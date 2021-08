Coronavirus in Italia 4.168 nuovi casi e 44 morti, l'indice di positività sale al 4,1%: bollettino del 23 agosto

In calo rispetto al giorno precedente il numero di nuovi casi accertati dicoronavirus in Italia: sono 4.168 (-1.755). Con un numero di tamponi però inferiore di circa 74mila, il che porta dal 3,4% al 4,1% l'indice di positività. Il numero di persone attualmente positive in Italia è pari a 135.555; i dimessi guariti sono finora 4.224.429. Quanto ai decessi, se ne registrano 44, con un incremento di 21 unità rispetto al giorno prima, portando a 128.795 il numero di vittime dall'inizio dell'epidemia in Italia.

Sul fronte dei ricoveri, risultano 3.928 persone in ospedale nei reparti ordinari, con un incremento di 161; in leggero rialzo i ricoveri in terapia intensiva, sono 485 contro i precedenti 471, con 45 ingressi giornalieri (+12 su ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono al momento 131.142. Il numero totale finora di tamponi effettuati (tra test antigenici rapidi e molecolari) è pari a 82.104.705, per un totale di 32.098.419 persone testate.

La regione che segna il maggior numero di nuovi casi è la Sicilia con 1.121, seguita dall'Emilia Romagna con +558, dalla Toscana con +434, dal Lazio con +348, dal Veneto con +331, dalla Sardegna con +311. La Valle d'Aosta risulta l'unica regione con 0 nuovi casi.

I dati delle Regioni

ABRUZZO - Sono 11 i contagi da coronavirus in Abruzzo oggi, 23 agosto 2021, secondo i dati del bollettino della regione. Registrato un altro morto (si tratta di una 95enne della provincia dell’Aquila) che porta a 2.520 il bilancio delle vittime dall'inizio dell'emergenza covid-19. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 73.550 dimessi/guariti (+105 rispetto a ieri). Ricoverati in ospedale 65 pazienti (+4 rispetto a ieri); 13 (+1 rispetto a ieri con 1 nuovo ingresso) in terapia intensiva, mentre altri 2.175 (-100 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 798 tamponi molecolari e 1030 test antigenici, come comunica l’Assessorato regionale alla Sanità.

Del totale dei casi positivi, 19.777 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+12 rispetto a ieri), 20131 in provincia di Chieti (invariato), 19124 in provincia di Pescara (+5), 18532 in provincia di Teramo (+4), 637 fuori regione (invariato) e 122 (-10) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.

PUGLIA - Sono 144 i contagi da coronavirus in Puglia oggi, 23 agosto 2021, secondo i dati del bollettino della regione. Non si registrano morti. I nuovi casi sono stati individuati su 7.286 test covid. Le persone attualmente positive sono 4.631. Sono 186 i pazienti covid ricoverati in area non critica. In terapia intensiva, invece, 22 persone.

TOSCANA - Sono 434 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 23 agosto 2021, secondo i dati del bollettino della regione anticipati dal governatore Eugenio Giani. "I nuovi casi registrati in Toscana sono 434 su 6.583 test di cui 5.258 tamponi molecolari e 1.325 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 6,59% (14,5% sulle prime diagnosi)", scrive Giani, aggiungendo che i vaccini attualmente somministrati sono 4.658.029.

LAZIO - Sono 348 i nuovi contagi da Coronavirus nel Lazio secondo il bollettino di oggi, 23 agosto. Nella tabella si fa riferimento ad altri 8 morti. I ricoverati sono 538, 32 in più rispetto a ieri, le terapie intensive sono 67, due in meno, i guariti sono 621. I nuovi casi a Roma città sono a quota 186.

Nell'Asl Roma 1 sono 42 i nuovi casi nelle ultime 24 ore e 2 decessi. Nell'Asl Roma 2 sono 105 i nuovi casi e 2 morti. Nell'Asl Roma 3 sono 39 i contagi e 2 morti. Nell' Asl Roma 4 sono 14 i nuovi casi. Nell' Asl Roma 5 sono 33 i nuovi casi e un morto. Nell'Asl Roma 6 sono 67 i nuovi casi e un morto.

Nelle province si registrano 48 nuovi casi, di cui 6 nell'Asl di Frosinone, 22 nell' Asl di Latina e 7 nell'Asl di Rieti, mentre se ne contano 13 nell'Asl di Viterbo.

EMILIA ROMAGNA - Sono 558 i contagi da coronavirus in Emilia Romagna oggi, 23 agosto 2021, secondo i dati del bollettino della regione. Registrati altri 3 morti.

I nuovi casi sono stati individuati su un totale di 13.217 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore.La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 4,2%, un valore non indicativo dell’andamento generale visto il numero di tamponi effettuati, che la domenica è inferiore rispetto agli altri giorni.

I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 52 (+5 rispetto a ieri), 402 quelli negli altri reparti Covid (+17).

Dei 558 nuovi contagiati, 242 sono asintomatici individuati nell’ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. Complessivamente, tra i nuovi positivi 154 erano già in isolamento al momento dell’esecuzione del tampone, 197 sono stati individuati all’interno di focolai già noti. L’età media dei nuovi positivi di oggi è 34,8 anni.

Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 290 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 379.393. I casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono 14.732 (+265 rispetto a ieri). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 14.278 (+243), il 96,9% del totale dei casi attivi.

SARDEGNA - Sono 311 i nuovi contagi da Coronavirus in Sardegna secondo il bollettino di oggi, 23 agosto 2021. Nella tabella si fa riferimento ad altri 3 morti: un 61enne di Cagliari e una coetanea del Sud dell'isola, oltre a un 81enne di Oristano. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 2.446 test tra molecolari e antigenici. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 22, uno in più rispetto a ieri. I pazienti ricoverati in area medica sono 197, quattro in più rispetto a ieri. Sono 7674 i casi di isolamento domiciliare, 43 in più rispetto a ieri.

LOMBARDIA - Sono 200 i nuovi contagi da Coronavirus in Lombardia secondo il bollettino di oggi, lunedì 23 agosto 2021. Nessun altro morto da ieri. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 10.489 tamponi con un indice di positività dell'1,9%. Da inizio pandemia i morti nella Regione sono stati 33.880. In terapia intensiva sono ricoverate 43 persone, 2 in più di ieri, e negli ospedali della regione 320 persone, 9 in più nelle ultime 24 ore.

Sono 47 i nuovi positivi al Covid registrati nelle ultime 24 ore in provincia di Milano, di cui 21 a Milano città. Secondo i dati diffusi dalla Regione Lombardia, a Bergamo i nuovi casi sono 12, a Brescia 29, a Como 14, a Cremona 17, Lecco 1, a Lodi 7, a Mantova 18, a Monza e Brianza 8, Pavia 4, a Sondrio 6 e a Varese 25.

SICILIA - Sono 1.121 i nuovi contagi da coronavirus in Sicilia secondo il bollettino di oggi, lunedì 23 agosto 2021. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 12.565 tamponi. Gli attuali positivi salgono così a 24.146. Da ieri i guariti sono stati 415. Le 20 vittime registrate oggi riguardano decessi dei giorni precedenti (7 il 22 agosto, 7 il 21 agosto, 4 il 20 agosto, 1 il 19 agosto e 1 il 6 agosto). Degli attuali positivi i ricoverati con sintomi sono 729, mentre 88 pazienti sono in terapia intensiva.

Tra le province con un numero maggiore di nuovi casi Palermo a 348, Catania a 296, 133 a Siracusa, 88 a Enna e 80 a Ragusa e 103 a Caltanissetta.

FRIULI - Sono 25 i nuovi contagi da Coronavirus in Friuli Venezia Giulia secondo il bollettino di oggi, lunedì 23 agosto 2021. Nessun altro morto da ieri. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 1.082 tamponi molecolari con una percentuale di positività dell'1,94%. Sono inoltre 394 i test rapidi antigenici eseguiti dai quali sono stati rilevati 4 casi con tasso di positività all'1,02%. Sono 11 le persone ricoverate in terapia intensiva, 3 i nuovi ingressi, mentre una persona è stata dimessa. Sono 34 gli ospedalizzati in altri reparti. Da inizio pandemia i morti sono stati 3.796. I guariti sono stati 105.108, mentre le persone in isolamento scendono a 866.

CAMPANIA - Sono 190 i contagi da coronavirus in Campania oggi, 23 agosto 2021, secondo i dati del bollettino della regione. Registrati 3 morti. I nuovi casi sono stati individuati su 14.671 test. I pazienti ricoverati per covid in area non critica sono 361. In terapia intensiva, invece, 23 persone.

LIGURIA - Sono 57 i contagi da coronavirus in Liguria oggi, 23 agosto 2021, secondo i dati del bollettino della regione. Non si registrano morti. I nuovi casi sono stati individuati su 1.256 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 1.167 tamponi antigenici rapidi. I pazienti ricoverati per covid sono 95 (+ 6), mentre le persone in terapia intensiva sono 11.

VENETO - Sono 331 i nuovi contagi da Coronavirus in Veneto secondo il bollettino di oggi, lunedì 23 agosto. Nessun altro morto da ieri. Nelle ultime 24 ore i guariti sono stati 155. Da inizio pandemia le vittime nella Regione sono state 11.666. Gli attualmente positivi in Veneto sono 12.839. Tra le province con il maggior numero di nuovi casi Treviso a 72, Venezia a 66, Padova a 61, Vicenza a 65 e Verona a 50.

PIEMONTE - Sono 102 i nuovi contagi da Coronavirus in Piemonte secondo il bollettino di oggi, lunedì 23 agosto 2021. Nella tabella si fa riferimento a un altro morto. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 10.742 tamponi, di cui 8.086 antigenici, con una percentuale di positività allo 0,9%. I ricoverati in terapia intensiva sono 12, stabili rispetto a ieri, mentre I ricoverati in reparti ordinari Covid sono 143, 3 in più nelle ultime 24 ore. Le persone in isolamento domiciliare sono 3.427. Da inizio pandemia sono morte 11.711 persone nella Regione.