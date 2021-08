Mercoledì 4 agosto estremo, tra violenti temporali e grande caldo

Written by Redazione Ambiente

Martedì 3 agosto - al Nord, temporali sparsi e rischio grandinate specie al Nordovest. Al Centro: bel tempo prevalente. Al Sud: alternanza tra nubi e schiarite in un contesto termico sempre caldo.

Il team del sito www.ilmeteo.it comunica che mercoledì sarà una giornata "estrema": una nuova raffica di temporali colpirà un po' tutte le regioni di Nordovest: attenzione su Alpi, Prealpi e alte pianure, dove sono attesi pure forti nubifragi e grandinate in particolare sui comparti lombardi, con rischio nubifragi e pericolo alluvionale tra varesotto, comasco, lecchese, provincia di Sondrio e sulla provincia di Bergamo. Al Nordest invece le precipitazioni, anche qui comunque temporalesche, si andranno a concentrare essenzialmente sui rilievi.

Le condizioni meteorologiche faticano a trovare una certa stabilità, specie sulle regioni settentrionali del nostro Paese, a causa del passaggio di numerosi fronti instabili in discesa dall'Atlantico forieri di nubifragi e grandinate: un nuovo fronte instabile è previsto proprio per la giornata di mercoledì 4 agosto. Al Sud invece proseguirà senza sosta il dominio dell'anticiclone africano, con le temperature che potranno toccare nuovamente punte superiori ai 40 gradi nei prossimi giorni.

Pioggia e rischio grandine al nord, al sud temperature oltre i 40 gradi: le previsioni meteo di domani e dei prossimi giorni in Italia.

