Coronavirus in Italia, 2.897 contagi e 62 morti, positività all' 1,3% : bollettino 2 giugno

4.223.200 casi, 126.283 morti, 3.886.867 guariti, 210.050 malati. Dati Protezione Civile del 2 giugno 2021. I dati del Ministero della Salute. Sono 62 le vittime, 226.272 i tamponi nelle ultime 24 ore in Italia. 933 in terapia intensiva, 5.858 i ricoveri ordinari; -56 in rianimazione e -334 in altri reparti. La curva epidemica risale:positività all' 1,3%.

In crescita oggi la curva epidemica in Italia: i nuovi casi sono infatti 2.897 contro i 2.483 di ieri. Con un numero di tamponi pari a 226.272, appena 5mila in più di ieri, il che fa risalire, di poco comunque, il tasso di positività: 1,3% contro l'1,1% di ieri.

I decessi registrati oggi sono 62, numero inferiore a quello di ieri (93), per un totale di 126.283 vittime da inizio epidemia. Ancora in discesa i ricoveri, al momento sono 5.858 le persone in ospedale nei reparti ordinari (-334 su ieri), calano di 56 i ricoverati in terapia intensiva (ieri -44), con meno ingressi del giorno, 33 contro i 41 di ieri, portando l'attuale totale a 933. per il secondo giorno di fila, quindi, ricoverati in terapia intensiva sotto quota mille. E' quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

I contagi totali salgono a 4.223.200 (ieri 4.220.304). In significativo aumento i guariti, 18.535 (ieri 10.313), per un totale finora di 3.886.867. Sempre in calo il numero degli attualmente positivi, -15.701 (ieri erano stati 6.923), i malati risultano ora in 210.050. E di questi, sono in isolamento domiciliare 203.259 pazienti.

La regione con più casi nuovi è anche oggi la Lombardia con 519 (ieri +461), seguita ancora dalla Campania con +389 (ieri +275) e dalla Sicilia, con +289 (ieri +326), quindi il Lazio con +211 (ieri +195), la Puglia con +196 (ieri +227), il Piemonte con +190 (ieri +209) e il Veneto con +175 (ieri +106).

Di seguito i dati delle regioni:

LOMBARDIA - Sono 519 i contagi da coronavirus in Lombardia oggi, 2 giugno, secondo i dati del bollettino della Protezione Civile sulla regione. Da ieri, registrati 10 morti che portano il totale a 33.630 dall'inizio dell'emergenza legata all'epidemia di covid-19. Gli attuali positivi sono 21.753 (- 9.389), mentre i dimessi/guariti sono 780.714 (+ 9.898).

EMILIA ROMAGNA - Sono 152 i nuovi contagi da coronavirus oggi 2 giugno in Emilia Romagna, secondo i dati dell'ultimo bollettino. Si registra un nuovo decesso. ''Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus - comunica la Regione - in Emilia-Romagna si sono registrati 384.137 casi di positività, 152 in più rispetto a ieri, su un totale di 19.255 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è dello 0,7%". Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 726 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 357.105. I casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono 13.842 (-575 rispetto a ieri).

Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 13.263 (-536), il 95,8% del totale dei casi attivi. In totale, dall’inizio dell’epidemia i decessi in regione sono stati 13.190. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 90 (-5 rispetto a ieri), 489 quelli negli altri reparti Covid (-34).

ABRUZZO - Sono 67 i nuovi contagi da coronavirus oggi in Abruzzo. Nessun nuovo decesso. Nel dettaglio, ''sono complessivamente 74142 i casi positivi al Covid-19 registrati in Abruzzo dall’inizio dell’emergenza. Rispetto a ieri si registrano 67 nuovi casi (di età compresa tra 6 mesi e 95 anni). I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 21, di cui 8 in provincia dell’Aquila, 1 in provincia di Pescara, 8 in provincia di Chieti e 4 in provincia di Teramo. Il bilancio dei pazienti deceduti non registra alcun nuovo caso e resta fermo a 2484. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 66327 dimessi/guariti (+76 rispetto a ieri)''. Lo comunica la Regione Abruzzo.

PIEMONTE - Sono 190 i contagi da coronavirus in Piemonte oggi, 2 giugno, secondo i dati del bollettino della regione. I nuovi casi sono pari all’1,4 % di 13.346 tamponi eseguiti, di cui 7.731 antigenici. Dei 190 positivi, gli asintomatici sono 84 (44,2%).

Sono 4 decessi di persone positive al test del Covid-19 comunicati dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui 2 verificatisi oggi (si ricorda che il dato di aggiornamento cumulativo comunicato giornalmente comprende anche decessi avvenuti nei giorni precedenti e solo successivamente accertati come decessi Covid).

I ricoverati in terapia intensiva sono 79 (- 2 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 542 (- 15 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 3.942.

BASILICATA - Sono 37 i contagi da coronavirus in Basilicata oggi, 2 giugno, secondo i dati del bollettino della Protezione Civile sulla regione. Da ieri, registrato 1 morto, che porta il totale a 580 dall'inizio dell'emergenza legata all'epidemia di covid-19. Gli attuali positivi sono 3.588 (- 46), mentre i dimessi/guariti sono 722.209 (+ 82).

LAZIO - "Oggi su oltre 10mila tamponi nel Lazio (-1029) e oltre 12mila antigenici per un totale di oltre 22mila test, si registrano 211 nuovi casi positivi (+16), i decessi sono 4 (-6), i ricoverati sono 838 (-44). I guariti sono 1532, le terapie intensive sono 143 (-2). Il rapporto tra positivi e tamponi è al 2%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende al 0,9%. I casi a Roma città sono a quota 102". Lo comunica l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato sottolineando che "l'incidenza nella Regione Lazio si attesta a 35/100mila, RT a 0,65. Prosegue il trend positivo e questo ci porterà nei tempi previsti alla zona bianca".

