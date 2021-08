Caldo e oltre 40 gradi a Sud, temporali a Nord: meteo divide Italia

In Puglia, Sicilia e Sardegna previsti anche 44 gradi.

Caldo al Sud con punte di 44 gradi, meteo instabile al Nord con temporali: Italia spaccata in due nei prossimi giorni.

Il team del sito www.ilmeteo.it comunica che nella giornata odierna una temporanea rimonta dell'alta pressione subtropicale garantirà una maggiore stabilità atmosferica su buona parte del Paese; qualche rovescio potrà interessare l'arco alpino e potrebbe sconfinare fin verso le pianure di Piemonte e Lombardia. Tra martedì 3 e venerdì 6 agosto sulle regioni settentrionali tornerà il rischio di temporali anche molto forti, con locali grandinate fino in Pianura; sul resto dell'Italia, invece, lo scudo protettivo garantito dall'anticiclone reggerà e manterrà lontane (almeno in questa fase), le perturbazioni e per questo motivo farà ancora molto caldo con valori termici ben oltre le medie climatiche: attenzione soprattutto alla Puglia e alle zone interne delle due Isole maggiori, dove ci aspettiamo nuove fiammate fino a 44°C, grazie anche ai venti bollenti di Libeccio e Scirocco.

LE PREVISIONI

Lunedì 2 agosto: al Nord, ancora isolati temporali a macchia di leopardo. Al Centro: alternanza tra nubi e schiarite. Al Sud, tutto sole e clima molto caldo.

Martedì 3 agosto: al Nord, temporali sparsi e rischio grandinate specie al Nordovest. Al Centro: bel tempo prevalente. Al Sud: alternanza tra nubi e schiarite in un contesto termico sempre caldo.

Mercoledì 4 agosto: al Nord, temporali intensi specie su Piemonte e Lombardia; rischio nubifragi. Centro: più nubi sulle regioni tirreniche, sole altrove. Al Sud: ampio soleggiamento.