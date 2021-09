Coronavirus in Italia cala ancora il trend, 3.838 nuovi positivi e 26 decessi: bollettino del 19 settembre

Diminuiscono i nuovi positivi al Covid 19 con 3.838 casi nelle ultime 24 ore, con un calo rispetto di 740 unità, ma con minor numero di tamponi, 263.571, ben 92.362 in meno.

Il tasso dipositività aumenta leggermente passando da 1,3% di ieri a 1,4% di oggi. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

Il numero dei decessi è di 26 (-25 rispetto a ieri) che porta a 130.310 morti dall'inizio della pandemia.

In diminuzione il numero dei ricoverati positivi nei reparti ordinari che sono 3.929 (-29), mentre aumentano leggermente i ricoveri nelle terapie intensive, sono 530 (+11) con 40 ingressi del giorno.

Dall'inizio della pandemia in Italia ci sono stati 4.636.111 casi di Covid 19. Gli attualmente positivi sono aumentati di 496 unità e sono in tutto 113.536.

In isolamento domiciliare ci sono 109.077 pazienti (+514). I dimessi/guariti sono aumentati di 3.314 unità per un totale di 4.392.265.

La regione con il maggior numero di casi giornalieri è la Sicilia con 538 nuovi positivi, seguita dalla Toscana (+418), il Veneto (+364), la Campania (+362), la Lombardia (+348) e la l'Emilia Romagna (+343).

I NUMERI DELLE REGIONI

SICILIA - Sono 538 i nuovi contagi da coronavirus in Sicilia secondo il bollettino di oggi, 19 settembre. Registrati inoltre altri 2 morti. 14.076 i tamponi effettuati, il tasso di positività è del 3,8%. 238 i guariti, 101 i ricoverati in terapia intensiva. Tra le regioni la Sicilia è quella che oggi registra il maggior numero di nuovi casi.

LOMBARDIA - Sono 348 i nuovi contagi da coronavirus in Lombardia secondo il bollettino di oggi, 19 settembre. Registrato inoltre un altro morto. A Milano e provincia i nuovi casi sono 101. 49.158 i tamponi effettuati, il tasso di positività è allo 0,7%. Due in più i ricoverati in terapia intensiva. 33.982 i morti dall'inizio della pandemia. 58 i nuovi casi in provincia di Brescia, 40 a Monza e Brianza, 24 a Bergamo, 19 a Pavia, 17 a Cremona, 13 a Lecco, 12 a Mantova, 9 a Lodi, 7 a Sondrio, 5 a Varese e 4 a Como.

CALABRIA - Sono 198 i nuovi contagi da coronavirus in Calabria secondo il bollettino di oggi, 19 settembre. Registrati inoltre altri due morti. 3.442 i tamponi effettuati, +173 guariti, 1.373 il totale dei decessi. Il bollettino, inoltre, registra +23 attualmente positivi, +21 in isolamento, +1 ricoverati e, infine, +1 terapie intensive (per un totale di 16). L'Asp di Cosenza comunica che oggi si registrano 68 nuovi casi; il numero totale dei casi è incrementato di 66 unità e non di 68, in quanto 2 casi a domicilio sono stati eliminati perché risultati doppi. Oggi nel setting fuori regione si registrano: 1 nuovo caso a domicilio e 1 ricovero tra i positivi a domicilio, in precedenza compreso tra i residenti in regione.

CAMPANIA - Sono 362 i contagi da coronavirus in Campania oggi, 19 settembre 2021, secondo i numeri covid del bollettino. Registrati altri 6 morti. I nuovi casi sono stati individuati dall'analisi di 17.884 tamponi. In Campania sono 22 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva, 309 i pazienti Covid ricoverati in reparti di degenza.

LAZIO - Sono 277 i nuovi contagi da coronavirus nel Lazio secondo il bollettino di oggi, 19 settembre. Registrati inoltre altri 2 morti. A Roma città i nuovi casi sono 144. 7.344 i tamponi molecolari e 6.468 i tamponi antigenici nelle ultime 24 ore, per un totale di 13.812 tamponi effettuati. -99 i nuovi positivi da ieri e -46 rispetto a domenica 12 settembre.

426 i ricoverati (-3), 58 le terapie intensive ( = ) e 326 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 2%. Deciso calo dei casi positivi sia su base giornaliera che su base settimanale, effetto vaccini.

EMILIA ROMAGNA - Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 420.461 casi di positività, 343 in più rispetto a ieri, su un totale di 25.147 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore (1,4%). Continua intanto la campagna vaccinale anti-Covid, estesa a tutti i cittadini sopra i 12 anni di età. Alle 15 risultano somministrate complessivamente 6.283.908 dosi; sul totale sono 3.016.263 le persone che hanno completato il ciclo vaccinale.

