Coronavirus in Italia 4.021 nuovi casi e 72 decessi. Superate le 130mila vittime: bollettino 14 settembre

Ancora in calo la curva epidemica in Italia. I nuovi casi sono 4.021, contro i 2.800 di ieri (ma come ogni lunedì si dimezzano tamponi e positivi registrati) e soprattutto i 4.720 di martedì scorso, a conferma di un trend di calo su base settimanale intorno al 15%.

In aumento invece i decessi, 72 (ieri 36), comunque con diversi recuperi risalenti ad altre date. Le vittime dall'inizio dell'epidemia superano quota 130 mila, per l'esattezza 130.027. E' quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. Si conferma anche la lenta discesa dei ricoveri: le terapie intensive sono 9 in meno (ieri +4) con 29 ingressi del giorno (anche questo dato è in chiara frenata) e scendono a 554, mentre i ricoveri ordinari sono 35 in meno (ieri +87), 4.165 in totale.

Tasso di positività in netto calo

I tamponi sono 318.593, quasi 200 mila più di ieri, tanto che il tasso di positività crolla all'1,3%, un punto meno di ieri.

I casi totali salgono così a 4.613.214. Aumentano i guariti, 7.501 (ieri 4.186) per un totale dall'inizio della pandemia di 4.360.847. Il numero delle persone attualmente positive cala ancora: 3.564 in meno (ieri -1.430), e sono 122.340 in tutto, di cui 117.621 in isolamento domiciliare.

La regione con più casi odierni è ancora la Sicilia, anche se in calo da diversi giorni, con 684 contagi, seguita da Lombardia (+435), Veneto (+427), Lazio (+326) e Emilia Romagna (+314).

I dati delle Regioni

LOMBARDIA - Sono 435 i nuovi contagi da Coronavirus oggi 14 settembre in Lombardia, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri i morti sono stati 6 per un totale di 33.962 da inizio pandemia. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 58.684 tamponi con un tasso di positività dello 0,7%.

Negli ospedali lombardi sono ricoverate 436 persone, 20 in più di ieri, e in terapia intensiva 60, in calo di 2 unità da ieri. Sono 121 i nuovi positivi al Coronavirus, registrati nelle ultime 24 ore in provincia di Milano, di cui 40 in città. Secondo i dati diffusi dalla Regione Lombardia a Bergamo sono 42, a Brescia 75, a Como 13, a Cremona 17, a Lecco 6, a Lodi 7, a Mantova 21, a Monza e Brianza 36, a Pavia 28, a Sondrio 8 e a Varese 31.

CAMPANIA - Sono 301 i contagi da coronavirus in Campania oggi, 14 settembre 2021, secondo i numeri covid nel bollettino della regione. Registrato un morto nelle ultime 48 ore e altri 3 decessi in precedenza. I nuovi casi sono stati individuati su 19.455 test. In Campania sono 21 i pazienti covid ricoverati in terapia intensiva, 339 i pazienti Covid ricoverati in reparti di degenza.

ABRUZZO - Sono 87 i nuovi contagi da coronavirus in Abruzzo secondo il bollettino di oggi, 14 settembre. Zero, invece, i morti nelle ultime 24 ore. I nuovi casi hanno un'età compresa tra 3 e 94 anni e portano il totale dall’inizio dell’emergenza a 80.284. Il totale risulta inferiore in quanto sono stati eliminati 6 casi, comunicati nei giorni scorsi, risultati duplicati o in carico ad altra Regione. Il bilancio dei morti resta fermo a 2.535.

Gli attualmente positivi (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 2093 (-79 rispetto a ieri): nel totale sono ricompresi anche 407 casi riguardanti pazienti persi al follow up dall’inizio dell’emergenza, sui quali sono in corso verifiche. 73 pazienti (-2 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 7 (invariato rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 2.013 (-77 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.

BASILICATA - Sono 58 i contagi da coronavirus in Basilicata oggi, 14 settembre 2021, secondo i numeri del bollettino della regione. Registrato un decesso. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 955 tamponi molecolari. I ricoverati negli ospedali di Potenza e di Matera sono 50 (-3) di cui 4 in terapia intensiva mentre gli attuali positivi sono in tutto 1.267 (+1). I lucani guariti o negativizzati sono 49.

VENETO - Sono 427 i contagi da coronavirus in Veneto oggi, 14 settembre 2021, secondo i dati covid-19 nel bollettino della regione. Registrati altri 7 morti. I nuovi casi sono stati individuati su 46.934 tamponi, il tasso di positività è allo 0,91%.

"L'incidenza si sta abbassando", dice il governatore Luca Zaia. Nella regione, ad oggi i positivi sono 12.589. Sono 261 i pazienti covid in area non critica. In terapia intensiva, 56 persone. "In terapia intensiva -dice Zaia- l'80% dei pazienti non sono vaccinati. In area non critica, i non vaccinati sono quasi il 70%".

