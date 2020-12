Coronavirus in Italia: 14.842 nuovi contagi, 634 morti

Sono 14.842 i nuovi contagi da coronavirus in Italia oggi secondo i dati diffusi nel bollettino del ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 632 morti che portano il totale a 61.240 dall'inizio dell'emergenza legata all'epidemia. Da ieri sono stati eseguiti 149.232 tamponi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 3.345, con un calo di 37 unità. Il rapporto tra positivi e tamponi è del 9,9% in netto calo rispetto a ieri (era del 12,3%).

E nuovi lutti tra i medici a causa della pandemia di Covid: sono 4 i camici bianchi la cui morte è stata comunicata oggi dai presidenti degli Ordini. Tre di loro erano medici di famiglia. Salgono così a 237 i nomi che saranno ricordati sul memoriale della Federazione nazionale degli ordini dei medici (Fnomceo). "Siamo tornati ai tempi di marzo - commenta il presidente Fnomceo Filippo Anelli - dobbiamo capire il perché di quella che è una vera e propria strage, specie nell'ambito della Medicina generale".

"Solo comprendendo le cause di queste morti, che nella seconda ondata francamente non ci aspettavamo - sottolinea Anelli - potremo prevenire altri decessi e rendere onore ai colleghi scomparsi. Per questo abbiamo proposto, in accordo con il ministro della Salute, Roberto Speranza, un monitoraggio sul territorio".

Ad Avellino è scomparso ieri il dottor Sergio Pascale, dirigente sindacale Cimop e già Consigliere dell'Ordine dei Medici. Nella vita professionale era primario del reparto di Rianimazione della Clinica Malzoni di Avellino. È deceduto in una struttura sanitaria di Salerno, dove era stato ricoverato lo scorso 25 novembre, dopo che le sue condizioni di salute erano peggiorate in seguito alla scoperta della sua positività al Sars-Cov-2: aveva 69 anni. "Siamo addolorati" afferma il presidente Cao nazionale e dell'Ordine di Avellino Raffaele Iandolo. "Anche Aosta ha il suo lutto. Pippo Miceli. Medico di Medicina Generale deceduto stanotte dopo venti giorni di lotta", comunica il presidente dell'Ordine dei Medici della Valle D'Aosta, Roberto Rosset. "Una brutta notizia anche da Vercelli: è morto un altro medico di famiglia, il dottor Franco Barillà", risponde Piergiorgio Fossale, presidente uscente dell'Omceo piemontese, che esprime "tristezza e senso di impotenza". "È deceduto di Covid un iscritto all'Ordine di Pavia, Giuseppe Minchiotti, 61 anni - aggiunge il presidente Claudio Lisi - anche lui era medico di medicina generale".

CAMPANIA - Sono 1.080 i nuovi casi da coronavirus in Campania secondo l'ultimo bollettino di oggi. Segnalati inoltre altri 35 morti. 2.575 invece i guariti.

VENETO - Sono 3.145 i nuovi contagi da coronavirus in Veneto oggi secondo i dati diffusi nel bollettino del ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 113 morti che portano il totale a 4.374 dall'inizio dell'emergenza legata all'epidemia.

LOMBARDIA - Sono 1.656 i nuovi casi di coronavirus in Lombardia oggi secondo i dati diffusi nel bollettino del ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 128 morti che portano il totale a 23.208 dall'inizio dell'emergenza legata all'epidemia. Gli attuali positivi sono 111.829, il totale dei guariti arriva a 297.290.

EMILIA ROMAGNA - Sono 1.624 i nuovi casi di coronavirus in Emilia Romagna oggi secondo i dati diffusi nel bollettino del ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 49 morti che portano il totale a 6.268 dall'inizio dell'emergenza legata all'epidemia. Gli attuali positivi sono 66.522, il totale dei guariti arriva a 64.480.

PUGLIA - Sono 915 i contagi da coronavirus resi noti oggi in Puglia secondi i dati contenuti nel bollettino. Da ieri sono stati registrati 23 morti: 8 in provincia di Bari, 2 in provincia di Brindisi, 6 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Lecce, 5 in provincia di Taranto.

ABRUZZO - Sono 312 i nuovi casi di coronavirus in Abruzzo secondo i dati diffusi oggi nel bollettino. Da ieri sono stati segnalati altri 5 morti. Sono complessivamente 30710 i casi positivi nella regione dall’inizio dell’emergenza.

SARDEGNA - Sono 226 i nuovi contagi da coronavirus in Sardegna secondo i dati diffusi nel bollettino di oggi. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 4 morti. Le vittime sono due donne residenti nella provincia del Sud Sardegna, di 90 e 96 anni, un uomo di 76, residente nella Città Metropolitana di Cagliari, e una donna di 84 anni della provincia di Sassari.

LAZIO - Sono 1.501 i nuovi casi da coronavirus nel Lazio secondo il bollettino di oggi. Segnalati inoltre 33 morti nelle ultime 24 ore.