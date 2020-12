Coronavirus in Italia: 12.030 contagi, 491 vittime, superata soglia 65 mila. Calano tamponi e contagi, ma è solo l'"effetto lunedì"

1.855.737 casi, 65.011 morti,1.115.617 guariti, 675.109 malati. Dati Protezione Civile del 14 dicembre 2020. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati in Italia 103.584 tamponi per il coronavirus, secondo i dati del ministero della Salute, in calo di circa 50 mila rispetto a ieri. In calo di 63 unità le terapie intensive, 30 ricoveri in più. I casi sono 12.030 contro i 17.398 di ieri, ma con 40mila tamponi in meno, 103.584 oggi. Prosegue il lento calo delle terapie intensive, altre 63 in meno, mentre dopo diversi giorni tornano a salire di poco i ricoveri ordinari.

Sono 12.030 i positivi al tampone per il coronavirus nelle ultime 24 ore. Superata la soglia dei 65 mila morti di Covid in Italia: con le 491 vittime delle ultime 24 ore sono 65.011. I pazienti in terapia intensiva per il Covid-19 in Italia sono 3.095 , con un saldo di -63 unità nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Gli ingressi giornalieri in rianimazione sono stati 138. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 27.765 , in aumento di 30 unità rispetto a ieri. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati in Italia 103.584 tamponi per il coronavirus, secondo i dati del ministero della Salute, in calo di circa 50 mila rispetto a ieri. Il tasso di positività è dell'11,6%, stabile rispetto all'11,7% del giorno precedente.

In calo come ogni lunedì nuovi contagi e tamponi in Italia. I casi sono 12.030 contro i 17.398 di ieri, ma con 40mila tamponi in meno, 103.584 oggi. Il rapporto positivi/tamponi rimane stabile all'11,6% (ieri 11,7). I decessi nelle 24 ore sono 491 (ieri 484), 65.011 in totale.

Prosegue il lento calo delle terapie intensive, altre 63 in meno (ieri -41), che scendono a 3.095 complessive, mentre dopo diversi giorni tornano a salire di poco i ricoveri ordinari, +30 (ieri -333), 27.765 in tutto. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

Si conferma, dunque, il rallentamento nella discesa registrato da qualche giorno: il confronto con lunedì scorso, quando si registravano 13.720 casi, dice che il calo e' sceso ormai sotto il 10% su base settimanale, dopo picchi di oltre il 20.

Pesa soprattutto la crescita in controtendenza del Veneto, anche oggi prima per nuovi contagi (+2.829), seguita da Emilia Romagna (1.574), Lazio (+1.315), Campania (+1.088) e Lombardia (+945). I casi totali dall'inizio dell'epidemia sono 1.855.737.

I guariti nelle 24 ore sono 22.456 (ieri 16.270), e tornano quindi a superare i nuovi casi del giorno. Tanto che il numero dei malati attuali cala di ben 10.922 unita' (ieri +1.183), e scende a 675.109. Di questi, sono 644.249 i pazienti in isolamento domiciliare, 10.889 meno di ieri.

CAMPANIA - Sono 1088 i nuovi casi di coronavirus in Campania secondo l'ultimo bollettino di oggi. Segnalati altri 30 morti: si tratta tuttavia di 9 decessi avvenuti nelle ultime 48 ore e 21 avvenuti in precedenza ma registrati soltanto ieri.

VENETO - Sono 2.829 i nuovi contagi registrati in Veneto nelle ultime 24 ore e 26 i morti. Lo ha riferito il presidente del Veneto, Luca Zaia nel corso del punto stampa.

LOMBARDIA - Sono 945 i nuovi contagi da coronavirus resi noti oggi in Lombardia secondo i dati contenuti nel bollettino diffuso. Da ieri sono stati registrati altri 67 morti che portano il totale a 23.877 dall'inizio dell'emergenza legata alla pandemia. I ricoverati sono 685 (-29), mentre i pazienti in terapia intensiva sono 5.053 (-106). Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 11.317 tamponi.

PIEMONTE - Sono 528 nuovi casi di coronavirus in Piemonte secondo l'ultimo bollettino di oggi. Registrati anche 6 morti. Il numero dei nuovi contagi è pari al 6,1 % degli 8.647 tamponi eseguiti. Dei 528 nuovi casi, gli asintomatici sono 226, pari al 42,8%, e cosi' suddivisi: 196 screening, 229 contatti di caso, 103 con indagine in corso 93 in Rsa e Strutture Socio-Assistenziali, 25 in ambito scolastico, 410 tra la popolazione generale.

TOSCANA - "I nuovi casi positivi registrati nelle ultime 24 ore in Toscana sono 445 su 7.132 tamponi molecolari e 496 test rapidi effettuati". È il dato del bollettino regionale sull'epidemia di coronavirus anticipato su Facebook dal presidente della regione Eugenio Giani.

ABRUZZO - Sono 192 i nuovi contagi da covid resi noti oggi in Abruzzo secondo i dati diffusi nel bollettino. Da ieri sono stati registrati altri 19 morti. Del totale odierno, 12 casi riguardano decessi dei giorni scorsi e comunicati solo oggi dalla Asl.

PUGLIA - In Puglia si registrano oggi 656 nuovi contagi da Covid 19 a fronte di 4.878 test eseguiti e 24 morti. Lo rende noto il bollettino diffuso dal presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano sulla base dei dati forniti dal direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro.

FRIULI - Oggi in Friuli Venezia Giulia sono stati rilevati 402 nuovi contagi da Covid-19 (il 12,03 per cento dei 3.342 tamponi eseguiti, tra cui è compresa una quota di test antigenici rapidi). I ricoveri in terapia intensiva sono 58, mentre i pazienti nei reparti di degenza ordinaria sono 660. Sono inoltre stati registrati 13 decessi da Covid-19, a cui si aggiunge una morte pregressa avvenuta in data 8 dicembre. Lo ha comunicato il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi.

SICILIA - Sono 914 i nuovi casi di coronavirus in Sicilia secondo l'ultimo bollettino di oggi. registrati anche altri 32 morti. 7091i tamponi effettuati, 760 le persone dimesse o guarite. Gli attuali positivi nell'isola sono 35841 di cui 1237 ricoverati in regime ordinario, 189 in Terapia intensiva e 34415 in isolamento domiciliare.