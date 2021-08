Coronavirus in in Italia 5.923 nuovi casi e 23 morti, positività al 3,4%: bollettino del 22 agosto

4.484.614 casi, 128.751 morti, 4.220.924 guariti, 134.938 malati. Dati Protezione Civile del 22 agosto 2021. I tamponi processati sono stati 175.539. I ricoveri ordinari sono in aumento di 34 unità. Sono 5.923 i nuovi contagi da coronavirus oggi 22 agosto 2021 in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Si registrano altri 23 morti.

Oggi in Italia si sono registrati 5.923 nuovi casi di coronavirus, in calo rispetto ai 7.470 di ieri. I decessi sono stati 23 rispetto ai 45 di ieri. Il tasso di positività si attesta al 3,4% in aumento dal 2,9% della precedente rilevazione. I tamponi processati sono stati 175.539. I ricoveri ordinari sono in aumento di 34 unità e quelli in terapia intensiva di 6.

I nuovi decessi portano a 128.751 il totale delle vittime da inizio emergenza. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 175.539 tamponi, con un tasso di positività che sale al 3,3% (ieri 2,9%).

In aumento le persone ricoverate in ospedale con sintomi che sono 3.767 (ieri 3.733), con un aumento di 34 persone rispetto a ieri mentre sono 472 i ricoverati in terapia intensiva (+6 rispetto a ieri), con 33 ingressi nelle ultime 24 ore. Sono 4.220.924 i guariti (+4.382) e 134.938 gli attualmente positivi (+1.517).

I dati delle Regioni

SICILIA - Sono 1.350 i nuovi contagi da coronavirus oggi 22 agosto 2021 in Sicilia, secondo i dati dell'ultimo bollettino. Si registrano altri 6 decessi. "Il dato dei ricoveri oggi per Coronavirus negli ospedali siciliani rispetto a ieri vede un incremento complessivo di 27 unità, così come riporta il bollettino quotidiano del Ministero della Salute - si legge sulla pagina Facebook della Regione siciliana - In terapia intensiva sono in cura 84 persone (0 in più rispetto a ieri). Il dato dei guariti è pari a 513 persone. 6 i decessi. I nuovi soggetti positivi rilevati sono 1350. I tamponi molecolari processati sono stati 6678. I tamponi rapidi sono stati 4537".

Questo il report dei nuovi positivi nelle province: 86 Agrigento, 86 Caltanissetta, 297 Catania, 46 Enna, 170 Messina, 274 Palermo, 161 Ragusa, 127 Siracusa, 103 Trapani. Le dosi di vaccino complessivamente inoculate sono 5543086.

EMILIA-ROMAGNA - Sono 555 i nuovi contagi da coronavirus oggi 22 agosto 2021 in Emilia-Romagna, secondo i dati dell'ultimo bollettino. Si registrano altri 3 morti. Dall’inizio dell’epidemia da coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 406.893 casi di positività. I nuovi casi su un totale di 20.219 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 2,7%.

In totale, dall’inizio dell’epidemia, i decessi in regione sono stati 13.321. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 47 (+1 rispetto a ieri), 387 quelli negli altri reparti Covid (+11). Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 279 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 379.103. I casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono 14.469 (+273 rispetto a ieri). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 14.035 (+273), il 97% del totale dei casi attivi.

VENETO - Sono 420 i contagi da coronavirus in Veneto oggi, 22 agosto 2021, secondo i dati del bollettino della Protezione Civile sulla regione. Da ieri non si registrano morti. Le vittime dall'inizio dell'emergenza covid-19 restano 11.666. Gli attuali positivi sono 12.663 (-31), mentre i dimessi/guariti sono 425.134 (+451).

CAMPANIA - Sono 470 i contagi da coronavirus in Campania oggi, 22 agosto 2021, secondo i dati del bollettino della regione. Registrato un altro morto. I nuovi casi sono stati individuati su 10.318 test. I pazienti Covid ricoverati in area non critica sono 337. In terapia intensiva, invece, 22 persone.

LAZIO - Oggi si registrano 454 nuovi casi positivi (-99) e sono zero i decessi nelle ultime 24h (-8). I ricoverati sono 506 (-22), le terapie intensive sono 69 (+1), i guariti sono 576. I casi a Roma città sono a quota 195. Sono i dati del bollettino del Lazio oggi, 22 agosto 2021.

CALABRIA - Sono 213 i nuovi contagi da coronavirus oggi 22 agosto 2021 in Calabria, secondo i dati dell'ultimo bollettino. Nessun nuovo decesso. Nel dettaglio in Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti è pari a 1.054.960 (+1.859). Le persone risultate positive al coronavirus sono 75.292 (+213) rispetto a ieri.

LIGURIA - Sono 162 i contagi da coronavirus in Liguria oggi, 22 agosto 2021, secondo i dati del bollettino della regione. Registrato un altro morto. I nuovi casi sono stati individuati su 2.396 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 3.140 tamponi antigenici rapidi. I pazienti Covid ricoverati in area non critica sono 89. In terapia intensiva, invece, 11 persone.

