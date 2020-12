Weekend 5-6 dicembre, maltempo non stop e neve: ecco dove

Da oggi il nostro Paese verrà investito da una serie di perturbazioni pilotate da un vortice ciclonico che dal Regno Unito scenderà fin sulla Francia. Gli esperti del sito www.iLMeteo.it avvertono che piogge battenti e nubifragi saranno all'ordine del giorno su gran parte delle regioni, ma "sarà anche la neve a far notizia. Nevicate abbondanti o molto abbondanti e sotto forma anche di bufera colpiranno tutto l'arco alpino a partire dai 1000 metri, localmente anche a quote più basse". Da oggi e almeno fino al weekend si stimano accumuli vicino ai 2 metri a circa 1600 metri. Brutto tempo anche per il giorno dell’Immacolata.

Il team del sito www.iLMeteo.it avverte che oggi il tempo subirà un forte peggioramento al Nordovest con nubifragi attesi su Liguria e Lombardia e nevicate diffuse fino in pianura sul Piemonte e possibili anche a Milano (o miste a pioggia). Il maltempo si abbatterà anche sull’arco alpino centrale e occidentale con neve copiosa a partire dai 600 metri. Entro sera peggiorerà su Toscana, Lazio e Sardegna. Domani, sabato, venti forti di Scirocco su gran parte dei bacini, maltempo diffuso su Lombardia, Nordest (acqua alta a Venezia), Toscana, Lazio (qui nubifragi dal pomeriggi/sera, anche a Roma), Sardegna e poi anche al Sud (Sicilia e settori ionici). Nevicate abbondanti sopra i 1000-1200 metri. Domenica, il maltempo insiste sul Triveneto (neve abbondantissima sulle Alpi sopra i 1200-1300m circa), su tutto il Centro tirrenico e al Sud (nubifragi). Non ci sono buone notizie nemmeno per la prima parte della prossima settimana; lunedì e il giorno dell’Immacolata saranno caratterizzati da piogge via via più diffuse e forti su gran parte d’Italia.

NEL DETTAGLIO:

Venerdì 4. Al nord: intenso maltempo al Nordovest, neve in pianura sul Piemonte. Al centro: entro sera peggiora fortemente in Toscana, poi Lazio e Sardegna. Al sud: piogge in Puglia.

Sabato 5. Al nord: maltempo su Lombardia e Nordest, neve copiosissima in montagna. Al centro: nubifragi su Toscana, Lazio e Sardegna. Al sud: maltempo su Sicilia e zone ioniche.

Domenica 6. Al nord: maltempo al Nordest, più asciutto altrove. Al centro: piogge ovunque, migliora entro sera. Al sud: nubifragi veloci.

Settimana prossima: fino a martedì 8 piogge battenti, poi migliorerà lentamente.