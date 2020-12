Coronavirus in Italia, 11.212 contagi e 659 morti

Sono 11.212 i contagi da coronavirus resi noti in Italia oggi, 29 dicembre, secondo i dati contenuti nel bollettino della Protezione Civile diffuso dal ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 659 morti, che portano il totale a 73.029 dall'inizio dell'emergenza legata all'epidemia di covid-19.

Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 128.740 tamponi. Il tasso di positività è all'8,7%. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 2.549, con un calo di 16 unità.

Sono 128.740 i tamponi per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 68.681. Il tasso odierno di positività è del 8,7%, in calo rispetto al 12,5% di ieri.

"Oggi su oltre 11 mila tamponi nel Lazio (+1.782) si registrano 1.218 casi positivi (+252), 54 decessi (+7) e +2.549 guariti". Così l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato. "Aumentano i casi, i tamponi, i decessi e i ricoverati, mentre diminuiscono le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 10% - aggiunge -. I casi a Roma città rimangono sotto quota 500"

I dati delle regioni:

VENETO - I casi positivi di Coronavirus in Veneto registrati nelle ultime 24 ore sono 2.655 per un totale di 246.089 da inizio della pandemia, mentre i morti sono 191 (ma il dato si riferisce anche a decessi dei giorni scorsi non registrati fino ad oggi) per un totale di 6.298. A comunicarlo è stata l'assessore alla Sanità, Manuela Lanzarin che ha sostituito il presidente del Veneto, Luca Zaia, accorso a constatare lo stato della regione dopo la scossa di terremoto che si è avvertita intorno alle 12.20.

LOMBARDIA - Sono 843 i contagi da Coronavirus resi noti in Lombardia oggi secondo i dati contenuti nel bollettino della Protezione Civile diffuso dal ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 49 morti, che portano il totale a 24.958 dall'inizio dell'emergenza legata all'epidemia di covid-19.

PIEMONTE - Sono 840 i nuovi contagi da Coronavirus in Piemonte secondo il bollettino reso noto oggi. Da ieri sono stati registrati altri 56 morti.

LAZIO - Sono 1.218 i nuovi contagi da Coronavirus nel Lazio secondo il bollettino reso noto oggi. Da ieri sono stati registrati altri 54 morti, mentre i guariti sono stati 2.549. Nel Lazio sono 74.685 i casi attualmente positivi a Covid-19, di cui 2.854 ricoverati, 305 in terapia intensiva e 71.526 in isolamento domiciliare. Dall'inizio dell'epidemia i guariti sono in totale 81.636, i decessi 3.630 e il totale dei casi esaminati è pari a 159.951.

TOSCANA - Sono 271 i nuovi casi di Coronavirus in Toscana, secondo il bollettino di oggi. Si registrano altri 15 morti. Nella regione sono 119.236 in tutto i casi di positività al coronavirus. I guariti crescono dello 0,5% e raggiungono quota 105.589 (88,6% dei casi totali). Gli attualmente positivi sono oggi 10.015, -2,6% rispetto a ieri. I ricoverati sono 1.036 (18 in meno rispetto a ieri), di cui 157 in terapia intensiva (7 in meno).

ABRUZZO - Sono 47 i nuovi contagi di Coronavirus in Abruzzo, secondo il bollettino di oggi. Si registrano altri 9 morti.

CAMPANIA - Sono 625 i nuovi contagi da Coronavirus in Campania secondo il bollettino reso noto oggi. Da ieri sono stati registrati altri 46 morti. I tamponi effettuati sono stati 6.849.

SARDEGNA - Sono 116 i nuovi casi di positività al Covid-19 in Sardegna, 7 i decessi registrati nell’ultimo bollettino dell’Unità di crisi regionale, con un incremento di 2.489 tamponi effettuati. In ospedale sono ricoverati poco meno di 500 pazienti (498), 45 sono quelli in terapia intensiva.