Coronavirus in Italia, 5.321 contagi e 5 morti: bollettino 1 agosto

Diminuisco i nuovi positivi al Covid 19 nelle ultime 24 ore che sono 5.321 (-1.192 rispetto a ieri) ma il dato risente del numero dei tamponi in meno eseguiti: 167.761 oggi rispetto ai 264.860 di ieri (-97.099). Il tasso di positività infatti aumenta passando dal 2,4% di ieri al 3,2% di oggi. Il numero di decessi è di 5 (-11 rispetto alle 24 ore precedenti).

Mancano i dati dei decessi della Regione lazio che a causa di un attacco hacker del sistema informatico ha aggiornato solo il dato dei nuovi casi positivi e dell’occupazione dei posti letto. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

Per quanto riguarda i ricoveri nei reparti di area medica sono aumentati di 103 unità (ieri +39) con un totale di 1.954 ricoverati. I ricoverati nelle terapie intensive sono aumentate di 16 unità per un totale di 230, e 22 ingressi giornalieri.

I dimessi guariti sono aumentati di 1.250 unità per un totale di 4.135.930 dall'inizio della pandemia. Gli attualmente positivi sono 91.350 con un aumento di 4.065 rispetto a ieri. I deceduti in Italia per il Covid 19 dall'inizo della pandemia sono 128.068.

La regione con più casi giornalieri è il Lazio con 716 nuovi positivi, seguita dalla Tosca (+702), l'Emilia romagna (+606), la Sicilia (+581), la Lombardia (+522), il Veneto (+483).

I dati delle Regioni

CALABRIA - Sono 126 i nuovi contagi da coronavirus oggi domenica 1 agosto 2021 in Calabria secondo i dati dell'ultimo bollettino. Nessun nuovo decesso. Nel dettaglio, in Calabria, ad oggi, in totale sono stati eseguiti 994459 tamponi (+1980). Le persone risultate positive al coronavirus sono 71081 (+126). Questi i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria.

SICILIA - Sono 581 i nuovi contagi da coronavirus oggi domenica 1 agosto 2021 in Sicilia, secondo i dati dell'ultimo bollettino. Nessun nuovo decesso. "Il dato dei ricoveri oggi per #Coronavirus negli ospedali siciliani rispetto a ieri vede un incremento complessivo di 22 unità, così come riporta il bollettino quotidiano del Ministero della Salute - si legge sulla pagina Fb della Regione Siciliana - In terapia intensiva sono in cura 33 persone (2 in più rispetto a ieri). Il dato dei guariti è pari a 32 persone. 0 i decessi. I nuovi soggetti positivi rilevati sono 581. I tamponi molecolari processati sono stati 4205. I tamponi rapidi sono stati 5077".

Questo il report dei nuovi positivi nelle province: 34 Agrigento, 58 Caltanissetta, 109 Catania, 0 Enna, 67 Messina, 106 Palermo, 73 Ragusa, 72 Siracusa, 62 Trapani. Le dosi di vaccino complessivamente inoculate sono 5141329.

ABRUZZO - Sono 58 i nuovi contagi da coronavirus oggi domenica 1 agosto 2021 in Abruzzo, secondo i dati dell'ultimo bollettino. Nessun nuovo decesso.

Il totale dei casi da inizio emergenza è di 76.267, quello dei decessi 2.514, sono 72.246 i dimessi/guariti, 1.507 gli attuali positivi.

PIEMONTE - Sono 146 i contagi da coronavirus in Piemonte oggi, 1 agosto 2021, secondo i dati del bollettino della regione. Da ieri non si registrano morti. I nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 9 dopo test antigenico) sono pari all'1,2% di 12.144 tamponi eseguiti, di cui 8.724 antigenici. Dei 146 nuovi casi, gli asintomatici sono 68 (46,6%).

I ricoverati in terapia intensiva sono 6 (invariati rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 81 (+12 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 2.388. I pazienti guariti sono complessivamente 355.827 (+48 rispetto a ieri.

LAZIO - Sono 716 i nuovi contagi da coronavirus oggi domenica 1 agosto 2021 nel Lazio, secondo i dati dell'ultimo bollettino. "Oggi si registrano 716 nuovi casi positivi (-26), i ricoverati sono 297 (+10), le terapie intensive sono 46 (+1). I casi a Roma città sono a quota 402" comunica in una nota l’assessore alla Sanità e Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato. A seguito dell’attacco hacker che ha colpito il Ced regionale e della conseguente sospensione dei sistemi informatici, oggi il bollettino reca esclusivamente il dato dei nuovi casi positivi e dell’occupazione dei posti letto.

"Sono in corso tutte le attività di verifica tecnica per ripristinare l’operatività dei sistemi in totale sicurezza. Nelle prossime ore saranno dati aggiornamenti. Superato oggi il traguardo del 70% della popolazione over 18 con ciclo vaccinale completato. Popolazione over 12 vaccinata in doppia dose al 66% - si spiega nella nota - Bassa la pressione sulla rete ospedaliera. Lazio rimane zona bianca".

LOMBARDIA - Sono 522 i nuovi casi di Covid-19 in Lombardia (ieri +777), a fronte di 29.726 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore, di cui è risultato positivo l’1,75% (ieri il tasso era dell’1,97%). Da ieri non si registrano nuovi decessi (ieri +4), quindi il totale delle vittime in Lombardia da inizio pandemia resta di 33.827. Aumenta il numero delle persone ricoverate: nei reparti Covid ordinari sono 208, 2 più di ieri. Incremento di 2 anche nei pazienti delle terapie intensive, oggi 27. I guariti/dimessi, infine, sono oggi 210.

