponi fatti: 36.807, quasi 17mila in meno di ieri. Quattro le vittime, dato analogo al giorno precedente. Veneto (78) , Lazio (68) e Lombardia (61) in testa tra le regioni col maggior numero di nuovi positivi. Nessun caso in Basilicata, Molise e Valle d'Aosta. I casi totali salgono a 253.915. Questi i dati del ministero della Salute.

Continuano a crescere le persone attualmente positive al Covid: sono 14.733, 327 in più di ieri. Aumentano anche i ricoverati con sintomi (787, +23), le terapie intensive (56, +1) e quelli in isolamento domiciliare (13.890, +303). I dimessi ed i guariti sono 203.786 (+146). Questi i dati del ministero della Salute.