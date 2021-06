Coronavirus in Italia, 679 nuovi casi e 42 decessi, il tasso di positività 0,3%: bollettino 29 giugno

Incremento del numero di nuovi casi di Covid in Italia nel bollettino i martedì 29 giugno: sono 679, contro i 389 delle 24 ore precedenti. Il numero di decessi è pari a 42, però va considerato che questo dato fornito oggi comprende anche 22 deceduti ascrivibili al periodo novembre 2020-maggio 2021 come comunicato dalla Regione Campania dopo alcune verifiche.

È quanto emerge dai dati forniti dal ministero della Salute sulla base delle comunicazioni delle Regioni e delle Province autonome.

Oltre 190mila tamponi

Il totale di vittime dall'inizio dell'epidemia è di 127.542. Il numero di tamponi effettuato nelle ultime 24 ore è pari a 190.635, contro i 75.681 del dato precedente; l'indice di positività è 0,3%.

I ricoverati nelle terapie intensive sono 270 (-19), con 9 ingressi giornalieri. Il totale di persone ricoverate in altri reparti è pari a 1.676 (nel giorno precedente ne risultavano 1.723).

Il totale di persone in isolamento domiciliare è di 50.878, mentre il numero di attualmente positivi è 52.824. Il numero totale di dimessi guariti è ora pari a 4.078.467. Sono 4.259.135 i casi totali e i decessi salgono a 127.542.

I dati regione per regione

LOMBARDIA - Sono 98 i nuovi contagi da Coronavirus in Lombardia secondo il bollettino di oggi, 29 giugno. Nella tabella si fa riferimento ad altri tre morti. Nelle ultime 24 ore sono stati 30.085 i tamponi processati con un tasso di positività allo 0,3%. Continuano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive: al momento sono 52, 9 in meno, e nei reparti Covid, dove ci sono 248 pazienti, 2 in meno. Sono 118 i guariti e i dimessi da ieri. I positivi al momento sono 11.202 nella Regione.Tra le province con il maggior numero di nuovi casi Milano a 38, Varese a 19 e Mantova a 6.

LAZIO - Sono 46 i nuovi contagi da coronavirus nel Lazio secondo il bollettino di oggi, 29 giugno. Registrati inoltre altri due morti. Nessun decesso a Roma. "Oggi su quasi 9mila tamponi nel Lazio (+3925) e oltre 15mila antigenici per un totale di oltre 24mila test, si registrano 46 nuovi casi positivi (-6), 2 decessi (-3), i ricoverati sono 191 (+1). I guariti sono 130, le terapie intensive sono 54 (-1). Il rapporto tra positivi e tamponi è al 0,5% ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende allo 0,2%. I casi a Roma città sono a quota 34'', comunica in una nota l’assessore alla Sanità e Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

FRIULI VENEZIA GIULIA - Sono 16 i nuovi contagi da coronavirus in Friuli Venezia Giulia secondo il bollettino di oggi, 29 giugno. Registrato inoltre un morto. 3.303 i tamponi molecolari effettuati dai quali sono stati rilevati i 13 casi, con una percentuale di positività dello 0,39%. Sono inoltre 1.397 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati altri 3 casi (0,21%). Non risultano esserci persone ricoverate nelle terapie intensive, mentre i pazienti in altri reparti sono 10. Lo comunica il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi.

ABRUZZO - Sono 30 i nuovi contagi da coronavirus in Abruzzo secondo il bollettino di oggi, 29 giugno. Nessun nuovo decesso registrato. Il totale dei casi dall’inizio dell’emergenza è di 74792. Il bilancio dei pazienti deceduti resta fermo a 2512. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 71380 dimessi/guariti (+123 rispetto a ieri). Lo comunica l’Assessorato regionale alla Sanità.

SARDEGNA - Sono 11 i nuovi contagi da coronavirus in Sardegna secondo il bollettino di oggi, 29 giugno. Registrato inoltre un altro morto. Il totale dei positivi nell'isola è di 57.219 dall’inizio dell'emergenza. In totale sono stati eseguiti 1.378.824 tamponi, per un incremento complessivo di 2.680 test rispetto al dato precedente. 1.491 in tutto i decessi. Il dato dei ricoveri ospedalieri segna 31 pazienti in area medica (-9 rispetto all’ultimo bollettino) e 3 in terapia intensiva.

PUGLIA - Sono 59 i nuovi contagi da coronavirus in Puglia secondo il bollettino di oggi, 29 giugno. Registrati inoltre altri 2 morti. Risalgono, rispetto a ieri, i nuovi casi, a fronte di una notevole crescita dei test. Tornano i decessi ma in modo per fortuna limitato, dopo due giorni che non se ne erano verificati. Crescono in modo contenuto i guariti e pertanto anche gli attuali positivi flettono in modo non sensibile. I pazienti ricoverati scendono a meno di 150.

