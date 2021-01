Coronavirus in Italia, 15.774 contagi e 507 morti: bollettino 13 gennaio

2.319.036 casi, 80.326 morti, 1.673.936 guariti, 538.670 malati. Dati Protezione Civile del 13 gennaio 2021. In 24 ore 507 vittime, 15.774 i nuovi tamponi positivi . Sempre secondo i dati, -57 terapie intensive, -187 ricoveri. Dal 15 gennaio aggiornamento dati, anche test antigenici. Agenas: 'Le terapie intensive tornano sopra la soglia di allerta del 30%. 10 regioni oltre il livello critico per ricoveri in reparto'. La curva dei decessi vede un leggero aumento nell'ultima settimana: 499 al giorno in media contro i 471 dei sette giorni precedenti. Il Paese è primo assoluto per letalità negli Stati occidentali con 3,47%.

Sono 15.774 i nuovi contagi da coronavirus in Italia resi noti oggi secondi i dati del bollettino della Protezione Civile, pubblicato sul sito del ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 507 morti che portano il totale a 80.326 dall'inizio dell'emergenza legata all'epidemia. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 175.429 tamponi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 2.579 (-57 da ieri).

Con le 507 vittime delle ultime 24 ore l'Italia supera la soglia degli 80 mila morti per il Covid-19, secondo i dati del ministero della Salute. Sono esattamente 80.326. Sono 15.774 i tamponi positivi al coronavirus nelle ultime 24 ore in Italia. Le vittime sono 507. Martedì i positivi erano stati 14.242, i morti 616.

Sono 175.429 i tamponi per il coronavirus effettuati in Italia nelle ultime 24 ore. Martedì i test erano stati 141.641. Il tasso di positività è del 9%, in calo rispetto al 10,05% di ieri.

Sono 57 in meno i pazienti in terapia intensiva per il Covid-19 in Italia, nel saldo giornaliero tra ingressi e uscite, sempre secondo i dati del ministero della Salute. Gli ingressi giornalieri in rianimazione sono 165, portando il totale a 2.579. I ricoverati nei reparti ordinari sono invece 187 in meno rispetto a ieri, per un totale di 23.525 unità. In isolamento domiciliare ci sono 538.670 persone (-5.022 rispetto a ieri).

Le terapie intensive occupate da pazienti Covid tornano, a livello nazionale, sopra la soglia d'allerta del 30%, attestandosi al 31%, l'1% in più rispetto a 7 giorni fa. Cresce dell'1% rispetto a una settimana fa anche il numero dei posti letto in reparto occupati da pazienti Covid, che arriva al 37% e resta sotto la soglia d'allerta del 40%. Sono 10, però, le regioni che superano questa 'soglia critica', una in più rispetto al 6 gennaio. E' quanto emerge analizzando i dati del monitoraggio dell'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (Agenas) relativi al 12 gennaio.

Intanto "il ministero della salute con una circolare ha indicato l'aggiornamento dei dati processati anche con il test antigenico rapido a partire dal 15 gennaio", ha reso noto l'assessore alla sanità della Regione Lazio Alessio D'Amato. L'aggiornamento dei dati riguarderà il bollettino nazionale quotidiano comunicato dal ministero della Salute. I dati nazionali relativi al computo dei casi positivi al SarsCov2 terranno dunque conto anche del numero di casi rilevati con i test antigenici rapidi, come previsto dalla circolare firmata dal direttore generale della Prevenzione del ministero Gianni Rezza. La circolare riconosce appunto la validita' dei test antigenici rapidi di ultima generazione nella definizione di caso Covid-19, nel solco delle indicazioni Ue. Nella circolare approvata e' richiesto alle Regioni di rendicontare separatamente il numero di test antigenici effettuati rispetto ai test molecolari.

Sono 15.774 i nuovi casi di Covid nelle ultime 24 ore in Italia. In aumento rispetto ai 14.242 di ieri, ma con 175.429 tamponi, 34mila in più. Tanto che il tasso di positività cala dal 10,05% di ieri a 8,99%.

