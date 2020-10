Coronavirus in Italia, forte crescita dei contagi 15.199, e altri 127 morti

Written by Redazione Politica

Forte balzo in avanti dei contagi in Campania . Nelle ultime 24 ore sono stati 1.760 rispetto ai 1.312 di ieri. I tamponi effettuati sono stati 13.878 contro i precedenti 10.205. I morti sono 11, deceduti tra il 17 ed il 20 ottobre ma registrati nella giornata di ieri. Anche la Lombardia ha fatto registrare un aumento dei positivi.

Sono 15.199 i nuovi casi di coronavirus in Italia. Lo rende noto il ministero della Salute. I decessi nelle ultime 24 ore sono 127 e portano a 36.832 il totale delle vittime dall'inizio dell'emergenza. Da ieri sono stati eseguiti 177.848 tamponi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 926, con un incremento di 56 unità. Covid Campania, oggi 1.760 nuovi casi: mai così tanti.

