Coronavirus in Italia, oggi 18.020 contagi e 414 morti: Risale al 14,8% il tasso di positività

Sono 18.020 i nuovi casi di Covid individuati in Italia nelle ultime 24 ore, per un totale dall'inizio dell'emergenza di 2.220.361. L'incremento delle vittime è invece di 414 che fanno salire il totale a oltre 77mila (77.291). Sono stati 121.275 i tamponi per il Covid effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della salute, oltre 55mila meno di ieri quando sono stati 178.596. Il tasso di positività risale al 14,8%, tre punti e mezzo in più di mercoledì quando era all'11,3%.

I decessi sono 414 (il 6 gennaio erano 548), per un totale di 77.291. Il trend in crescita si evidenzia anche dai ricoveri, che hanno smesso di calare, anzi: le terapie intensive sono 16 in più (il 6 gennaio +2), e salgono a 2.587 totali, con 156 ingressi del giorno, e anche i ricoveri ordinari aumentano di 117 unità (-221 il 6 gennaio), 23.291. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

Sono 15.659 i guariti giornalieri (ieri 20.227), per un totale di 1.572.015. Il numero degli attualmente positivi torna a salire, +2.343 (ieri -449), e sono ora 571.055. Di questi, sono in isolamento domiciliare 545.177, 2.210 piu' di ieri.

Nove regioni con terapie intensive oltre la soglia di allerta - Dopo i progressi delle scorse settimane, torna a aumentare il numero di regioni che supera la soglia d'allerta per i posti occupati da pazienti Covid in terapia intensiva: la media nazionale si attesta infatti al 30%, ma a superare questa soglia sono 9 regioni, ovvero 3 in più in una settimana. Cresce anche il numero delle regioni che superano la soglia d'allerta del 40% dei posti nei reparti ospedalieri: sono anche in questo caso 9, una in più rispetto a una settimana fa. Lo mostrano i dati dell'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (Agenas) relativi al 6 gennaio.

In base al decreto del ministro della Salute del 30 aprile 2020, la soglia di allerta di posti in terapia intensiva occupati da malati Covid è stata stabilita essere del 30%. A livello nazionale, in base agli ultimi dati, la percentuale si attesta esattamente su questa cifra. Ma sono 9 le regioni in cui viene superata: Emilia Romagna (31%), Friuli Venezia Giulia (35%), Lazio (32%), Lombardia (38%), Piemonte (31%), Provincia autonoma di Bolzano (35%), Provincia autonoma di Trento (50%), Puglia (33%) e Veneto (37%).

Per quanto riguarda i posti occupati in area 'non critica', ovvero nei reparti di medicina, pneumologia e malattie infettive, la soglia limite è stata individuata al 40%. A livello nazionale, siamo ancora intorno al 36%, ma sono anche qui 9, una in più rispetto a una settimana fa, le regioni oltre soglia: Emilia Romagna (44%), Friuli Venezia Giulia (51%), Lazio (44%), Liguria (41%), Marche (44%), Piemonte (48%), Provincia autonoma di Bolzano (44%), Provincia autonoma di Trento (59%) e Veneto (44%).

La Regione con più casi è sempre il Veneto (+3.596), seguita da Lombardia (+2.779), Emilia Romagna (+2.228), Lazio (+1.779) e Sicilia (+1.435). I casi totali sono 2.220.361.

I dati delle regioni:

TOSCANA - In Toscana "i nuovi casi positivi sono 667 su 8.377 tamponi molecolari e 1.085 test rapidi effettuati". Lo annuncia su Facebook il presidente della Toscana, Eugenio Giani, anticipando il dato del bollettino regionale di oggi sull'andamento dell'epidemia di coronavirus. Sono 18 i nuovi decessi.

PUGLIA - Oggi in Puglia sono stati registrati 657 contagi da Covid-19 (su 3.176 tamponi effettuati) e 21 morti. Lo ha reso noto il presidente della Regione, Michele Emiliano.

VENETO - Il Veneto registra oggi 3.596 nuovi positivi e 43 vittime nelle ultime 24 ore. Lo riferisce il bollettino della Regioneaggiornato alle ore 8 di oggi. Il dato complessivo dei positivi dall'inizio dell'epidemia sale a 277.331, quello dei decessi a 7.157. La pressione sugli ospedali resta alta ma in leggero calo. I pazienti Covid ricoverati nei reparti non critici sono 2.978 (-1), mentre sale il numero dei malati nelle terapie intensive, 389 (+15).

VALLE D'AOSTA - Sono 33 i nuovi casi di coronavirus in Valle d'Aosta secondo il bollettino di oggi. Da ieri non sono stati registrati nuovi decessi.

EMILIA ROMAGNA - Nuovi positivi di nuovo oltre i 2 mila e altri 64 morti. E’ il bilancio dell’ultimo bollettino relativo all’emergenza coronavirus in Emilia-Romagna. Complessivamente, dall’inizio dell’epidemia in regione si sono registrati 184.889 casi di positività, quindi 2.228 in più rispetto a ieri, su un totale di 9.629 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore.

SARDEGNA - Altri 9 morti in Sardegna per Covid-19 e 340 nuovi casi di positività, rilevati nell’aggiornamento dell’Unità di crisi regionale.