Scoppia l'estate con caldo africano, solo qualche temporale

Written by Redazione Ambiente

Rate this item

Mercoledì 16: al Nord: qualche temporale su Alpi e Prealpi centro-occidentali. Al Centro: alternanza tra nubi e schiarite in un contesto tuttavia asciutto. Al Sud: bel tempo stabile e soleggiato.

"L'alta pressione africana inizierà a muovere il suo centro motore gradualmente verso le regioni centro-meridionali dove, tra martedì 15 e giovedì 17, il tempo si manterrà decisamente caldo e soleggiato con temperature comunque più io meno stabili - spiegano gli esperti - Le regioni del Nord invece percepiranno una minor ingerenza da parte dell'alta pressione, fattore che favorirà la presenza di nubi soprattutto a ridosso dei rilievi alpini e prealpini dove nelle ore più calde potranno verificarsi dei temporali che solo occasionalmente potranno spingersi alle adiacenti aree pianeggianti, specie del nordovest. Tuttavia farà sempre caldo in primis sulla Val Padana".

Il team del sito https://www.ilmeteo.it/ comunica che "nella giornata odierna l'alta pressione ormai presente su tutto il Paese si lascerà un po' intimorire da deboli correnti più fresche in arrivo dai quadranti orientali: assisteremo al passaggio di qualche nube sul Nordest e su alcuni tratti del Centro specie sul comparto adriatico. Su queste zone ne risentiranno leggermente anche i termometri che si vedranno costretti a perdere qualche punticino. Sul resto del Paese invece avremo più sole e temperature stabili, ma sempre calde".

Le previsioni per i prossimi giorni. Nel corso della settimana appena iniziata "l'estate prenderà il via: l'anticiclone africano si imporrà con sempre maggiore prepotenza su tutto il Paese. Qualche temporale sarà ancora possibile su alcuni angoli del Nord".

More in this category: