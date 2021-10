Coronavirus in Italia 2.278 casi e 27 morti, stabile l'indice di positività:bollettino del 10 ottobre

Sono 2.278 i nuovi casi di covid regsitrati oggi in Italia contro i 2.748 di ieri. Lo rende noto il bolletino del Ministero della Salute. Il numero dei tamponi effettuati è stato di 279.044 contro i 344.969 di ieri. Ventisette le vittime (ieri 46), che portano il totale dall'inizio della pandemia a 131.301.

Rimane stabile il tasso di positività: oggi infatti si sono registrati 2.278 nuovi casi e fronte di 270.044 tamponi effettuati (0,8%). Identica la percentuale di ieri quando i casi erano stati 2.748 ma a fronte di 344.969 tamponi effettuati.

I DATI DELLE REGIONI

LOMBARDIA - Sono 278 i nuovi contagi da Coronavirus oggi 10 ottobre in Lombardia, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione.

Da ieri ci sono stati 2 morti che portano il numero totale delle vittime nella Regione a 34.085. Nelle ultime 24 ore sono stati 56.718 i tamponi processati con un tasso di positività allo 0,49%. Le terapie intensive occupate sono 54, mentre i ricoverati in reparti Covid sono 333.

Nel dettaglio le singole province: 93 i nuovi casi a Milano, 18 a Bergamo, 50 a Brescia, 10 a Como, 10 a Cremona, 11 a Lecco, 5 a Lodi, 2 a Mantova, 12 a Pavia, 4 a Sondrio, 22 a Monza e Brianza e 29 a Varese.

LAZIO - Sono 211 i nuovi contagi da Coronavirus oggi 10 ottobre nel Lazio, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 3 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 7.525 tamponi molecolari e 11.471 tamponi antigenici con un tasso di positività all'1,1%. Da ieri i guariti sono stati 313. Le terapie intensive occupate sono 50 e 340 i ricoverati. A Roma città i nuovi casi sono 106.

Per quanto riguarda la campagna vaccinale, nel Lazio il 90% degli adulti e l’83% degli over 12 hanno completato l’iter vaccinale, sono state superate 8,4 milioni di somministrazioni. Il Lazio presenta tassi di copertura vaccinale tra i più alti in Europa. Superate 45mila dosi complessive per la terza dose. Da lunedì sarà possibile prenotarsi per il richiamo anche gli over 60 purché trascorsi 180 giorni dalla seconda dose. Sempre da lunedì nelle farmacie sarà possibile trovare anche il vaccino Pfizer.

TOSCANA - Sono 208 i nuovi contagi da Coronavirus in Toscana oggi, 10 ottobre 2021, secondo i numeri del bollettino della regione. Si registrano 4 nuovi decessi: 3 uomini e una donna con un'età media di 84,8 anni. Gli attualmente positivi sono oggi 5.842, -1% rispetto a ieri. I ricoverati sono 241 (9 in meno rispetto a ieri), di cui 25 in terapia intensiva (2 in meno). Sono stati eseguiti 8.345 tamponi molecolari e 11.544 tamponi antigenici rapidi, di questi il 1% è risultato positivo

I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 271.410 (95,4% dei casi totali). L'età media dei 208 nuovi positivi odierni è di 45 anni circa (25% ha meno di 20 anni, 16% tra 20 e 39 anni, 28% tra 40 e 59 anni, 18% tra 60 e 79 anni, 13% ha 80 anni o più).

PUGLIA - Sono 62 i contagi da coronavirus in Puglia oggi, domenica 10 ottobre 2021, secondo i dati covid del bollettino della regione. Segnalato un morto. I nuovi casi sono stati individuati su 12.099 tamponi. Sono 2 i contagi in provincia di Bari e di Lecce. Le persone attualmente positive in Puglia sono 2.382. I pazienti covid ricoverati in area non critica sono 135. In terapia intensiva, invece, 19 malati.