PUGLIA - Sono 187 i contagi da coronavirus in Puglia oggi, 14 settembre 2021, secondo i numeri del bollettino della regione. Registrati altri 4 morti. I nuovi casi sono stati individuati su 15.099 test. Spiccano i 44 contagi in provincia di Bari. Le persone attualmente positive sono 3.589. I pazienti covid ricoverati in area non critica sono 183. In terapia intensiva, invece, 20 malati.

TOSCANA - Sono 279 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 14 settembre 2021, secondo i dati covid-19 del bollettino della regione anticipato dal governatore Eugenio Giani. "I nuovi casi registrati in Toscana sono 279 su 17.516 test di cui 7.099 tamponi molecolari e 10.417 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 1,59% (5,4% sulle prime diagnosi)", scrive Giani sui social, aggiungendo che i vaccini attualmente somministrati nella regione sono 5.108.788.

FRIULI VENEZIA GIULIA - Sono 91 i nuovi contagi da Coronavirus oggi 14 settembre in Friuli Venezia Giulia, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Non si registrano decessi. Nelle ultime 24 ore 4.360 tamponi molecolari e 5.965 test rapidi antigenici. Sono 9 i pazienti in terapia intensiva, mentre quelli negli altri reparti risultano essere 45. Da inizio pandemia i decessi sono stati 3.809.

SARDEGNA - Sono 68 i nuovi contagi da Coronavirus oggi 14 settembre in Sardegna, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati altri 4 morti: due donne, di 88 e 94 anni, e un uomo di 81 di Cagliari, oltre a una quarta vittima, un uomo di 86 anni di Sassari.

Nelle ultime 24 ore sono stati processati 3.408 tamponi processati tra molecolari e antigenici. I pazienti ricoverati in ospedale sono 201, 12 in meno rispetto a ieri, 23 in terapia intensiva, uno in meno rispetto a ieri). In isolamento domiciliare restano 4.447 persone.

PIEMONTE - Sono 204 i nuovi contagi di coronavirus in Piemonte secondo i dati del bollettino di oggi, 14 settembre 2021. Si registrano altri 5 morti. Da ieri sono 22.851 i tamponi eseguiti, il tasso di positività è di 0.9%. Il totale dei casi positivi diventa quindi 379.638, di cui 31.045 Alessandria, 17.996 Asti, 11.968 Biella, 54.794Cuneo, 29.559 Novara, 202.283 Torino, 14.192 Vercelli, 13.560 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.565 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 2.676 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

Sale invece a 11.738 il totale dei decessi nella regione dall'inizio della pandemia di covid-19. I ricoverati in terapia intensiva sono 23 ( - 1 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 201 (+6 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 3.416.

EMILIA ROMAGNA - Sono 314 i nuovi contagi da coronavirus oggi 14 settembre in Emilia Romagna, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Nelle ultime 24 ore ci sono stati 2 decessi, uno a Reggio Emilia e l'altro a Rimini. Da ieri sono stati processati 35.554 tamponi. I guariti sono stati 1.048. L’età media dei nuovi positivi di oggi è 41,9 anni. Tra le province con il maggior numero di nuovi casi Bologna a 94, Modena a 70, Piacenza a 30, Reggio Emilia a 29 e Rimini a 25.

LAZIO - Sono 326 i nuovi contagi da Coronavirus oggi 14 settembre nel Lazio, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 5 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 8.327 tamponi molecolari e 12.148 antigenici con un tasso di positività all'1,5%. I ricoverati sono 448 e 62 le terapie intensive occupate. Da ieri sono guarite 680 persone. I casi a Roma città sono a quota 215.

Nell'Asl Roma 1 sono 75 nuovi casi nelle ultime 24 ore. Nell'Asl Roma 2 sono 122 i contagi da ieri e un morto. Nell'Asl Roma 3 sono 18 i nuovi casi così come nell'Asl Roma 4. Nell' Asl Roma 5 sono 17 i nuovi casi e 2 decessi. Nell'Asl Roma 6 sono 18 nuovi contagi e 2 decessi. Nelle province nessun morto e 58 nuovi positivi, 25 a Frosinone, 12 a Latina, 4 a Rieti e 17 a Viterbo.

LIGURIA - Sono 98 i contagi da coronavirus in Liguria oggi, 14 settembre 2021, secondo i numeri covid nel bollettino della regione. Da ieri registrato un morto. I nuovi casi sono stati individuati su 3.579 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 5.100 tamponi antigenici rapidi. Gli attuali positivi sono 2.744. I pazienti covid ricoverati in area non critica sono 101 (+2), in terapia intensiva 8 persone (-1).