Come si osserva dal bollettino epidemiologico quotidiano, stilato dalla Regione sulla base delle informazioni del dipartimento promozione della salute, sono stati 8.323 i test effettuati.

TOSCANA - Sono 18 i nuovi contagi da coronavirus in Toscana secondo il bollettino di oggi, 29 giugno. Ad anticipare i dati è il governatore della Regione, Eugenio Giani. "Oggi i nuovi positivi in tutta la regione sono solo 18, nessun caso nelle persone con più di 65 anni. Il tracciamento dei positivi è al 100% e le province di Grosseto, Livorno e Pistoia non hanno nuovi contagi. Coraggio Toscana, continuiamo così!", annuncia su Facebook il presidente della Toscana. I vaccini attualmente somministrati sono 2.990.988, precisa Giani. I nuovi casi registrati in Toscana sono 18 su 12.409 test di cui 5.976 tamponi molecolari e 6.443 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 0,15% (0,4% sulle prime diagnosi).

MARCHE - Sono 12 i nuovi contagi di coronavirus nelle Marche secondo i dati del bollettino di oggi, 29 giugno. Da ieri sono stati testati 1.955 tamponi: 1.002 nel percorso nuove diagnosi (di cui 422 screening con percorso Antigenico) e 953 nel percorso guariti (il rapporto positivi testati è a 0,8%).

I positivi nel percorso nuove diagnosi sono 8 (0 nella provincia di Macerata, 1 nella provincia di Ancona, 2 nella provincia di Pesaro-Urbino, 2 nella provincia di Fermo, 3 nella provincia di Ascoli Piceno e 0 fuori regione). Nel percorso screening sono 422 i tamponi antigenici processati e 4 i soggetti positivi (da sottoporre al tampone molecolare): in questo caso l'indice di positività è dell'1%.

BASILICATA - Sono 7 i nuovi contagi di coronavirus in Basilicata secondo i dati del bollettino di oggi, 29 giugno. Non si registrano morti nelle ultime 24 ore. Da ieri sono stati processati 642 tamponi molecolari. I lucani guariti o negativizzati sono 99. I ricoverati negli ospedali di Potenza e di Matera sono 18 (-5) di cui nessuno in terapia intensiva mentre gli attuali positivi sono in tutto 676 (-97). Per la vaccinazione, ieri sono state somministrate 3.642 dosi.

Finora sono 290.393 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (52,5 per cento) e 156.494 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (28,3 per cento) per un totale di somministrazioni effettuate pari a 446.887. I residenti in Basilicata sono 553.254.

EMILIA ROMAGNA - Sono 36 i nuovi contagi da coronavirus in Emilia Romagna secondo il bollettino di oggi, 29 giugno. Nella tabella si fa riferimento ad altri 3 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 17.914 tamponi con una percentuale di positività dello 0,2%. Da ieri i guariti sono stati 227. In isolamento domiciliare 3.055 persone. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 27, uno in meno rispetto a ieri, 194 quelli negli altri reparti Covid, 3 in più. L’età media dei nuovi positivi di oggi è 38,8 anni.

CALABRIA - Sono 25 i nuovi contagi da Coronavirus in Calabria secondo il bollettino di oggi, 29 giugno. Nessun altro morto da ieri. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 2.296 tamponi. Da ieri sono stati 183 i guariti, due in più i ricoverati, mentre sono 6 le terapie intensive occupate, stesso dato del giorno precedente. Nella Regione sono 1.224 i decessi da inizio pandemia. In isolamento domiciliare 160 persone.

CAMPANIA - Sono 117 i nuovi contagi da Coronavirus in Campania secondo il bollettino di oggi, 29 giugno. Nessun altro morto da ieri, ma nel bollettino sono registrati 22 decessi, avvenuti tra novembre 2020 e maggio 2021. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 7.371 tamponi molecolari. In Campania sono 21 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva, 209 nei reparti di degenza.

PIEMONTE - Sono 31 i nuovi contagi da Coronavirus in Piemonte secondo il bollettino di oggi, 29 giugno. Nessun altro morto da ieri. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 14.942 tamponi, di cui 8.304 antigenici con una percentuale di positività allo 0,2%. I ricoverati in terapia intensiva sono 14, invariati rispetto a ieri, mentre quelli nei reparti ordinari sono 162, 2 in meno rispetto a ieri. Le persone in isolamento domiciliare sono 724.

SICILIA - Sono 99 i nuovi contagi da Coronavirus in Sicilia secondo il bollettino di oggi, 29 giugno. Nella tabella si fa riferimento ad altri 2 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 14.425 tamponi. I guariti o dimessi sono stati 222 da ieri. Degli attuali positivi i ricoverati con sintomi sono 162, mentre si trovano in terapia intensiva 24 pazienti. Su base provinciale i nuovi casi sono così distribuiti: 10 a Palermo, 22 a Catania, 1 a Messina, 12 a Ragusa, 11 a Trapani, 16 a Siracusa, 10 a Caltanissetta, 17 ad Agrigento e nessuno a Enna.