Coronavirus in Italia, 19.978 contagi e 483 morti: epidemia in risalita, si teme l'effetto Natale

Sono 19.978 i contagi da coronavirus in Italia resi noti oggi, 9 gennaio, secondo i dati del bollettino della Protezione Civile pubblicato sul sito del ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 483 morti che portano il totale a 78.394 dall'inizio dell'emergenza legata all'epidemia di Covid-19. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 172.119 tamponi. Il tasso di positività è all'11,6%. Diminuiscono i ricoverati con sintomi: oggi nei reparti ospedalieri ci sono 53 pazienti in meno di ieri, in totale sono 23.260. I ricoverati in terapia intensiva sono 6 in più di ieri. In totale i pazienti in rianimazione sono 2.593.

I guariti sono 17.040 (rispetto al dato del giorno precedente 17.575), per un totale di 1.606.630. Torna quindi a salire il numero delle persone attualmente positive, +2.453 (venerdì -666), 572.843 in tutto. Di questi, 546.989 sono in isolamento domiciliare, 2.500 più del giorno prima. I casi totali dall'inizio della pandemia sono 2.257.866

In risalita e con parametri che segnalano un peggioramento generale - a partire dall'indice di trasmissibilità Rt a 1,03 - l'epidemia da Covid-19 in Italia non mostra per il momento segni di frenata, mentre gli esperti temono un ulteriore 'effetto Natale' sull'andamento dei contagi. Ma se per poter valutare con precisione l'impatto delle festività natalizie sulla curva epidemica bisognerà attendere almeno un'altra settimana, avvertono, lo scenario già attualmente non lascia ben sperare. Nonostante le fisiologiche oscillazioni giornaliere, infatti, i numeri continuano a mantenersi elevati: sono 19.978 i nuovi casi di coronavirus registrati nelle ultime 24 ore (contro i 17.533 di ieri), i guariti o dimessi sono 17.040 mentre i decessi sono stati 483 (contro i 620 del giorno precedente). Il tasso di positività rispetto ai nuovi casi, inoltre, è sceso leggermente collocandosi all'11,6%, -0,9% rispetto a ieri. Continua a preoccupare pure il carico sulle strutture ospedaliere, con i pazienti ricoverati in terapia intensiva aumentati di 6 unità con 183 nuovi ingressi giornalieri, mentre i ricoverati con sintomi sono scesi di 53.

"Anche se i dati odierni mostrano che il tasso di positività è lievemente sceso e si è ridotto il numero dei decessi, l'epidemia da Covid-19 in Italia è ancora fuori controllo, con un'importante circolazione del virus in tutte le Regioni. Servono dunque misure più rigorose", afferma Massimo Andreoni, direttore scientifico della Società Italiana di Malattie Infettive e tropicali e ordinario di Malattie Infettive all'Università di Roma Tor Vergata. Particolarmente seria, sottolinea, "è la situazione negli ospedali, sui quali la pressione resta alta e dove si registra un ulteriore incremento dei ricoveri in terapia intensiva". Ma a preoccupare sono anche i possibili effetti sulla campagna vaccinale anti-Covid: "Questi dati - spiega - sono allarmanti anche in relazione alla campagna di vaccinazione avviata, che sarà più complessa a fronte di una circolazione del virus così massiccia. A breve, infatti, la campagna dovrà interessare la popolazione più ampia e spostarsi sul territorio, con una inevitabile maggiore circolazione di persone e assembramenti". Tale situazione, avverte, "ritengo sia il frutto dei comportamenti meno attenti avuti durante le festività natalizie, ed anche i dati attesi per la prossima settimana saranno legati a quanto accaduto nelle festività".

I dati delle regioni:

LOMBARDIA - Sono 2.506 i nuovi contagi da coronavirus in Lombardia secondo il bollettino reso noto oggi. Da ieri sono stati registrati altri 63 morti.

VENETO - Sono 3.100 i contagi da coronavirus in Italia resi noti oggi, 9 gennaio, secondo i dati del bollettino della Protezione Civile, pubblicato sul sito del ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 82 morti che portano il totale a 7.345 dall'inizio dell'emergenza, legata all'epidemia di Covid-19.

PIEMONTE - Sono 1.575 i nuovi contagi da coronavirus in Piemonte secondo il bollettino reso noto oggi. Da ieri sono stati registrati altri 32 morti, di cui uno oggi.

TOSCANA - Sono 529 i nuovi contagi di coronavirus in Toscana secondo il bollettino di oggi. Si registrano altri 10 morti.

EMILIA ROMAGNA - Sono 1.790 i contagi da coronavirus resi noti oggi in Emilia Romagna su un totale di 15.467 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è quindi del 11,6%. Da ieri sono segnalati altri 69 morti.

PUGLIA - Sono 1.499 i nuovi contagi da coronavirus in Puglia secondo il bollettino reso noto oggi. Da ieri sono stati registrati altri 27 morti. I tamponi effettuati da ieri sono stati 10.880. Dei nuovi casi 494 in provincia di Bari, 127 in provincia di Brindisi, 161 nella provincia BAT, 248 in provincia di Foggia, 181 in provincia di Lecce, 272 in provincia di Taranto, 11 residenti fuori regione, 5 residenti in provincia non nota.

VALLE D'AOSTA - In Valle d'Aosta si sono registrati 12 nuovi casi di persone positive al Covid rispetto a ieri. l totale degli attuali positivi è di 437, 50 dei quali sono ricoverati in ospedale, 1 in terapia intensiva e 386 in isolamento domiciliare. I dati sono forniti dal bollettino di aggiornamento della Regione.

LAZIO - Oggi nel Lazio su quasi 12mila tamponi (-632) si registrano 1.543 casi positivi (-70), 54 i decessi (+9) e +1.175 i guariti. Diminuiscono i casi e i ricoveri, mentre aumentano i decessi e le terapie intensive.

SARDEGNA - Nell’ultimo aggiornamento dell’Unità di crisi regionale sono stati rilevati 305 nuovi casi. Si registrano anche 7 decessi (817 in tutto).

SICILIA - Sono 1.839 i nuovi casi di Covid-19 registrati oggi in Sicilia, secondo l'ultimo bollettino, a fronte di 10.427 tamponi effettuati. Si registrano altri 31 decessi. Sono invece 1.082 i pazienti dimessi e guariti e 40.398 gli attuali positivi. Di questi 1.256 sono ricoverati in regime ordinario, 205 in terapia intensiva e 38.937 in isolamento domiciliare.

CAMPANIA - Sono 1.263 (198.518 da inizio emergenza) i nuovi positivi al coronavirus in Campania, secondo il bollettino ordinario dell'unità di crisi della regione. Si registrano altri 36 decessi. Dei deceduti 11 risalgono alle ultime 48 ore e 25​ sono morti in precedenza ma registrati​ ieri.