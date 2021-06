Coronavirus in Italia 2.483 i nuovi casi e 93 morti, il tasso di positività crolla a 1,1%: bollettino del 1 giugno

Ancora in calo la curva epidemica in Italia. I nuovi casi sono 2.483, contro i 1.820 del giorno precedente ma soprattutto i 3.224 di martedì scorso, a conferma di un trend in diminuzione del 25-30%. Con 221.818 tamponi, ben 135 mila più nelle ultime 24 ore. Tanto che il tasso di positività crolla dal 2,1% all'1,1%.

È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

I decessi sono 93 (ieri 82), per un totale di 126.221 vittime da inizio epidemia.

Ancora in discesa i ricoveri, con le terapie intensive che calano di 44 unità (-34) con 41 ingressi del giorno, e scendono a 989 in tutto, sotto quota mille per la prima volta dal 22 ottobre 2020, oltre sette mesi fa.

Giù anche i ricoveri ordinari, 290 in meno (-209), 6.192 in totale.

I contagi totali salgono così a 4.220.304. In aumento i guariti, 10.313 (ieri 6.358), per un totale di 3.868.332. Sempre in calo il numero degli attualmente positivi, 7.923 in meno (ieri -4.622): i malati ancora attivi sono ora 225.751. Di questi, sono in isolamento domiciliare 218.570 pazienti.

La regione con più casi odierni è la Lombardia (+461), seguita da Campania (+375), Sicilia (+326), Puglia (+227), Piemonte (+209) e Lazio (+195).

I dati delle Regioni

LOMBARDIA - Sono 461 i nuovi contagi da Coronavirus in Lombardia secondo il bollettino di oggi, 1 giugno. Nella tabella si fa riferimento ad altri 9 morti. Nelle ultime 24 ore i guariti sono stati 807. Tra le province con il maggior numero di nuovi casi Milano a 123, Varese a 120 e Brescia a 55.

LIGURIA - Sono 19 i nuovi contagi da Coronavirus in Liguria secondo il bollettino di oggi, 1 giugno. Nella tabella si fa riferimento a un altro morto. Nelle ultime 24 ore sono guarite 131 persone. Tra le province con il maggior numero di nuovi casi Genova a 7, La Spezia a 6, Savona a 3 e Imperia a 2.

PIEMONTE - Sono 209 i nuovi contagi da Coronavirus in Piemonte secondo il bollettino di oggi, 1 giugno. Nella tabella si fa riferimento ad altri 12 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 16.187 tamponi di cui 10.755 antigenici.

Dei 209 nuovi casi, gli asintomatici sono 100(47,8%). Il totale dei casi positivi diventa quindi 364.511, di cui 29.374 Alessandria, 17.390 Asti, 11.449 Biella, 52.599 Cuneo, 28.015 Novara, 195.145 Torino, 13.627 Vercelli, 12.912 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.492 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 2.508 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

I ricoverati in terapia intensiva sono 81, invariati rispetto a ieri. I ricoverati non in terapia intensiva sono 557(- 37 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 4171.

LAZIO - Sono 195 i nuovi contagi da Coronavirus nel Lazio secondo il bollettino di oggi, 1 giugno. Nella tabella si fa riferimento ad altri 10 morti. A Roma ci sono stati 134 nuovi casi da ieri. Nella Regione i positivi sono 16.919, di cui 882 ricoverati, 145 in terapia intensiva e 15.892 in isolamento domiciliare. Dall'inizio dell'epidemia i guariti sono 317.114 e i morti sono stati 8.185.



EMILIA ROMAGNA - Sono 107 i nuovi contagi da Coronavirus in Emilia Romagna secondo il bollettino di oggi, 1 giugno. Nella tabella si fa riferimento ad altri 3 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 21.064 tamponi. Da ieri i guariti sono stati 959.

La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 37 nuovi casi, seguita da Cesena con 14 e Ravenna con 11, Modena con 9 e Piacenza con 8. Sono 7 i nuovi casi a Forlì , sei invece sia a Parma che a Rimini e cinque a Reggio Emilia.

I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 95, cinque in meno rispetto a ieri, 523 quelli negli altri reparti Covid, sette in meno rispetto al giorno prima.

CAMPANIA - Sono 375 i nuovi contagi da coronavirus in Campania secondo il bollettino di oggi, 1 giugno. Registrati inoltre altri 10 morti: 5 decessi sono avvenuti nelle ultime 48 ore e 5 avvenuti in precedenza, ma registrati ieri I tamponi molecolari analizzati sono 10.442. La percentuale di tamponi positivi sul totale dei tamponi molecolari analizzati è pari al 3,59%. Il totale dei decessi in Campania dall'inizio della pandemia da Covid-19 è 7.216. I nuovi guariti sono 1.056, il totale dei guariti è 346.440. In Campania sono 58 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva, 636 i pazienti Covid ricoverati in reparti di degenza.

VALLE D'AOSTA - Sono 8 i nuovi contagi da Coronavirus in Valle d'Aosta secondo il bollettino di oggi, 1 giugno. Nessun morto da tabella. I casi positivi attuali sono 212, 24 in meno rispetto a ieri, di cui 6 ricoverato in ospedale, uno in terapia intensiva e 205 in isolamento domiciliare. I guariti sono saliti di 32 unità a 10.917, i tamponi fino ad oggi sono 130.063, 494 in più rispetto a ieri, di cui 33.071 processati con test antigienico rapido. Da inizio epidemia i decessi di persone risultate positive al Covid in Valle d’Aosta sono state 472.

