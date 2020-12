Coronavirus in Italia: oggi 13.720 casi e 528 morti, -72 terapie intensive

1.742.557 casi, 60.606 morti, 933.132 guariti, 748.819 malati. Dati Protezione Civile del 7 dicembre 2020. Sono 111.217 i test effettuati nelle ultime 24 ore. Calo positivi per "l'effetto weekend" con 111.217 tamponi, 52mila in meno rispetto a ieri, mentre torna a salire il rapporto positivi tamponi che arriva a 12,33% dall'11,5% di 24 ore fa.

Sono 13.720 i nuovi contagi da coronavirus in Italia resi noti oggi secondo i dati contenuti nel bollettino del ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 528 morti, che portano il totale a 60.606 dall'inizio dell'emergenza legata all'epidemia. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 111.217 tamponi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 3.382, con un calo di 72 unità.

Sono 111.217 i test per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore, in calo di oltre 52 mila rispetto a ieri, secondo i dati del ministero della Salute. Il rapporto tra positivi e tamponi è del 12,3%, in aumento per il secondo giorno consecutivo, oggi dello 0,8%.

Sono 144 i pazienti ricoverati in terapia intensiva in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute: Il saldo giornaliero è di -72 unità , portando il totale delle persone in rianimazione a 3.382. I ricoverati nei reparti ordinari sono invece 133 più di ieri, per un totale di 30.524 pazienti.

In calo i casi e i tamponi, come ogni lunedì, che sconta "l'effetto weekend" con la riduzione dei test effettuati. Sono 13.720 i nuovi positivi (ieri 18.887), ma con 111.217 tamponi, 52mila meno di ieri, tanto che il rapporto positivi-tamponi sale al 12,33% dall'11,5% di 24 ore fa.

I decessi giornalieri sono 528 (ieri 564), per un totale di 60.606 dall'inizio dell'epidemia. Ancora giù le terapie intensive, 72 in meno (ieri -63) con 144 nuovi ingressi, per un totale di 3.382 totali.

Per il secondo giorno consecutivo salgono invece i ricoveri ordinari, +133 (ieri +233), 30.524 in tutto. E' quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

I guariti sono 19.638 (ieri 17.186), 933.132 in tutto, mentre il numero degli attualmente positivi scende di 6.487 unità (ieri +1.137), per un totale di 748.819. Di questi, 714.913 sono in isolamento domiciliare, 6.393 meno di ieri.

La regione con più casi il Veneto, che rimane in crescita (+2.550), seguita da Emilia Romagna (+1.891), Lombardia (+1.562), Lazio (+1.372) e Campania (1.060). I casi totali salgono a 1.742.557.

Il 39,9% dei decessi verificatisi per Covid in Italia dall'inizio della pandemia, è avvenuto in Lombardia, ovvero 22.252. A livello nazionale, l'età media dei deceduti è 80 anni mentre solo l'1,2%, ovvero 657, era under 50 e il 97% aveva malattie precedenti. E' quanto mostra il Report sulle caratteristiche dei pazienti deceduti positivi a Sars-CoV-2 in Italia, basato sui dati aggiornati al 2 dicembre e che descrive le caratteristiche di 55.824 pazienti. La seconda regione per numero di decessi è l'Emilia Romagna con 5.805 (10,4% del totale), seguita da Piemonte 5556 (10%), Veneto 3899 (7%), Lazio 2525 (4,5%) e Liguria 2419 (4,3%).

LAZIO - Sono 1.372 i nuovi casi di coronavirus nel Lazio secondo il bollettino di oggi. Registrati inoltre altri 46 morti.

VENETO - Sono 2.550 i nuovi casi di coronavirus in Veneto resi noti oggi secondo i dati contenuti nel bollettino del ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 51 morti, che portano il totale a 4.261.

LOMBARDIA - Sono 1.562 i nuovi contagi da coronavirus in Lombardia resi noti oggi secondo i dati contenuti nel bollettino del ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 56 morti, che portano il totale a 23.080 dall'inizio dell'emergenza legata all'epidemia.

EMILIA ROMAGNA - Sono 1.891 i nuovi casi da coronavirus in Emilia Romagna registrati nel'ultimo bollettino di oggi. Segnalati inoltre altri 57 morti. Dall’inizio dell’epidemia, nella Regione si sono registrati 135.651 casi di positività. 9.865 i tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 19,2%.

CAMPANIA - Sono 1060 i nuovi contagi da Coronavirus in Campania secondo il bollettino reso noto oggi. Da ieri sono stati registrati altri 39 morti, 12 dei quali avvenuti nelle ultime 48 ore e 27 avvenuti in precedenza, ma registrati solo ieri. Sono stati 2.330 tamponi processati. La percentuale di tamponi positivi sul totale dei tamponi processati è pari all'8,5%.

ABRUZZO - In Abruzzo i nuovi casi positivi al Covid-19 sono 124 nelle ultime 24 ore secondo l'ultimo bollettino di oggi. Si registrano inoltre nove decessi. I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 24, di cui 12 in provincia dell’Aquila, 3 in provincia di Pescara, 2 in provincia di Chieti e 7 in provincia di Teramo. Lo comunica l’Assessorato regionale alla Sanità.

PUGLIA - Sono 1.001 i nuovi contagi da Coronavirus in Puglia, secondo il bollettino di oggi. Si registrano altri 24 morti.