Ancora tanti i decessi, 507, anche se meno di ieri quando erano stati 626. Le vittime totali dall'inizio dell'epidemia superano quota 80mila, e sono 80.326. Dopo giorni di altalena, segnali incoraggianti dai ricoveri: le terapie intensive calano di 57 unità (ieri -6), con 165 ingressi del giorno, e sono ora 2.579 in tutto. Anche i ricoveri ordinari sono 187 di meno (ieri +109), per un totale di 23.525. E' quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

In aumento i guariti, che sono 20.532 (ieri 19.565), per un totale di 1.673.936. Il numero degli attualmente positivi cala per il terzo giorno di fila, 5.266 in meno (ieri -5.939), e scende a 564.774 totali. Di questi, sono in isolamento domiciliare 538.670 pazienti, 5.022 meno di ieri.

La Regione con più casi giornalieri è la Lombardia (+2.245), seguita da Sicilia (+1.969), Veneto (+1.884), Lazio (+1.612) ed Emilia Romagna (+1.178). I casi totali salgono a 2.319.036.

I dati delle regioni:

Puglia - Sono 1.082 i nuovi casi di coronavirus in Puglia resi noti oggi secondo il bollettino diffuso dalla regione. Sono 435 in provincia di Bari, 92 in provincia di Brindisi, 217 nella provincia BAT, 118 in provincia di Foggia, 104 in provincia di Lecce, 110 in provincia di Taranto, 5 residenti fuori regione, 1 caso di provincia di residenza non nota. Sono stati registrati 15 decessi: 5 in provincia di Bari, 3 in provincia BAT, 1 in provincia di Brindisi, 3 in provincia di Foggia,1 in provincia di Lecce, 2 in provincia di Taranto.

Valle d'Aosta - Nessun nuovo decesso e 420 casi positivi attuali, di cui 43 ricoverati in ospedale, 2 in intensiva, e 375 in isolamento domiciliare. Sono i dati dell’emergenza Coronavirus in Valle D’Aosta, resi noti oggi dal bollettino di aggiornamento sanitario della Regione.

Veneto - "Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 54.000 tamponi, rilevando 1.884 positivi pari ad un'incidenza del 3,48%, anche questo un indice che si sta abbassando di giorno in giorno. Il totale dei ricoveri nelle aree non critiche in Veneto è oggi di 2.988 (-40), mentre nelle terapie intensive vi sono 360 malati (-31)". Lo ha spiegato il governatore del Veneto, Luca Zaia. Nelle ultime 24 ore si sono registrati altri 91 decessi per un totale di 7.684 dall'inizio dell'epidemia il 21 febbraio scorso; i dimessi in totale sono 12.830, 200 nelle ultime 24 ore.

Lombardia - Sono 2.245 i nuovi contagi da coronavirus in Lombardia resi noti oggi secondi i dati del bollettino della Protezione Civile, pubblicato sul sito del ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 51 morti che portano il totale a 25.954 dall'inizio dell'emergenza legata all'epidemia.

Toscana - "I nuovi casi positivi registrati in Toscana sono 507 su 10.258 tamponi molecolari e 4.792 test rapidi". Lo annuncia su Facebook il presidente della Toscana Eugenio Giani anticipando il dato del bollettino regionale sull'andamento dell'epidemia di coronavirus.

Piemonte - Sono 1.009 i nuovi casi di coronavirus in Piemonte resi noti oggi secondi i dati del bollettino della Protezione Civile, pubblicato sul sito del ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 41 morti che portano il totale a 8.278 dall'inizio dell'emergenza legata all'epidemia.

Emilia Romagna - In Emilia-Romagna nelle ultime 24 ore si sono registrati 1.178 nuovi contagi da Covid-19 su un totale di 15.833 tamponi eseguiti. Purtroppo, si registrano 66 nuovi morti.

Campania - Sono 1.098 i nuovi contagi da coronavirus in Campania resi noti oggi secondi i dati del bollettino della Protezione Civile, pubblicato sul sito del ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 48 morti che portano il totale a 3.257 dall'inizio dell'emergenza legata all'epidemia.

Lazio - Sono 1.612 casi i nuovi casi di coronavirus registrati nel Lazio. I morti sono 41, secondo le cifre diffuse dalla Regione.