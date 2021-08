Covid Italia, 5.636 contagi e 31 morti.Il tasso di positività è al 2,3% : bollettino 10 agosto

Sono 5.636 i nuovi positivi al Covid 19 in Italia, 1.436 casi in meno rispetto alle 24 ore precedenti.

I tamponi eseguiti sono stati 241.766, più del doppio della giornata di ieri quando ne erano stati compiuti 102.864, e il tasso di positività è diminuito passando dal 4,1% di ieri al 2,3% di oggi.

È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

I decessi sono 31 (+9 rispetto a ieri) che portano a 128.273 il numero dei morti dall'inizio della pandemia.

Per quanto riguarda la situazione dei ricoveri sono 2.880 nei reparti ordinari con un aumento di 94 unità rispetto al giorno precedente. Le terapie intensive invece sono 322, con una unità in meno rispetto a ieri, con 26 ingressi del giorno.

I dimessi guariti sono 4.125 per un totale dall'inizio della pandemia di 4.161.645.

Gli attuali positivi 1.468 per un totale 116.323, di cui 113.121 in isolamento domiciliare.

I positivi in Italia dall'inizio della pandemia sono 4.406.241.

La regione con più casi giornalieri è ancora la Sicilia con 848 nuovi positivi, seguita dal Lazio (+703); il Veneto (+604); la Lombardia (+525); la Toscana (+511).

I DATI DELLE REGIONI

LOMBARDIA - Sono 525 i nuovi contagi di coronavirus in Lombardia secondo i dati del bollettino di oggi, martedì 10 agosto 2021. Si registrano 4 morti nelle ultime 24 ore, che portano a 33.843 il totale dei decessi nella regione dall'inizio della pandemia di covid-19. Da ieri sono stati processati 39.611 tamponi, il tasso di positività è all'1,3%. In lieve aumento i ricoverati in ospedale che sono 283 (+8 da ieri), mentre sono 35 (-2) i pazienti in terapia intensiva. Questi i nuovi casi per provincia: Milano: 139 di cui 71 a Milano città; Bergamo: 37; Brescia: 75; Como: 22; Cremona: 13; Lecco: 17; Lodi: 12; Mantova: 37; Monza e Brianza: 54; Pavia: 24; Sondrio: 5; Varese: 42.

CAMPANIA - Sono 364 i contagi da coronavirus in Campania oggi, 10 agosto 2021, secondo i dati del bollettino della regione. Registrati 4 morti: 4 decessi sono avvenuti nelle ultime 48 ore, 1 è avvenuto in precedenza. I pazienti ricoverati per covid in area non critica sono 270. In terapia intensiva, invece, 16 persone. Secondo i dati della Protezione Civile, gli attuali positivi sono 8.397 (-155), mentre i dimessi/guariti sono 419.327 (+515).

LAZIO - Sono 703 i nuovi contagi da coronavirus oggi 10 agosto nel Lazio, secondo i dati dell'ultimo bollettino. Si registra un altro morto. Solo a Roma i nuovi casi sono 313. "Oggi nel Lazio si registrano 703 nuovi casi positivi, compresi i recuperi (+229), 1 decesso compresi i recuperi (-2), i ricoverati sono 441 (+3) e le persone in terapie intensiva 63 (+1). I casi a Roma città sono a quota 313. Per quanto riguarda il valore Rt è in calo, l'incidenza è costante, pressione sulla rete ospedaliera rimane bassa", comunica l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato, al termine della videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere, Policlinici universitari e l’ospedale Pediatrico Bambino Gesù.

LIGURIA - Sono 106 i contagi da coronavirus in Liguria oggi, 10 agosto 2021, secondo i dati del bollettino della regione. Da ieri non si registrano morti. I pazienti ricoverati per covid in area non critica sono 68 (+2). In terapia intensiva 14 persone (-1). Secondo i dati della Protezione Civile, gli attuali positivi sono 1.588 (-17), mentre i dimessi/guariti sono 100.612 (+123).

FRIULI VENEZIA GIULIA - Sono 75 i nuovi contagi da coronavirus oggi 10 agosto in Friuli Venezia Giulia, secondo i dati dell'ultimo bollettino. Non si registrano morti. Su 4.380 tamponi molecolari sono stati rilevati 56 casi con una percentuale di positività del 1,28%, mentre con 1.181 test rapidi antigenici realizzati sono stati rilevati altri 19 casi (1,61%). Ci sono 3 persone ricoverate in terapia intensiva, mentre i pazienti in cura in altri reparti sono 27. Lo comunica il vicegovernatore con delega alla Salute Riccardo Riccardi.

PIEMONTE - Sono 147 i contagi da coronavirus in Piemonte oggi, 10 agosto 2021, secondo i dati del bollettino della regione. I nuovi casi (di cui 35 dopo test antigenico) sono pari all’1% di 14.993 tamponi eseguiti, di cui 10.473 antigenici. Dei 147 contagi, gli asintomatici sono 85 ( 57,8%).

I ricoverati in terapia intensiva sono 4 (invariato rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 105 (+3 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 3.024. I tamponi diagnostici finora processati sono 6.075.045 (+14.993 rispetto a ieri), di cui 1.930.127 risultati negativi. I pazienti guariti sono complessivamente 356.809 (+177 rispetto a ieri).

VENETO - Sono 604 i contagi da coronavirus in Veneto oggi, 10 agosto 2021, secondo i dati del bollettino della Protezione Civile sulla regione. Da ieri, registrato un morto che porta a 11.650 il bilancio delle vittime dall'inizio dell'emergenza. Gli attuali positivi sono 13.645 (-134), mentre i dimessi/guariti sono 417.423 (+737).