Sono 183 i nuovi casi di Covid-19 nel territorio metropolitano di Milano, di cui 85 nella città capoluogo. Seguono le province di Bergamo (+56), Brescia (+54) e Monza e Brianza (+51). In provincia di Mantova si registrano 32 nuovi contagi, in quella di Como 23, a Varese 20 e a Cremona 19. Incrementi minori nelle province di Pavia (+10), Sondrio (+7) e Lecco (+6).

LIGURIA - Sono 172 i contagi da coronavirus in Liguria oggi, 1 agosto 2021, secondo i dati del bollettino della regione. Da ieri non sono stati registrati morti. I nuovi casi sono stati rilevati su 2.779 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 2.914 tamponi antigenici rapidi. I pazienti ricoverati per Covid sono 43 (+1), mentre le persone in terapia intensiva sono 9. Secondo i dati della Protezione Civile, gli attuali positivi sono 1.373 (+ 169), mentre i dimessi/guariti sono 99.764 (+ 3).

FRIULI VENEZIA GIULIA - Sono 50 i contagi da coronavirus in Friuli Venezia Giulia oggi, 1 agosto 2021, secondo i dati del bollettino della regione. Da ieri non si registrano morti. 40 nuovi casi sono stati rilevati su 1.769 tamponi molecolari con una percentuale di positività del 2,26%. Sono inoltre 1.745 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 10 casi (0,57%). Dall'analisi dei dati emerge che il 60% dei nuovi contagi riguarda persone con meno di 29 anni. Nella giornata odierna non si registrano decessi; tre persone sono ricoverate in terapia intensiva, mentre in altri reparti sono in cura 16 persone. I decessi complessivamente ammontano a 3.790, con la seguente suddivisione territoriale: 813 a Trieste, 2.012 a Udine, 672 a Pordenone e 293 a Gorizia. I totalmente guariti sono 103.548, i clinicamente guariti 43, mentre quelli in isolamento risultano essere 684.

Dall'inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 108.084 persone (il totale dei casi è stato ridotto di una unità a seguito della revisione di un caso nell'area udinese) con la seguente suddivisione territoriale: 21.429 a Trieste, 50.642 a Udine, 21.440 a Pordenone, 13.150 a Gorizia e 1.423 da fuori regione. Infine, non sono stati rilevati casi né tra gli operatori né tra gli ospiti delle strutture residenziali per anziani presenti in regione, così come all'interno del Sistema sanitario Fvg.

CAMPANIA - Sono 377 i contagi da coronavirus in Campania oggi, 1 agosto 2021, secondo i dati del bollettino della regione. Registrati 2 morti: uno nelle ultimi 48 ore, uno deceduto in precedenza. I pazienti ricoverati per Covid sono 218, mentre le persone in terapia intensiva sono 12. Secondo la Protezione Civile, gli attuali positivi sono 8.696 (+ 216), mentre i dimessi/guariti sono 415.150 (+ 159).

EMILIA ROMAGNA - Sono 606 i contagi da coronavirus in Emilia Romagna oggi, domenica 1 agosto 2021, secondo i dati del bollettino della regione. Da ieri, registrato un morto. I nuovo casi sono stati individuati su un totale di 17.885 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 3,4. Dei 606 nuovi contagiati, 202 sono asintomatici individuati nell’ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. Complessivamente, tra i nuovi positivi 118 erano già in isolamento al momento dell’esecuzione del tampone, 190 sono stati individuati all’interno di focolai già noti.

L’età media dei nuovi positivi di oggi è 31,8 anni. Sui 202 asintomatici, 99 sono stati individuati grazie all’attività di contact tracing, 3 tramite screening sierologico, 14 attraverso i test per le categorie a rischio introdotti dalla Regione, 2 con i test pre-ricovero. Per 84 casi è ancora in corso l’indagine epidemiologica. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 7.038 tamponi molecolari, per un totale di5.243.748. A questi si aggiungono anche 10.847 tamponi rapidi. Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 95 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 374.009.

I casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono 7.642 (+510 rispetto a ieri). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 7.402 (+493), il 96,9% del totale dei casi attivi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 17 (+2 rispetto a ieri), 223 quelli negli altri reparti Covid (+15).

PUGLIA - Sono 158 i contagi da coronavirus in Puglia oggi, 1 agosto 2021, secondo i dati del bollettino della regione. Da ieri, registrato un morto. I nuovi casi sono stati rilevati su 9.491 test per l'infezione da Covid-19: 32 positivi in provincia di Bari, 19 in provincia di Brindisi, 27 nella provincia BAT, 5 in provincia di Foggia, 58 in provincia di Lecce, 12 in provincia di Taranto, 6 casi di residenti fuori regione. 1 caso di provincia di residenza non nota è stato riclassificato e attribuito. 2.421 sono i casi attualmente positivi. I pazienti ricoverati per Covid sono 84.

TOSCANA - Sono 701 i nuovi contagi da coronavirus oggi 1 agosto in Toscana, secondo i dati dell'ultimo bollettino. Non si registrano morti. I nuovi casi, di cui 678 confermati con tampone molecolare e 24 da test rapido antigenico, sono lo 0,3% in più rispetto al totale del giorno precedente e portano il totale a 252.675 dall'inizio dell'emergenza sanitaria da coronavirus. I guariti crescono dello 0,04% e raggiungono quota 238.194 (94,3% dei casi totali).

Oggi sono stati eseguiti 8.537 tamponi molecolari e 4.491 tamponi antigenici rapidi, di questi il 5,4% è risultato positivo. Sono invece 6.210 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui l'11,3% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 7.568, +8,5% rispetto a ieri. I ricoverati sono 167 (13 in più rispetto a ieri), di cui 18 in terapia intensiva (1 in più). Oggi non si registrano nuovi decessi. Questi i dati - accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste della Protezione Civile Nazionale - relativi all'andamento dell'epidemia in regione.