Coronavirus in Italia, 1.370 nuovi casi e 10 morti nelle ultime 24, raddoppiati i tamponi

280.153 casi, 35.53 morti, 210.801 guariti, 33.789 malati. Dai Protezione Civile dell'8 settembre 2020. Dieci i morti. In Lombardia (271) e Campania (249) il maggior numero di nuovi positivi. Nessuna regione ha registrato zero contagi. Aumentano i ricoverati con sintomi, stabili le terapie intensive.

Lieve risalita dei contagi da Covid. Sono stati 1.370 i nuovi casi. Il totale da inizio emergenza sale così a 280.153. Dieci i morti nelle ultime 24 ore. E' quanto emerge dai dati del ministero della Salute, pubblicati sul sito della Protezione Civile. In terapia intensiva 143 persone, un ricovero in più rispetto a ieri. Nessuna Regione a zero contagi da ieri. Sono stati 92.403 tamponi nelle ultime 24 ore, 9.364.213 il numero complessivo, mentre sono 563 i guariti da ieri per un totale di 210.801 da inizio emergenza.

È di dieci morti (due in meno di ieri) e di 1.370 nuovi contagiati (+262) il bilancio delle ultime 24 ore per il Coronavirus. Questi i dati del ministero della Salute.

All'aumento dei contagiati è corrisposto un netto incremento dei tamponi effettuati: sono stati 92.403, quasi il doppio rispetto a ieri.

In Lombardia (271) e Campania (249) il maggior numero di nuovi positivi. Nessuna regione ha registrato zero contagi.

Nelle ultime 24 ore si registra un solo paziente in più in terapia intensiva per il Covid rispetto al giorno precedente (ora sono 143 in totale). Aumento più consistente per i ricoverati con sintomi: sono 1.760 (+41); e crescono anche le persone in isolamento domiciliare (31.886, +754). Il numero dei dimessi e dei guariti è salito a 210.801 (+563); quello dei soggetti attualmente positivi a 33.789 (+796). Questi i dati del ministero della Salute.