VENETO - Sono 364 i contagi da coronavirus in Veneto oggi, 19 settembre 2021, secondo i numeri covid del bollettino della regione. Registrato 1 morto, che porta il totale delle vittime a 11.739. Gli attuali positivi sono 12.154 (-57), mentre i dimessi/guariti sono 441.290 (+ 420).

ABRUZZO - Sono 61 i nuovi contagi da coronavirus in Abruzzo secondo il bollettino di oggi, 19 settembre. Registrato, inoltre, un altro morto.

I nuovi casi hanno un'età compresa tra 3 e 91 anni. Il numero dei morti sale a 2.536. Sono 2.121 gli attualmente positivi (+60), 78 ricoverati in area medica (+2), 6 in terapia intensiva (invariato), 2.037 in isolamento domiciliare (+58). I nuovi positivi sono residenti in provincia dell'Aquila (27), Chieti (12), Pescara (2), Teramo (20). Nelle ultime ore sono stati eseguiti 2.393 tamponi molecolari e 6.197 test antigenici. Sono 76.020 complessivamente i guariti (invariato).

SARDEGNA - Sono 60 i nuovi contagi da coronavirus in Sardegna secondo il bollettino di oggi, 19 settembre. Si registra inoltre un altro morto. 1.548 le persone testate. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 1.803 test. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 19 (1 in meno rispetto a ieri). I pazienti ricoverati in area medica sono 190 ( 4 in più rispetto a ieri). 3.526 sono i casi di isolamento domiciliare (96 in meno rispetto a ieri). Si registra il decesso di uno uomo di 77 anni, residente nella Provincia del Sud Sardegna.

FRIULI VENEZIA GIULIA - Sono 84 i nuovi contagi da coronavirus in Friuli Venezia Giulia secondo il bollettino di oggi, 19 settembre. Zero, invece, i morti registrati elle ultime 24 ore. Su 2.400 tamponi molecolari sono stati rilevati 74 contagi con una percentuale di positività del 3,08%.

Sono inoltre 5.092 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 10 casi (0,20%). Sono 11 le persone ricoverate in terapia intensiva, mentre i pazienti in altri reparti ammontano a 45. I decessi complessivamente sono 3.814.

VALLE D'AOSTA - Sono 9 i nuovi contagi da coronavirus in Valle d'Aosta secondo il bollettino di oggi, 19 settembre. Zero, invece, i morti registrati nelle ultime 24 ore.

Il totale delle persone contagiate dal virus nella regione da inizio epidemia è di 12.083. I positivi attuali sono 66 di cui 63 in isolamento domiciliare e due ricoverati in ospedale. I casi fino ad oggi testati sono 84.349. I decessi di persone risultate positive al virus in Valle d'Aosta da inizio epidemia a oggi sono 473.

PUGLIA - Sono 164 i contagi da coronavirus in Puglia oggi, 19 settembre 2021, secondo i numeri covid del bollettino della regione. Non si registrano morti. I nuovi casi, in base ai dati, sono stati individuati su 13.391 test. Spiccano i 57 contagi in provincia di Bari e i 51 in provincia di Lecce.

Le persone attualmente positive sono 3.298. I pazienti covid ricoverati in area non critica sono 187. In terapia intensiva, invece, 19 malati.

TOSCANA - Sono 418 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 19 settembre 2021, secondo i numeri covid del bollettino della regione. I dati sopno stati anticipati dal governatore Eugenio Giani sui social. Da ieri registrati 5 morti. "I nuovi casi registrati in Toscana sono 418 su 17.876 test di cui 8.485 tamponi molecolari e 9.391 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 2,34% (7,3% sulle prime diagnosi)", scrive Giani, aggiungendo che i vaccini attualmente somministrati in Toscana sono: 5.206.745.

I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,2% e raggiungono quota 263.738 (94,4% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 8.485 tamponi molecolari e 9.391 tamponi antigenici rapidi, di questi il 2,3% è risultato positivo.

Gli attualmente positivi sono oggi 8.482, stabili rispetto a ieri. I ricoverati sono 385 (10 in meno rispetto a ieri), di cui 49 in terapia intensiva (2 in più). Purtroppo, oggi si registrano 5 nuovi decessi: 3 uomini e 2 donne con un'età media di 81,2 anni.

L'età media dei 418 nuovi positivi odierni è di 40 anni circa (24% ha meno di 20 anni, 23% tra 20 e 39 anni, 32% tra 40 e 59 anni, 15% tra 60 e 79 anni, 6% ha 80 anni o più).