PUGLIA - Sono in diminuzione i nuovi casi di Covid19 oggi in Puglia a fronte di un calo dei test. Crescono lievemente i decessi. Sale notevolmente il numero dei guariti e pertanto cala fortemente quello degli attuali positivi. La quota di pazienti ricoverati decresce ma a ritmo più moderato.

E' il quadro del bollettino epidemiologico quotidiano, stilato dalla Regione sulla base delle informazioni del dipartimento Promozione della Salute. Oggi su 5.957 tamponi per l'infezione da coronavirus sono stati rilevati 196 casi positivi: 44 in provincia di Bari, 23 in provincia di Brindisi, 49 nella provincia Bat, 38 in provincia di Foggia, 38 in provincia di Lecce, 21 in provincia di Taranto, 1 caso di residente fuori regione. Diciotto casi di provincia di residenza non nota sono stati riclassificati e attribuiti. Ieri su 7.546 test sono stati rilevati 227 casi positivi. Oggi si sono verificati 10 decessi: 2 in provincia di Bari, 4 in provincia di Lecce, 4 in provincia di Taranto. Ieri erano 6. In tutto hanno perso la vita 6.518 persone.

SARDEGNA - Sono 40 i contagi da coronavirus in Sardegna oggi, 2 giugno, secondo i dati del bollettino della Protezione Civile sulla regione. Da ieri non si registrano morti. Le vittime dall'inizio dell'emergenza legata all'epidemia di covid-19 sono 1.465. Gli attuali positivi sono 12.624 (- 36), mentre i dimessi/guariti sono 42.646 (+ 76).

VENETO - Sono 175 i contagi da coronavirus in Veneto oggi, 2 giugno, secondo i dati del bollettino della Protezione Civile sulla regione. Da ieri, registrati 3 morti che portano il totale a 11.572 dall'inizio dell'emergenza legata all'epidemia di covid-19. Gli attuali positivi sono 7.752 (- 385), mentre i dimessi/guariti sono 404.284 (+ 557).

CAMPANIA - Sono 388 i contagi da coronavirus in Campania oggi, 2 giugno, secondo i dati del bollettino della regione. Tra i nuovi casi, 249 sono asintomatici e 139 sintomatici. I positivi sono stati rilevati su 13.014 tamponi molecolari e 4.238 antigenici. Segnalati altri 5 morti: 4 nelle ultime 48 ore, 1 registrato in precedenza. I pazienti covid in terapia intensiva sono 55, quelli negli altri reparti sono 624.

LIGURIA - Sono 45 i contagi da coronavirus in Liguria oggi, 2 giugno, secondo i dati del bollettino della regione. Da ieri, registrato 1 morto. I pazienti covid ricoverati in ospedale sono 136 (-8). In terapia intensiva, 29 persone (-1). I nuovi casi sono stati individuati su 3.126 tamponi molecolari e su 2.182 tamponi antigenici. Gli attuali positivi secondo la Protezione Civile sono 993 (-47).

TOSCANA - In Toscana sono 162 i nuovi casi di positività al Covid (153 confermati con tampone molecolare e 9 da test rapido antigenico), che portano il numero totale a 241.743 dall'inizio dell'emergenza sanitaria da coronavirus. I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,3% e raggiungono quota 227.895 (94,3% dei casi totali).

Oggi sono stati eseguiti 9.244 tamponi molecolari e 8.450 tamponi antigenici rapidi, di questi lo 0,9% è risultato positivo. Sono invece 5.782 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 2,8% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 7.119, -6,5% rispetto a ieri. I ricoverati sono 477 (27 in meno rispetto a ieri), di cui 103 in terapia intensiva (4 in meno). Oggi si registrano 4 nuovi decessi: un uomo e 3 donne con un'età media di 82,8 anni.

MARCHE - Sono 125 i nuovi contagi da Coronavirus registrati oggi, 2 giugno, nella Marche. Lo rende noto Servizio Sanità della Regione Marche, comunicando che nelle ultime 24 ore sono stati testati 3484 tamponi: 1674 nel percorso nuove diagnosi (di cui 352 nello screening con percorso Antigenico) e 1810 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari al 7,5%). Questi casi comprendono soggetti sintomatici (21 casi rilevati), contatti in setting domestico (35 casi rilevati), contatti stretti di casi positivi (39 casi rilevati), contatti in setting lavorativo (4 casi rilevati), contatti in ambiente di vita/socialità (1 caso rilevato), contatti con coinvolgimento di studenti di ogni grado di formazione (9 casi rilevati), screening percorso sanitario (1 caso rilevato). Per altri 15 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche. Nel Percorso Screening Antigenico sono stati effettuati 352 test e sono stati riscontrati 9 casi positivi (da sottoporre al tampone molecolare) per un rapporto positivi/testati pari al 3%.

FRIULI VENEZIA GIULIA - Sono 29 i nuovi contagi di Covid-19 rilevati oggi, 2 giugno in Friuli Venezia Giulia, dove sono stati eseguiti 4.266 tamponi molecolari per una percentuale di positività dello 0,68%. Sono inoltre 1.995 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 6 casi, per una percentuale di positività dello 0,30%. Oggi non si registrano decessi, i ricoveri nelle terapie intensive scendono a 2 e quelli in altri reparti rimangono stabili a 36. Lo comunica il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Salute, Riccardo Riccardi.