LOMBARDIA - Sono 406 i nuovi contagi da coronavirus oggi 22 agosto 2021 in Lombardia, secondo i dati dell'ultimo bollettino. Si registrano altri due decessi. I nuovi casi di positività a fronte di 29.190 tamponi effettuati, di cui è risultato positivo l’1,3% (ieri 1,5% con 570 nuovi casi).

Nelle ultime 24 ore sono morte 2 persone, per un totale di 38.880 decessi nella Regione da inizio pandemia. In terapia intensiva ci sono 41 pazienti, come ieri. Cala invece il numero dei ricoverati nei reparti Covid ordinari: oggi 311, 8 meno di ieri. I guariti/dimessi, infine, sono 290.

Quanto alle singole province, nel Milanese i nuovi positivi sono 125, a Monza e Brianza 38, a Varese e a Bergamo 37, a Mantova 34, a Brescia 31, a Pavia 20, a Cremona 17, a Lecco 14, a Como 12, a Lodi 11 e a Sondrio 9.

TOSCANA - Sono 594 i nuovi contagi di coronavirus in Toscana secondo i dati del bollettino di oggi, 22 agosto, anticipati dal presidente della Regione Eugenio Giani sui social. "I nuovi casi registrati in Toscana sono 594 su 11.913 test di cui 7.783 tamponi molecolari e 4.130 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 4,99% (12,1% sulle prime diagnosi)", dice Giani. Il governatore toscano fa anche il punto sui vaccini, spiegando che attualmente ne sono stati somministrati 4.667.071.

Sono in totale 266.351 i casi di positività al coronavirus dall'inizio dell'emergenza sanitaria in Toscana. L'età media dei 594 nuovi positivi è di 37 anni circa. Gli attualmente positivi sono oggi 12.265, stabili rispetto a ieri. I ricoverati sono 392 (18 in più rispetto a ieri), di cui 43 in terapia intensiva (2 in più). Si registra un morto nelle ultime 24 ore. I guariti crescono dello 0,2% e raggiungono quota 247.111 (92,8% dei casi totali).

Sono 73.797 i casi complessivi ad oggi a Firenze (158 in più rispetto a ieri), 24.283 a Prato (28 in più), 24.894 a Pistoia (51 in più), 14.165 a Massa (26 in più), 27.508 a Lucca (74 in più), 31.700 a Pisa (66 in più), 19.637 a Livorno (51 in più), 24.520 ad Arezzo (71 in più), 15.041 a Siena (42 in più), 10.251 a Grosseto (27 in più). Sono 555 i casi positivi notificati in Toscana, ma residenti in altre regioni.

PIEMONTE - Sono 177 i contagi da coronavirus in Piemonte oggi, 22 agosto 2021, secondo i dati del bollettino della regione. registrato un morto. I nuovi casi (di cui 12 dopo test antigenico) sono pari all’1,5% di 11.545 tamponi eseguiti, di cui 8.155 antigenici. Dei contagi, gli asintomatici sono 78( 44,1%).

I ricoverati in terapia intensiva sono 12 ( invariato rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 140 (+ 7 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 3.491. I tamponi diagnostici finora processati sono 6.270.747 (+ 11.545 rispetto a ieri), di cui 1.980.710 risultati negativi.

I pazienti guariti sono complessivamente 359.233 (+ 114 rispetto a ieri).

PUGLIA - Sono 261 i nuovi contagi di coronavirus in Puglia secondo i dati del bollettino di oggi, 22 agosto 2021. Si registrano 3 morti nelle ultime 24 ore. Da ieri sono stati eseguiti 12.626 tamponi. Questi i nuovi casi per provincia: Bari 46, Bat 78, Brindisi 30, Foggia 31, Lecce 66, Taranto 5, residenti fuori regione 2, in definizione 3. In Puglia sono 4.625 le persone attualmente positive: di queste, 175 sono ricoverate in area non critica e 22 in terapia intensiva. Dall'inizio della pandemia di covid-19, nella regione sono stati registrati 261.497 casi totali e 6.694 decessi.

FRIULI VENEZIA GIULIA - Sono 78 i contagi da coronavirus in Friuli Venezia Giulia oggi, 22 agosto 2021, secondo i dati del bollettino della regione. Non si registrano morti. Nel dettaglio, su 1.604 tamponi molecolari sono stati rilevati 70 nuovi contagi (tra cui 3 migranti/richiedenti asilo) con una percentuale di positività del 4,36%. Sono inoltre 2.937 i test rapidi antigenici eseguiti dai quali sono stati rilevati 8 casi (0,27%). Restano 9 le persone ricoverate in terapia intensiva mentre ammontano a 32 gli ospedalizzati in altri reparti.

I decessi complessivamente ammontano a 3.796. Dall'inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 109.888 persone (dato ridotto di una unità a seguito di un test antigenico non confermato al molecolare tra i casi fuori regione) con la seguente suddivisione territoriale: 21.764 a Trieste, 51.302 a Udine, 22.022 a Pordenone, 13.294 a Gorizia e 1.506 da fuori regione.

Per quanto riguarda il Sistema sanitario regionale è stata rilevata la positività di un operatore sociosanitario nell'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale. Infine, relativamente alle strutture residenziali per anziani, si registra il contagio di un operatore.