Coronavirus in Italia, 10.800 contagi e 348 morti

Sono 10.800 i contagi da coronavirus in Italia resi noti oggi, 4 gennaio, secondo i dati del bollettino della Protezione Civile diffuso dal ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati 348 morti, che portano il totale a 75.680 dall'inizio dell'emergenza legata al covid. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 77.993 tamponi. L'indice di positività si aggira attorno al 13,8%. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 2.579, con un calo di 4 unità.

Diminuiscono i pazienti ricoverati in terapia intensiva per coronavirus in Italia: sono 4 in meno rispetto a ieri nel saldo fra entrate e uscite, con 136 nuovi ingressi. I malati attualmente ricoverati in terapia intensiva sono 2.579, contro i 2.583 di domenica. Nei reparti ci sono invece 23.317 persone, 242 in più di domenica. Aumentano i guariti o dimessi, 16.206, per un totale da inizio pandemia di 1.520.106. Le vittime arrivano invece a quota 75.680.

"Credo che i prossimi giorni sono ancora di attesa. Non possiamo veramente abbassare la guardia, la situazione è ancora critica e decisamente instabile". A dirlo il coordinatore del Comitato tecnico scientifico Agostino Miozzo dopo essersi vaccinato allo Spallanzani di Roma. "Stiamo verificando l'andamento della curva epidemica che ci dice che la curva si è stabilizzata, non sta scendendo. Alcune regioni hanno un Rt che sta salendo e in tre sono sopra l'1 - prosegue Miozzo - Verificheremo dopodomani quale è il parametro per l'intero Paese sulla base degli ultimi dati disponibili".

"In questo momento verifichiamo il risultato dei giorni dello shopping pre-natalizio con l'assalto ai negozi. E' molto probabile che ci sarà una decrescita, che le due settimane di restrizioni che il Governo ha imposto al Paese daranno dei risultati", ha detto Miozzo. "Ma i risultati li vedremo a partire dalla settimana prossima. Verso la metà di gennaio verificheremo se la curva ha beneficiato delle restrizioni dolorose che sono state imposte agli italiani" ha aggiunto.

"La regione Lazio e lo Spallanzani stanno facendo un ottimo lavoro. Le regioni che sono più indietro cercheranno di seguire. Non è una gara è una cosa estremamente seria", ha spiegato Miozzo. "Il Lazio ha dimostrato di saper fare bene la vaccinazione di massa - ha aggiunto -. Questa è la più grande campagna di vaccinazione della storia del nostro paese. Dobbiamo metterci a regime in tutte le regioni del nostro Paese".

La Regione con il maggior numero di nuovi casi è ancora una volta il Veneto (1.682), davanti a Campania (1.600), Sicilia (1.391) e Lazio (1.334). Il numero totale dei casi dall'inizio dell'emergenza sale a 2.166.244. Gli attualmente positivi diventano 570.458 (-5.576), i dimessi/guariti 1.520.106 (+16.206). Crescono di 242 unità i ricoveri ordinari, per un totale di 23.317, mentre calano di 4 le terapie intensive, attualmente 2.579; in isolamento domiciliare figurano 544.562 persone, -5.954 rispetto a ieri.

I dati delle regioni:

LOMBARDIA - Sono 863 i nuovi contagi da Coronavirus in Lombardia secondo il bollettino reso noto oggi. Da ieri sono stati registrati altri 27 morti.

TOSCANA - Sono 313 i nuovi casi al coronavirus in Toscana secondo i dati diffusi oggi, 4 gennaio, nel bollettino sulla base delle richieste della Protezione Civile Nazionale relativi all'andamento dell'epidemia in regione.

PIEMONTE - Sono 446 i nuovi contagi da coronavirus in Piemonte secondo il bollettino reso noto oggi. Da ieri sono stati registrati altri 9 morti.

EMILIA ROMAGNA - Sono 1.600 i nuovi casi di coronavirus in Emilia Romagna secondo il bollettino di oggi. Registrati inoltre altri 54 morti.

ABRUZZO - Rispetto a ieri si registrano 121 nuovi casi (di età compresa tra 1 mesi e 100 anni) di coronavirus in Abruzzo e 9 decessi. Lo comunica l’Assessorato regionale alla Sanità nel bollettino di oggi. Sono complessivamente 36074 i casi positivi al Covid 19 registrati in Abruzzo dall’inizio dell’emergenza.

SARDEGNA - Sono 177 i nuovi casi di covid in Sardegna, dove sono stati registrati altri 4 morti secondo il bollettino dell'Unità di crisi regionale. Sono 1.846 i tamponi in più eseguiti. I pazienti attualmente ricoverati sono 489, 16 in più di ieri, mentre resta stabile a 43 il numero di coloro che si trovano in terapia intensiva.

LAZIO - Sono 1.334 i nuovi casi da coronavirus nel Lazio secondo il bollettino di oggi. Segnalati inoltre altri 23 morti. 1.387 i guariti.

MARCHE - Sono 355 i nuovi casi di coronavirus nelle Marche secondo il bollettino di oggi. Segnalati inoltre altri 8 morti. I tamponi effettuati sono stati 3.038. Calano di due unità i ricoveri nelle terapie intensive, aumentano di 6 quelli in reparti non intensivi e sono 16 i dimessi.

CAMPANIA - Sono 747 i nuovi contagi da Coronavirus in Campania secondo il bollettino reso noto oggi. Da ieri sono stati registrati altri 31 morti.

PUGLIA - Sono 631 i nuovi casi di coronavirus in Puglia secondo i dati contenuti nel bollettino di oggi, 4 gennaio. Da ieri sono stati registrati altri 20 morti.

VENETO - Sono 1.682 i nuovi contagi da Coronavirus in Veneto secondo il bollettino reso noto oggi. Da ieri sono stati registrati altri 50 morti. Da inizio pandemia nella Regione i positivi totali sono 266.946, mentre i morti 6.813. Il totale dei ricoverati ad oggi è di 2.706 persone (+18) mentre nelle terapie intensive sono in cura 368 persone (+3).

VALLE D'AOSTA - Sono 27 i nuovi casi di coronavirus in Valle d'Aosta secondo il bollettino di oggi. Registrato inoltre un morto.

FRIULI VENEZIA GIULIA - Sono 328 i nuovi casi di coronavirus in Friuli Venezia Giulia secondo il bollettino di oggi. Segnalati inoltre altri 21 morti.

SICILIA - Sono 1.391 i nuovi casi di coronavirus in Sicilia secondo il bollettino di oggi. Segnalati inoltre altri 34 morti. 7597 i tamponi effettuati, 370 i pazienti dimessi o guariti. In tutto nell'isola si registrano 36578 positivi - 987 in più rispetto a ieri - e di questi 1181 sono ricoverati in regime ordinario, 186 in Terapia intensiva e 35211 in isolamento domiciliare.