Weekend 31 ottobre con sole e clima mite: ecco dove

Da venerdì e nel corso del weekend l'anticiclone africano in espansione sull'Italia farà arrivare, in anticipo di una decina di giorni, la tradizionale estate di san Martino. Il sole e il clima mite che caratterizzeranno questo periodo su quasi tutto il Paese, non saranno però presenti sulla zona più popolosa d'Italia : la Pianura Padana. Ciò è dovuto al ritorno della nebbia.

Il team del sito www.iLMeteo.it comunica che da oggi e almeno per altri 7 giorni l’Italia sarà protetta dall’anticiclone africano che dal deserto algerino si sta espandendo su tutto il bacino del Mediterraneo.

I prossimi giorni saranno caratterizzati da un tempo piuttosto soleggiato al Centro-Sud e sui rilievi, spesso nebbioso o con cielo coperto (dovuto al sollevamento delle nebbie) sulla Pianura Padana. Le temperature saliranno oltre la media del periodo di quasi 8°C con valori massimi che al Sud e sulle vallate del Trentino Alto Adige toccheranno punte di 23-24°C, al Centro fino a 22°C (come a Roma) e al Nord circa 18-20°C (in Emilia e dove la nebbia non sarà presente). Dove il tempo sarà nebbioso la temperatura rimarrà piuttosto bassa non superando i 12-14°C di giorno. La nebbia comincerà a ridurre la visibilità già nella giornata di venerdì, soprattutto sul Veneto, nel corso del weekend invece interesserà gran parte della Pianura Padana da Torino a Milano, a Brescia, Mantova, Verona, Vicenza, Padova, Ferrara, Bologna. Assieme alla nebbia si ripresenterà il problema dell’inquinamento dell’aria che tenderà a peggiorare gradualmente sulle grandi città.

In particolare, oggi al nord avremo cielo parzialmente nuvoloso. Al centro, più nubi sull’alta Toscana, qualche piovasco. Più sole altrove. Al Sud, cielo poco nuvoloso.

Domani al nord troveremo nebbia locale in pianura, sole altrove. Al centro, banchi di nebbia in Toscana, poco nuvoloso altrove. Al sud, qualche rovescio sui rilievi della Calabria.

Sabato 31, al nord vi saranno nebbie diffuse in pianura, tutto sole in montagna. Al centro, tra nebbia e cielo coperto in Toscana, tanto sole altrove. Al Sud bel tempo.

Poche novità anche per la festa di Ognissanti, sempre con nebbie al Nord e sole prevalente al Centro-Sud.