ABRUZZO - Sono 78 i nuovi contagi da coronavirus oggi 10 agosto 2021 in Abruzzo, secondo i dati dell'ultimo bollettino. I nuovi casi positivi al Covid, di età compresa tra 3 e 83 anni, portano il totale dall’inizio dell’emergenza a 76984. Il totale risulta inferiore in quanto è stato sottratto un caso, comunicato nei giorni scorsi, risultato duplicato. Il bilancio dei pazienti deceduti non registra nuovi casi e resta fermo a 2515. Lo comunica l’Assessorato regionale alla Sanità.

Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 72665 dimessi/guariti (+74 rispetto a ieri). Gli attualmente .878 tamponi antigenici rapidi, di questi il 4% è risultato positivo. Sono invece 5.273 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cuipositivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 1804 (+3 rispetto a ieri). Cinquantatré pazienti (+4 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; uno (invariato rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 1750 (-1 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.

Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 1894 tamponi molecolari (1281630 in totale dall’inizio dell’emergenza) e 4260 test antigenici (613776). Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, è pari a 1.26 per cento. Del totale dei casi positivi, 19475 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+16 rispetto a ieri), 19861 in provincia di Chieti (+21), 18807 in provincia di Pescara (+6), 18105 in provincia di Teramo (+32), 616 fuori regione (invariato) e 120 (+2) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.

TOSCANA - Sono 511 i nuovi contagi da coronavirus oggi 10 agosto in Toscana, secondo i dati dell'ultimo bollettino. Si registrano altri 5 morti. i nuovi casi, lo 0,2% in più rispetto al totale del giorno precedente, sono stati confermati 494 con tampone molecolare e 17 da test rapido antigenico. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 240.122 (93% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 7.025 tamponi molecolari e 5 il 9,7% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 11.040, +2,1% rispetto a ieri. I ricoverati sono 292 (9 in più rispetto a ieri), di cui 30 in terapia intensiva (stabili). Oggi si registrano 5 nuovi decessi: un uomo e 4 donne con un'età media di 75 anni.

PUGLIA - Sono 316 i contagi da coronavirus in Puglia oggi, 10 agosto 2021, secondo i dati del bollettino della regione. Da ieri, registrato un morto. I nuovi casi sono stati individuati su 14.240 test per l'infezione: 35 in provincia di Bari, 27 in provincia di Brindisi, 80 nella provincia BAT, 23 in provincia di Foggia, 82 in provincia di Lecce, 57 in provincia di Taranto, 9 casi di residenti fuori regione, 3 casi di provincia di residenza non nota. Sono 3.652 i casi attualmente positivi. I pazienti ricoverati per covid, tra reparti e terapia intensiva, sono 133.

SARDEGNA - Sono 251 i nuovi contagi di coronavirus in Sardegna secondo i dati del bollettino di oggi, 10 agosto. La regione è tra quelle a rischio zona gialla secondo i nuovi parametri. Nell'isola si registra un morto nelle ultime 24 ore. Da ieri sono stati processati poco più di 4mila tamponi. In ospedale ci sono 119 pazienti (+10), 22 in terapia intensiva, mentre le persone in isolamento domiciliare sono 6.515 (24 in meno rispetto a ieri).

EMILIA ROMAGNA - Sono 463 i nuovi contagi di coronavirus in Emilia Romagna secondo i dati del bollettino di oggi, 10 agosto. Non si registrano morti nelle ultime 24 ore. In totale, dall’inizio dell’epidemia di covid-19, i decessi in regione sono stati 13.290. Da ieri sono stati processati 27.115 tamponi, il tasso di positività è 1,7%. L’età media dei nuovi casi è 35,4 anni. La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 88 nuovi casi, Rimini (87) e Modena (85); seguono Reggio Emilia (52) e Piacenza (50). Quindi Ravenna (39) e Ferrara (26); poi Cesena (15), Parma e Forlì (entrambe con 10 nuovi casi). Infine, il Circondario Imolese (1 nuovo caso).

I casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono 11.333 (+212 rispetto a ieri). Di questi, le persone in isolamento a casa sono complessivamente 10.989 (+205), il 97% del totale dei casi attivi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 31 (numero invariato rispetto a ieri), 313 quelli negli altri reparti Covid (+7). Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono così distribuiti: 2 a Parma (-1 rispetto a ieri), 2 a Reggio Emilia (invariato), 6 a Modena (invariato), 12 a Bologna (+1), 1 a Imola (invariato), 6 a Ferrara (+1), 2 a Rimini (invariato). Nessun ricovero a Forlì (-1 rispetto a ieri), né a Piacenza, Ravenna e Cesena.

Continua intanto la campagna vaccinale anti-Covid, estesa a tutti i cittadini sopra i 12 anni di età. Alle ore 15 sono state somministrate complessivamente 5.369.056 di dosi; sul totale, sono 2.473.995 le persone che hanno completato il ciclo vaccinale.

SICILIA - Sono 848 i nuovi contagi di coronavirus in Sicilia secondo i dati del bollettino di oggi, martedì 10 agosto 2021. Si registrano altri 12 morti. La regione, a rischio zona gialla, è ancora la prima in Italia per numero di nuovi casi di covid-19.

Da ieri sono stati processati 18.759 tamponi. Sono 578 i pazienti dimessi o guariti e 15.197 in tutto i positivi (258 in più rispetto a ieri): di questi, 448 sono ricoverati in regime ordinario, 50 in terapia intensiva e 14.699 in isolamento domiciliare.