Coronavirus in Italia, 17.572 contagi e 680 morti. Il tasso di positività cala all'8,8%

1.888.144 casi, 66.537 morti,1.175.901 guariti, 645.706 malati. Dati Protezione Civile del 16 dicembre 2020. I tamponi per il coronavirus effettuati in Italia nelle ultime 24 ore sono stati 199.489. Monitoraggio Agenas: rianimazioni e ricoveri in calo ma ancora oltre la soglia. In aumento i nuovi casi di Covid in Italia: 17.572 oggi ma con quasi 200mila test, 38mila più di ieri. Sempre alto il numero dei decessi, 680 oggi (ieri 846). Il rapporto tra nuovi contagi e tamponi cala all'8,8%.

Sono 17.572 i contagi da coronavirus resi noti oggi in Italia secondo i dati diffusi nel bollettino della Protezione civile. Da ieri sono stati registrati altri 680 morti che portano il totale a 66.537 dall'inizio dell'emergenza legata all'epidemia. Da ieri sono stati eseguiti 199.489 tamponi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 2.926 (-77).

Sono 17.752 i positivi al tampone per il coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati della Protezione civile. I tamponi per il coronavirus effettuati in Italia nelle ultime 24 ore sono stati 199.489, in aumento di 35 mila circa rispetto a ieri, quando ne erano stati registrati 164.431, secondo i dati del ministero della Salute. Il tasso di positività (rapporto positivi-tamponi, compresi quelli ripetuti e di controllo) è dell'8,8%, in leggero calo rispetto al 9% circa di ieri.

Sono 2.926 i pazienti in terapia intensiva per il Covid-19 in Italia, in calo di 77 unità nel saldo complessivo tra entrate e uscite rispetto a ieri. Gli ingressi giornalieri in rianimazione sono stati invece 191, secondo i dati del ministero della Salute. Le persone ricoverate nei reparti ordinari sono 26.897, in calo di 445 unità rispetto al giorno precedente.

Scende al 35% il numero delle terapie intensive occupate in Italia da pazienti Covid, ancora il 5% oltre la soglia di allerta. Prosegue il trend di miglioramento anche nei reparti, dove calano al 42% i posti letto Covid, ovvero il 2% oltre la soglia critica, che viene superata da 5 regioni in meno rispetto a una settimana fa. Lo mostrano i dati dell'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (Agenas) relativi al 15 dicembre, che evidenziano, per entrambi gli indici, un calo del -3% rispetto a una settimana fa: martedì 8 dicembre, infatti, l'occupazione delle rianimazioni era al 38% e quella dei posti letto al 45%.

In aumento i nuovi casi di Covid in Italia: 17.572 oggi, contro i 14.844 di ieri, ma con quasi 200mila tamponi (per l'esattezza 199.489), 38mila più di ieri. Tanto che il rapporto positivi-tamponi è ancora in lieve calo, dal 9,1% di ieri all'8,8% di oggi.

Sempre alto il numero dei decessi, 680 oggi (ieri 846), per un totale di 66.537 vittime dall'inizio dell'epidemia. Si conferma il lento calo dei ricoveri: quelli ordinari sono 445 in meno (ieri -423), 26.897 totali, mentre le terapie intensive calano di altre 77 unità (ieri -92), e sono ora 2.926 in tutto. E' quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

Veneto maglia nera

A trainare l'aumento di contagi è sempre il Veneto (+3.817), seguito da Lombardia (+2.994), Puglia (+1.388), Emilia Romagna (+1.238) e Lazio (+1.220). Lombardia e Veneto, da sole, totalizzano oggi oltre un terzo di nuovi contagi. I casi totali sono 1.888.144.

Forte crescita dei guariti, 34.495 (ieri 25.789), per un totale di 1.175.901. Per questo il numero delle persone attualmente positive e' in netto calo: -17.607 (ieri -11.796), e scende a 645.706. Di questi, sono in isolamento domiciliare 615.883 pazienti, 17.085 meno di ieri.

La situazione regione per regione:

LOMBARDIA - Sono 2.994 i nuovi contagi da coronavirus in Lombardia secondo il bollettino reso noto oggi. Da ieri sono stati registrati altri 106 morti.

CAMPANIA - Sono 900 i nuovi casi di coronavirus resi noti in Campania dall'analisi di 14.757 tamponi, secondo i dati contenuti oggi nel bollettino. Sono stati registrati altri 34 morti.

PUGLIA - Sono 1.388 i nuovi casi di coronavirus in Puglia secondo l'ultimo bollettino di oggi. Registrati inoltre 44 morti.

BASILICATA - Sono 107 i nuovi casi da coronavirus in Basilicata secondo l'ultimo bollettino di oggi.

LAZIO - Sono 1.220 i nuovi contagi da Coronavirus nel Lazio secondo il bollettino reso noto oggi. Da ieri sono stati registrati altri 40 morti. "Roma resta sotto i 600 casi, 538 oggi" dice l'assessore regionale alla Sanità e all'Integrazione socio-sanitaria Alessio D'Amato.

TOSCANA - In Toscana sono 489 i positivi in più rispetto a ieri, su un totale, da inizio epidemia, pari a 113.610 unità, secondo l'ultimo bollettino di oggi. Si registrano 47 nuovi decessi.

VENETO - Sono 3.817 i nuovi casi da coronavirus in Veneto secondo l'ultimo bollettino di oggi. Registrati inoltre altri 77 morti. Il totale dei positivi in regione dall'inizio dell''epidemia sale così a 200.607, il numero dei decessi a 5.069. Cala invece, se pur di poco, la pressione negli ospedali: in area medica sono ricoverati 2.945 malati Covid (-6 da ieri), in terapia intensiva 372 (-1). Gli attuali positivi in regione ad oggi sono 94.225 contro i 92.690 di ieri (+1.535). Le persone guarite dal virus sono 101.313.