PUGLIA - Sono 227 i contagi da coronavirus in Puglia oggi, 1 giugno, secondo i dati del bollettino della regione. Da ieri, registrati altri 6 morti. I nuovi casi sono in lieve aumento, mentre sono cresciuti notevolmente i test. Stabile il numero dei decessi. Alta anche la progressione dei guariti e pertanto anche gli attuali positivi calano seccamente. I ricoverati scendono ancora.

I 227 contagi sono stati individuati su 7.546 tamponi. I casi attualmente positivi sono 23.777 mentre ieri erano 24.924 (-1.147). I pazienti ricoverati sono 555 mentre ieri erano 585 (-30).

VENETO - Sono 106 i contagi da coronavirus in Veneto oggi, 1 giugno, secondo i dati del bollettino della regione. Da ieri sono stati registrati altri 9 morti. I nuovi casi sono stati individuati su 25.915 tamponi, il tasso di positività è dello 0,41%. Gli attuali positivi nella regione sono 8.137. Sono 653 (-28) i pazienti ricoverati per covid. Sono 577 le persone in area non critica, 76 quelle in terapia intensiva.

MARCHE - Sono 34 i contagi da coronavirus nelle Marche oggi, 1 giugno, secondo i dati del bollettino della regione. Il Servizio Sanità delle Marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 2335 tamponi: 1031 nel percorso nuove diagnosi (di cui 319 nello screening con percorso Antigenico) e 1304 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari al 3,3%).

I positivi nel percorso nuove diagnosi sono 34 (4 in provincia di Macerata, 11 in provincia di Ancona, 14 in provincia di Pesaro-Urbino e 5 in provincia di Ascoli Piceno).

Questi casi comprendono soggetti sintomatici (10 casi rilevati), contatti in setting domestico (7 casi rilevati), contatti stretti di casi positivi (11 casi rilevati), contatti in setting lavorativo (1 caso rilevato), contatti con coinvolgimento di studenti di ogni grado di formazione (4 casi rilevati). Per un altro caso si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche. Nel Percorso Screening Antigenico sono stati effettuati 319 test e sono stati riscontrati 10 casi positivi (da sottoporre al tampone molecolare) per un rapporto positivi/testati pari al 3%.

TOSCANA - Sono 159 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 1 giugno, secondo i dati del bollettino della regione anticipati dal governatore Eugenio Giani. "Un tasso dei nuovi positivi così basso non si vedeva da settembre 2020, l’incidenza media regionale è 45 casi ogni 100mila abitanti, continuiamo così!", scrive Giani sui social. "I nuovi casi registrati in Toscana sono 159 su 16.200 test di cui 7.357 tamponi molecolari e 8.853 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 0,98% (3,1% sulle prime diagnosi)", aggiunge, evidenziando che i vaccini attualmente somministrati sono 2.141.193.

BASILICATA - Sono 25 i nuovi contagi da Coronavirus in Basilicata secondo il bollettino di oggi, 1 giungo. Nessun morto da ieri. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 865 tamponi molecolari. I lucani guariti o negativizzati sono 157. Con questo aggiornamento, i casi attualmente positivi sono 3.542, in calo di 134 unità. I ricoverati negli ospedali di Potenza e di Matera sono 61, tre in più, di cui uno in terapia intensiva.

Per la vaccinazione, ieri sono state effettuate 4.223 somministrazioni. Finora sono 208.601 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino pari al 37,7 per cento e 118.977 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose in tutto il 21,5 per cento, per un totale di somministrazioni effettuate pari a 327.578. I residenti in Basilicata sono 553.254.

SARDEGNA - Sono 36 i contagi da coronavirus in Sardegna oggi, 1 giugno, secondo i dati del bollettino della regione. Da ieri, registrato un morto. I nuovi casi sono stati individuati su 3.834 test. Ancora in calo il numero dei ricoveri in ospedale, dove si trovano 131 pazienti (-8), 14 (+1) in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 12.515 e i guariti in più 102. Sul territorio, dei 56.695 casi positivi complessivamente accertati, 14.837 (+9) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 8.648 (+11) nel Sud Sardegna, 5.157 (+2) a Oristano, 10.862 (+5) a Nuoro, 17.177 (+9) a Sassari.

FRIULI - Sono 19 i nuovi contagi da coronavirus in Friuli Venezia Giulia secondo il bollettino di oggi, 1 giugno. Registrato inoltre un altro morto. Su 3.953 tamponi molecolari sono stati rilevati 16 nuovi contagi, per una percentuale di positività dello 0,40%. Sono inoltre 2.144 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati altri 3 casi, per una percentuale di positività dello 0,14%. I ricoveri nelle terapie intensive rimangono 5 e quelli in altri reparti scendono a 36.

SICILIA - Sono 326 i nuovi contagi da Coronavirus in Sicilia secondo il bollettino di oggi, 1 giugno. Nella tabella si fa riferimento ad altri 12 morti. I guariti sono stati 758 da ieri. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 15.857 tamponi. Nell'isola in totale sono 9.488 i positivi - 444 in meno rispetto a ieri - e di questi 451 sono ricoverati in regime ordinario, 56 in terapia intensiva e 8.981 sono in isolamento domiciliare. Tra le province con il maggior numero di nuovi casi Catania a 163, Agrigento, Trapani a 34 e Palermo a 23.