ABRUZZO - Sono 19 i nuovi contagi da Coronavirus oggi 10 ottobre in Abruzzo secondo i dati covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Non ci sono decessi. Nelle ultime ore sono stati eseguiti 2.079 tamponi molecolari e 6.787 test antigenici. Finora, dall'inizio dell'emergenza, sono 77.581 i guariti, un numero invariato rispetto a ieri. Sono 1.494 gli attualmente positivi, di cui 49 ricoverati in area medica, 3 in più, e 6 in terapia intensiva, uno in più, mentre 1.439 sono in isolamento domiciliare. Tra le province con il maggior numero di nuovi casi, 10 all'Aquila, due a Chieti, uno a Pescara e sei a Teramo.

CALABRIA - Sono 89 i contagi da coronavirus in Calabria oggi, 10 ottobre 2021, secondo i dati covid del bollettino della regione. Non si registrano morti. I nuovi casi sono stati registrati su 2.716 tamponi effettuati. Gli altri numeri: +259 guariti, -170 attualmente positivi, -172 in isolamento, +2 ricoverati e, infine, terapie intensive stabili (per un totale di 9).

CAMPANIA - Sono 245 i nuovi contagi da Coronavirus oggi 10 ottobre in Campania, secondo i dati covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 2 morti per complicazioni da Covid. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 15.914 tamponi. Nella Regione sono 12 le terapie intensive occupate, 179 i pazienti Covid ricoverati nei reparti di degenza.

EMILIA ROMAGNA - Sono 239 i nuovi contagi da Coronavirus oggi 10 ottobre in Emilia Romagna, secondo i dati covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Nelle ultime 24 ore ci sono stati 4 morti nella Regione. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 21.420 tamponi di cui 12.822 rapidi antigenici con un tasso di positività all'1,1%.

Da ieri i guariti sono stati 140. In isolamento domiciliare 14.633 persone in Emilia Romagna. Sono 44 le terapie intensive occupate nella Regione, 317 i ricoverati in reparti ordinari Covid. Tra le province con il maggior numero di nuovi casi 61 a Bologna, Ravenna a 41, Modena a 26, Parma a 23, Reggio Emilia a 22 e Rimini a 18.

PIEMONTE - Sono 114 i nuovi contagi da Coronavirus oggi 10 ottobre in Piemonte, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri non c'è stato alcun decesso. Il tasso di positività è allo 0,6% di 18.260 tamponi eseguiti, di cui 15.227 antigenici. Nelle ultime 24 ore sono guarite 91 persone.

I ricoverati in terapia intensiva sono 17, uno in più rispetto a ieri. I ricoverati non in terapia intensiva sono 164, 2 in più rispetto a ieri. Le persone in isolamento domiciliare sono 3.345. Da inizio pandemia i morti nella Regione sono stati 11.778.

FRIULI VENEZIA GIULIA - Sono 37 i contagi da coronavirus in Friuli Venezia Giulia oggi, 10 ottobre 2021, secondo i dati covid del bollettino della regione. Non si registrano morti. Nel dettaglio, i nuovi contagi sono stati rilevati su 2.145 tamponi molecolari con una percentuale di positività dell'1,72%. Sono inoltre 5.323 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali non sono stati rilevati casi. Sono 9 le persone ricoverate in terapia intensiva e 43 i pazienti in altri reparti.

I decessi complessivamente ammontano a 3.828, con la seguente suddivisione territoriale: 831 a Trieste, 2.024 a Udine, 679 a Pordenone e 294 a Gorizia. I totalmente guariti sono 109.656, i clinicamente guariti 52, mentre quelli in isolamento scendono a 787.

Dall'inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 114.375 persone con la seguente suddivisione territoriale: 23.420 a Trieste, 52.678 a Udine, 22.968 a Pordenone, 13.715 a Gorizia e 1.594 da fuori regione.

SICILIA - Sono 250 i nuovi contagi da Coronavirus oggi 10 ottobre in Sicilia, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 3 morti, ma risalgono ai giorni precedenti, due all'8 ottobre scorso e il terzo addirittura al 24 agosto di quest'anno come comunicano dalla Regione. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 3.682 tamponi molecolari e 6.386 rapidi. Le terapie intensive occupate sono 43, uno in più da ieri, mentre i ricoverati sono 378, un numero in calo di 12 unità. I positivi nell'isola al momento sono 10.048. Nelle ultime 24 ore sono guarite 464 persone.

Tra le province con il maggior numero di contagi Catania a 86 nuovi casi, 64 a Messina, 35 a Siracusa, 22 a Palermo e 19 ad Agrigento.