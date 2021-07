Coronavirus in Italia, 1.534 contagi e 20 morti: bollettino 13 luglio

Ancora in crescita la curva epidemica in Italia: i nuovi casi Covid sono 1.534 contro gli 888 di ieri con un tasso di positività in calo (0,8%, ieri 1,2%) con 192.543 tamponi processati (ieri 73.571). In aumento anche i decessi: 20 (ieri 13), per un totale di 127.808 vittime dall'inizio dell'epidemia.

Le terapie intensive scendono di una unità con solo 7 ingressi del giorno (ieri 4), e toccano quota 157. Anche i ricoveri ordinari sono in calo, sono 1.128, 21 in meno di ieri. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

I casi totali salgono così a 4.273.693. I guariti sono 1.287 (ieri 1.318), per un totale dall'inizio della pandemia di 4.105.236. Gli attualmente positivi aumentano di 223 unità e sono 40.649 in tutto, di cui 39.364 in isolamento domiciliare.

La regione con più casi odierni è il Veneto con 254 nuovi positivi; seguono Lombardia (+241), Sicilia (+174), Lazio (+160) e Campania (+136).

I DATI DELLE REGIONI

PIEMONTE - Sono 53 i contagi da coronavirus in Piemonte oggi, 13 luglio 2021, secondo i dati del bollettino della regione. Non sono stati registrati morti. I 53 nuovi casi (di cui 15 dopo test antigenico) son, pari allo 0,4 % di 13.870 tamponi eseguiti, di cui 8.467 antigenici. Dei 53 positivi, gli asintomatici sono 33 (76.5%).

I casi sono così ripartiti: 20 screening, 26 contatti di caso, 7 con indagine in corso; per ambito:1 RSA/Strutture Socio-Assistenziali, 1 scolastico, 51 popolazione generale.

I ricoverati in terapia intensiva sono 3 (invariati rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 55 (- 7 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 719. I tamponi diagnostici finora processati sono 5.625.851 (+ 13.870 rispetto a ieri).

SARDEGNA - Sono 86 i nuovi contagi da coronavirus oggi 13 luglio in Sardegna, secondo i dati dell'ultimo bollettino. Nessun nuovo decesso. Sono 57.666 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall’inizio dell'emergenza. In totale sono stati eseguiti 1.419.811 tamponi, per un incremento complessivo di 4.793 test rispetto al dato precedente. Non si registrano nuovi decessi (1.492 in totale). I ricoveri ospedalieri: 42 pazienti in area medica (+3 rispetto al report precedente) e 1 in terapia intensiva (-1).

Attualmente in Sardegna sono 2.520 le persone in isolamento domiciliare e 53.611 (+9) i guariti. Sul territorio, dei 57.666 casi positivi complessivamente accertati, 15.217 (+43) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 8.751 (+20) nel Sud Sardegna, 5.194 (+8) a Oristano, 10.975 (+7) a Nuoro, 17.515 (+8) a Sassari.

EMILIA ROMAGNA - Sono 76 i nuovi contagi da coronavirus in Emilia Romagna secondo il bollettino di oggi, 13 luglio. Non si registrano invece nuovi decessi. Dall’inizio dell’epidemia nella Regione si sono registrati 387.789 casi di positività. 17.627 i tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è dello 0,4%. Continua intanto la campagna vaccinale anti-Covid, estesa a tutti i cittadini sopra i 12 anni di età.

FRIULI VENEZIA GIULIA - Sono 15 i nuovi contagi da coronavirus oggi 13 luglio in Friuli Venezia Giulia, secondo i dati dell'ultimo bollettino. Non si registrano decessi. I casi delle ultime 24 ore sono stati individuati: 13 con 3.342 tamponi molecolari con una percentuale di positività dello 0,39%, altri due attraverso 2.042 test rapidi antigenici realizzati (0,1%). Una persona è ricoverata in terapia intensiva, mentre i pazienti in altri reparti sono 4. Lo comunica il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi.

PUGLIA - Sono 97 i contagi da coronavirus in Puglia oggi, 13 luglio, secondo i dati del bollettino della regione. Da ieri è stato registrato un morto, nella provincia di Lecce. I nuovi casi sono stati individuati su 7.527 test per l'infezione da Covid-19. Sono 1.712 i casi attualmente positivi. I pazienti ricoverati per covid sono 77.

CALABRIA - Sono 45 i nuovi contagi da coronavirus oggi 13 luglio in Calabria, secondo i dati dell'ultimo bollettino. Nessun nuovo decesso. Secondo il bollettino sull’emergenza Covid-19 diffuso dal dipartimento Tutela della salute della Regione Calabria, i nuovi contagi sono stati registrati su 2.290 tamponi effettuati. Sono +49 guariti e zero i decessi (per un totale di 1.236 morti). Il bollettino, inoltre, registra -4 attualmente positivi, -2 in isolamento, -2 ricoverati e, infine, terapie intensive stabili (per un totale di 2).

VENETO - Sono 254 i contagi da coronavirus in Veneto oggi, 13 luglio 2021, secondo i dati del bollettino della regione diffusi dal governatore Luca Zaia. "Gli assembramenti o la scarsa attenzione fanno effetto", dice il presidente. Da ieri, registrato un morto. I nuovi casi sono stati individuati su 25.927 tamponi, il tasso di positività è allo 0,97%. "I positivi che abbiamo sono sostanzialmente tutti asintomatici, ma vuol dire che il virus sta circolando", dice Zaia. I ricoverati in totale sono 249 (+6), quelli in terapia intensiva in particolare sono 16. "In terapia intensiva, nelle ultime 48 ore sono entrati 3 cinquantenni non vaccinati. Non parliamo di terapia intensiva invasiva, non si tratta di respiratore o di casco. Ad oggi, il vaccinato per noi è asintomatico o se la cava con un raffreddore: il vaccino ci garantisce un certo muro".

