Coronavirus in Italia. Torna a salire la curva epidemica 37.978 nuovi casi e altri 636 morti. Record di tamponi a 234mila, incidenza positivi risale al 16%

1.066.401 casi, 43.589 morti, 387.758 guariti, 635,054 malati. Dati Protezione Civile del 12 novembre 2020. Le vittime sono 636. Il rapporto tra positivi e test risale al 16%, quasi il 2% in più rispetto a ieri Il bollettino di giovedì 12 novembre fa registrare il nuovo record di tamponi, 9mila più di ieri, che però non compensa l'aumento dei casi. Resta preoccupante il numero dei decessi.

Sono 37.978 i nuovi casi di Coronavirus in Italia oggi secondo il bollettino diffuso dal ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati 636 altri morti, che portano il totale a 43.589 dall'inizio dell'emergenza. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 234.672 tamponi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 3.170 ricoverati, con un incremento di 89 unità.

E' ancora record sui tamponi in Italia: sono 234.672 quelli effettuati nell'ultimo giorno, circa novemila più di ieri. Il rapporto tra positivi e test risale al 16,18%, quasi il 2% in più rispetto a ieri.

Torna a salire la curva epidemica in Italia, dopo il rallentamento di ieri. Sono 37.978 i nuovi casi, contro i 32.961 di 24 ore fa. Un aumento solo parzialmente compensato dai tamponi in piu' (oggi 234.672, 9mila più di ieri e record di sempre), tanto che la percentuale positivi/tamponi sale dal 14,6% al 16,1%. Negativo anche il dato dei decessi, in ulteriore crescita rispetto ai 623 di ieri: oggi sono 636. E' quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. Rallentano invece i ricoveri: le terapie intensive salgono di 89 unità (ieri di 110), e sono ora 3.170, mentre i ricoveri ordinari sono 429 in più (ieri 811), per un totale di 29.873.

La regione con più casi si conferma la Lombardia (+9.291), seguita da Piemonte (+4.787), Campania (4.065), Veneto (3.564) e Lazio (2.686). Il totale dei contagi dall'inizio dell'epidemia sale così a 1 milione 66.401.

Impennata del numero dei guariti, 15.645 (ieri 9.090), che salgono a 387.758 in tutto. Il numero degli attualmente positivi incrementa di 21.696 unità (ieri 23.248): i malati attivi sono ora 635.054. Di questi, sono in isolamento domiciliare 602.011 pazienti.