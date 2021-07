Coronavirus in Italia casi stabili ma il tasso di positività risale all'1,9%, 3.127 nuovi casi e 3 morti: bollettino del 18 luglio

Sale ma di appena sei unità il numero di nuovi positivi al coronavirus in Italia: nel bollettino di domenica 18 luglio sono 3.127 casi (sabato 3.121) ma con un numero di tamponi di gran lunga inferiore, 165.269 (rispetto ai 244.797 processati ieri), tanto che l'indice di positività registra una impennata, 1,9% rispetto all'1,3% di 24 ore prima.

Tre decessi, il numero più basso da inizio anno

Il numero di decessi (13 ieri) nelle ultime 24 ore è di 3, il più basso da quest'anno (erano stati 4 il 30 agosto del 2020) e il totale è ora di 127.867 dall'inizio dell'epidemia in Italia. E' quanto si legge nel bollettino quotidiano del Ministero della Salute.

Terapie intensive in calo

In calo il numero di ricoverati in terapia intensiva, sono 156 (contro i 162 di ieri) così come in calo sono anche gli ingressi giornalieri, 3 rispetto ai 9 di ieri. Sono in aumento, invece, i ricoveri nei reparti ordinari, 1.136 contro i 1.111 di sabato, quindi +25.

Gli attualmente positivi sono 46.113

Le persone attualmente positive in Italia sono 46.113 (sabato 43.491); quelle in isolamento domiciliare 44.821 (42.218 ieri). I dimessi guariti dall'inizio dell'epidemia sono 4.113.478.

Anche oggi è il Lazio la Regione con il maggior numero di nuovi casi, sono 471 (sabato 500), seguita da Sicilia con 404 casi (ieri 431), Veneto con 379 (ieri 424) e Lombardia con 369 (ieri 438).

Ecco i dati, regione per regione:

SARDEGNA - Sono 233 i nuovi contagi da coronavirus oggi 18 luglio in Sardegna, secondo i dati dell'ultimo bollettino. Nessun nuovo decesso. Sono 58.476 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall’inizio dell'emergenza. In totale sono stati eseguiti 1.438.847 tamponi, per un incremento complessivo di 2.534 test rispetto al dato precedente. Non si registrano nuovi decessi (1.494 in totale). I ricoveri ospedalieri: 60 pazienti in area medica (+4 rispetto al report precedente) e 4 in terapia intensiva.

LOMBARDIA - In Lombardia sono 369 (438 ieri) i nuovi positivi al Covid, nelle ultime 24 si registra un solo morto (contro i 4 di ieri), con il numero totale di vittime che sale a 33.809, secondo i dati della Protezione Civile. I nuovi casi per provincia: Milano 108, Bergamo 8, Brescia 28, Como 27, Cremona 5, Lecco 8, Lodi 24, Mantova 33, Monza e Brianza 43, Pavia 6, Sondrio 3 e Varese 36.

PUGLIA - Sono 70 i nuovi contagi da coronavirus oggi 18 luglio in Puglia, secondo i dati dell'ultimo bollettino. Nessun nuovo decesso. I nuovi casi di positività su un totale di 3.692 test registrati nelle ultime 24 ore. Suddividendo per province, dei nuovi contagi 26 sono stati rilevati a Bari, 14 Brindisi, 3 Barletta Andria Trani, 3 Foggia, 11 Lecce, 8 Taranto e altri 5 riguardano residenti in altre regioni. I ricoverati sono 75 (+1). Sono 1.758 (+59) i casi attualmente positivi e di questi 1.683 sono in isolamento domiciliare. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.777.620 test e sono stati registrati 254.196 casi, in tutto sono 245.779 i pazienti guariti e 6.659 i deceduti.

LAZIO - Sono 471 i nuovi contagi da coronavirus oggi 18 luglio nel Lazio, secondo i dati dell'ultimo bollettino. Nessun nuovo decesso. “Oggi su quasi 7mila tamponi nel Lazio (-997) e quasi 17mila antigenici per un totale di oltre 23mila test, si registrano 471 nuovi casi positivi (-29), 0 decessi (-2), i ricoverati sono 119 (+14), le terapie intensive sono 26 (+1), i guariti sono 40. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 7% ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende allo 2%. I casi a Roma città sono a quota 303" comunica in una nota l’assessore alla Sanità e Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

TOSCANA - Sono 243 i nuovi contagi di coronavirus in Toscana secondo i dati del bollettino di oggi, 18 luglio. Non si registrano morti nelle ultime 24 ore. I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,01% e raggiungono quota 237.022 (96,4% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 5.879 tamponi molecolari e 4.311 tamponi antigenici rapidi, di questi il 2,4% è risultato positivo. Sono invece 4.229 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 5,7% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 2.056, +11,4% rispetto a ieri. I ricoverati sono 82 (2 in più rispetto a ieri), di cui 16 in terapia intensiva (1 in meno).

PIEMONTE - Sono 77 i nuovi contagi da coronavirus oggi 18 luglio in Piemonte, secondo i dati dell'ultimo bollettino. Nessun nuovo decesso. I nuovi casi di persone risultate positive sono pari allo 0,7% di 10.593 tamponi eseguiti, di cui 6.973 antigenici. I ricoverati in terapia intensiva sono 3, invariati rispetto a ieri. I ricoverati non in terapia intensiva sono 46 (+1 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 959. Sono 11.699 le vittime da inizio emergenza. I pazienti guariti sono complessivamente 355.080 (+18 rispetto a ieri).

CALABRIA - Sono 39 i nuovi contagi registrati registrati in Calabria, secondo il bollettino sull’emergenza Covid-19 diffuso dal dipartimento Tutela della salute della Regione Calabria. Si registra un nuovo decesso. I nuovi casi di positività su 1.733 tamponi effettuati, +35 guariti. Il totale nella Regione è di 1.237 decessi da inizio pandemia. Il bollettino, inoltre, registra +3 attualmente positivi, +1 in isolamento, +2 ricoverati e, infine, terapie intensive (per un totale di 4).

EMILIA ROMAGNA - Sono 266 i nuovi contagi di coronavirus in Emilia Romagna secondo i dati del bollettino di oggi, 18 luglio. Non si registrano morti nelle ultime 24 ore. Da ieri sono stati processati 13.203 tamponi, l'indice di positività è del 2%. La situazione dei contagi nelle province vede Rimini con 63 nuovi casi, seguita da Reggio Emilia (49) e Bologna (39); poi Modena (31), Parma (20), Cesena (11) e Ravenna (11). Quindi Ferrara (5), Forlì (5) e infine Circondario Imolese (4). Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 48 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 372.771. I casi attivi a oggi sono 2.706 (+218 rispetto a ieri). Di questi, le persone in isolamento a casa sono complessivamente 2.552 (+223), il 94,3% del totale dei casi attivi. In totale, dall’inizio dell’epidemia i decessi in regione restano 13.268. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 13 (-1 rispetto a ieri), 141 quelli negli altri reparti Covid (-4).