BASILICATA - Sono 3 i nuovi contagi da coronavirus in Basilicata secondo il bollettino di oggi, 13 luglio. Non si registrano invece nuovi decessi. Il totale dei tamponi molecolari effettuati è di 535. I lucani guariti o negativizzati sono 6. I ricoverati negli ospedali di Potenza e di Matera sono 12 (-1) di cui nessuno in terapia intensiva mentre gli attuali positivi sono in tutto 572. Per la vaccinazione, ieri sono state somministrate 5.443 dosi. Finora sono 320.552 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (57,9 per cento) e 187.523 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (33,9 per cento) per un totale di somministrazioni effettuate pari a 508.075. I residenti in Basilicata sono 553.261.

LAZIO - Oggi nel Lazio "su quasi 9mila tamponi nel Lazio (+3.487) e quasi 17mila antigenici per un totale di quasi 26mila test, si registrano 166 nuovi casi positivi (-6), 3 decessi (+2), i ricoverati sono 129 (-4), le terapie intensive sono 25 (stabili), i guariti sono 227. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 1,8% ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende allo 0,6%. I casi a Roma città sono a quota 123". Lo sottolinea l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, nel bollettino quotidiano.

CAMPANIA - Sono 136 i contagi da coronavirus in Campania secondo il bollettino di oggi, 13 luglio 2021. I casi sono stati rilevati dall'analisi di 7.174 tamponi molecolari. Nel bollettino odierno diffuso dall'Unità di crisi della Regione Campania sono inseriti 3 nuovi decessi avvenuti nelle ultime 48 ore e 4 decessi avvenuti in precedenza ma registrati ieri.

In Campania sono 14 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva, 197 i pazienti Covid ricoverati in reparti di degenza.

TOSCANA - Sono 65 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 13 luglio 2021, secondo i dati del bollettino della regione anticipati dal governatore Eugenio Giani sui social. "I nuovi casi registrati in Toscana sono 65 su 6.849 test di cui 5.169 tamponi molecolari e 1.680 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 0,95% (1,6% sulle prime diagnosi)", scrive Giani, aggiungendo che i vaccini attualmente somministrati sono 3.406.149.

MARCHE - Sono 21 i contagi da coronavirus nelle Marche oggi, 13 luglio 2021, secondo i dati del bollettino della Protezione Civile sulla regione. Da ieri non sono stati registrati morti. Le vittime dall'inizio dell'emergenza rimangono 3.038. Gli attuali positivi sono 1.339 (+10), mentre i dimessi/guariti sono 99.670 (+11).

ABRUZZO - Sono 33 (di età compresa tra 7 e 79 anni) i contagi da coronavirus in Abruzzo oggi, 13 luglio 2021, secondo i dati del bollettino della regione. I nuovi casiportano il totale dall’inizio dell’emergenza a 75.195. Non si registrano morti, il totale dei decessi resta fermo a 2.512. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 71.751 dimessi/guariti (+43 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 932 (-10 rispetto a ieri), come comunica l’Assessorato regionale alla Sanità

Ricoverati in ospedale 28 pazienti (-1 rispetto a ieri); 1 (invariato rispetto a ieri con nessun nuovo ingresso) in terapia intensiva, mentre gli altri 903 (-9 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 2.525 tamponi molecolari (1216563 in totale dall’inizio dell’emergenza) e 1.854 test antigenici (535188). Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, è pari a 0.75 per cento.

Del totale dei casi positivi, 19.141 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+2 rispetto a ieri), 19.529 in provincia di Chieti (+10), 18.226 in provincia di Pescara (+16), 17.594 in provincia di Teramo (+2), 586 fuori regione (invariato) e 119 (+3) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.

VALLE D'AOSTA - Un contagio da coronavirus in Valle d'Aosta oggi, 13 luglio 2021, secondo i dati del bollettino della Protezione Civile sulla regione. Da ieri registrato un morto. Le vittime dall'inizio dell'emergenza sono 474. Gli attuali positivi sono 19 (-3), mentre i dimessi/guariti sono 11.210 (+3).

LIGURIA - Sono 25 i nuovi contagi da coronavirus oggi 13 luglio in Liguria , secondo i dati dell'ultimo bollettino. Non sii registrano morti. Nel dettaglio, secondo i dati diffusi dal ministero della Salute, per quanto riguarda le vittime da inizio pandemia sono state 4352, i dimessi/guariti 99.093 (+15) mentre il totale dei casi registrati nella regione è di 103.630. Gli attuali positivi sono 185 (+10).

LOMBARDIA - Sono 241 i nuovi contagi da coronavirus oggi 13 luglio in Lombardia , secondo i dati dell'ultimo bollettino. Si registrano altri 2 morti. Nel dettaglio, secondo i dati diffusi dal ministero della Salute, per quanto riguarda le vittime da inizio pandemia sono state 33.802, i dimessi/guariti 802.249 (+27) mentre il totale dei casi registrati nella regione è di 843.891. Gli attuali positivi sono 7.840 (+212).

SICILIA - Sono 174 i nuovi contagi da coronavirus oggi 13 luglio in Lombardia , secondo i dati dell'ultimo bollettino. Si registrano altri 4 morti. Nel dettaglio, secondo i dati diffusi dal ministero della Salute, per quanto riguarda le vittime da inizio pandemia sono state 5.996, i dimessi/guariti 223.823 (+110) mentre il totale dei casi registrati nella regione da inizio pandemia è di 233.614. Gli attuali positivi sono 3.795 (+60).