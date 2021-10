Coronavirus in Italia 2.494 nuovi casi covid e 49 morti, positività giù allo 0,8%:bollettino del 12 ottobre

Sono 2.494 i nuovi casi in Italia nelle 24 ore, contro i 1.516 precedenti e soprattutto i 2.466 di martedì scorso, in lievissimo aumento

Con 315.285 tamponi, 201 mila più di ieri, tanto che il tasso di positività scende da 1,3% a 0,8%.

I decessi sono 49 (ieri 34), per un totale di 131.384 vittime dall'inizio dell'epidemia. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

Tornano a calare i ricoveri: le terapie intensive sono 4 in meno (ieri +10) con 21 ingressi del giorno, e scendono a 370, mentre i ricoveri ordinari sono 23 in meno (ieri +37), 2.665 in tutto. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

I casi totali sono 4.704.318. I guariti sono 3.997 (ieri 2.184), per un totale di 4.490.388. Continua a calare il numero degli attualmente positivi, 1.560 in meno (ieri -702), e sono 82.546. Di questi, sono in isolamento domiciliare 79.511 pazienti.

La regione con più casi odierni è il Veneto (+342), seguita da Lombardia (+306), Sicilia (+273), Lazio (+221), Campania (+208) e Calabria (+170).

I dati delle Regioni

SICILIA - Sono 273 i nuovi contagi da coronavirus oggi 12 ottobre 2021 in Sicilia, secondo i dati dell'ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Si registrano altri 12 decessi.

I nuovi casi di positività registrati su 13.879 tamponi processati. Nell'isola sono 878 i pazienti dimessi o guariti nelle ultime 24 ore. Il totale dei positivi è 10.036 - 617 in meno rispetto a ieri - e di questi 340 sono ricoverati in regime ordinario, 39 in terapia intensiva con nessun nuovo ingresso e 9.657 sono in isolamento domiciliare.

LAZIO - Sono 221 i nuovi contagi da coronavirus oggi 12 ottobre 2021 nel Lazio, secondo i dati dell'ultimo bollettino. Si registrano altri 3 decessi. Oggi nel Lazio, "su 9.344 tamponi molecolari e 12.728 tamponi antigenici per un totale di 22.072 tamponi, si registrano 221 nuovi casi positivi (+33); 3 i decessi (-2), 344 i ricoverati (-17), 48 le terapie intensive (-3) e 247 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è all'1%. I casi a Roma città sono a quota 112. In calo decessi, ricoveri e terapie intensive" riferisce l'assessore alla Sanità e Integrazione sociosanitaria, Alessio D'Amato, nel bollettino al termine dell'odierna videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19 con i direttori generali di Asl e aziende ospedaliere, policlinici universitari e l'ospedale pediatrico Bambino Gesù.

Quanto ai vaccini, spiega, "nel Lazio sono state somministrate oltre 31mila dosi agli over 80" e sono stati "prenotati già 4mila over 60 che abbiano ricevuto la seconda dose da almeno 180 giorni". Per quanto riguarda la campagna vaccinale anti-Covid, nel Lazio "superato il 90% della popolazione adulta e l'84% di over 12 che hanno concluso il percorso vaccinale. Il Lazio presenta tassi di copertura vaccinale tra i più alti in Europa", conclude D'Amato.

CAMPANIA - Sono 208 i nuovi contagi da Coronavirus oggi 12 ottobre in Campania, secondo i dati covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Nelle ultime 48 ore ci sono stati 5 morti, un sesto in precedenza ma registrato solo ieri. Da ieri sono stati fatti 17.829 tamponi. In Campania sono 18 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva e 177 quelli ricoverati nei reparti di degenza.

EMILIA ROMAGNA - Sono 157 i nuovi contagi da Coronavirus oggi 12 ottobre in Emilia Romagna, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 2 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 25.114 tamponi. Da ieri sono guarite 143 nella Regione. Da inizio pandemia le vittime sono state 13.526 in Emilia Romagna. Le terapie intensive occupate sono 42, mentre sono 338 i pazienti ricoverati nei reparti ordinari Covid.

L’età media dei nuovi positivi di oggi è 34,9 anni. In isolamento domiciliare 14.670 persone. Tra le province con il maggior numero di nuovi casi Ravenna a 46, seguita da Bologna a 37, Reggio Emilia a 17, Rimini a 12, Parma e Cesena, entrambe a 9, e Modena a 8.

SARDEGNA - Sono 43 i nuovi contagi da coronavirus in Sardegna secondo il bollettino di oggi, 12 ottobre. Registrati inoltre altri 2 morti: si tratta di un uomo di 95 anni, residente nella Provincia del Sud Sardegna, e una donna di 100 anni, residente nella Provincia di Sassari. 1.649 le persone testate e 10.204 tamponi processati tra molecolari e antigenici nelle ultime 24 ore. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 12 (1 in meno rispetto a ieri), 76 (-1) quelli in area medica. In isolamento domiciliare ci sono 1.597 persone (40 in meno rispetto a ieri).

BASILICATA - In Basilicata sono 20 i nuovi casi di contagio da Sars Cov-2 (tutti residenti), su un totale di 686 tamponi molecolari, e si registra un decesso per Covid-19. Sono i dati del bollettino regionale della task force riferito alle ultime 24 ore. La persona deceduta risiedeva a Ginestra. I lucani guariti o negativizzati sono 28. I ricoverati negli ospedali di Potenza e di Matera sono 26 (+2) di cui nessuno in terapia intensiva mentre gli attuali positivi residenti in Basilicata sono in tutto 1.146 (-9)

VALLE D’AOSTA - Nessun decesso e sei nuovi contagi da coronavirus in Valle D’Aosta oggi, martedì 12 ottobre 2021, secondo i dati covid del bollettino della regione. Il totale delle persone colpite da virus, pertanto, da inizio emergenza ad oggi, è di 12.213. I positivi attuali sono 105 di cui 104 in isolamento domiciliare e uno ricoverato in ospedale. I casi complessivamente testati sono attualmente 88.151 mentre i tamponi fino ad oggi effettuati sono 198.019. I nuovi guariti sono 11 che portano il totale complessivo a 11.634. I decessi di persone risultate positive al virus da inizio epidemia ad oggi in Valle d’Aosta sono 474.

CALABRIA - Sono 170 i nuovi contagi da coronavirus in Calabria secondo il bollettino di oggi, 12 ottobre. Nessun morto, invece, nelle ultime 24 ore. 2.983 i tamponi effettuati, +193 i guariti. 1.425 il totale dei decessi nella Regione da inizio pandemia. Il bollettino, inoltre, registra -23 attualmente positivi, -18 in isolamento, -6 ricoverati e, infine, +1 terapie intensive (per un totale di 11).

PUGLIA - Sono 118 i contagi da coronavirus in Puglia oggi, martedì 12 ottobre 2021, secondo i dati covid del bollettino della regione. Si registrano 7 morti. I nuovi casi sono stati individuati su 12.299 tamponi. Sono 25 i contagi in provincia di Bari, 24 in quella di Foggia. Le persone attualmente positive in Puglia sono 2.312. I pazienti covid ricoverati in area non critica sono 135. In terapia intensiva, invece, 20 malati.

TOSCANA - Sono 135 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 12 ottobre 2021, secondo i dati covid del bollettino della Regione e anticipati su Telegram dal presidente della Regione Eugenio Giani. Eseguiti 19.197 test di cui 7.445 tamponi molecolari e 11.752 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 0,70% (2,3% sulle prime diagnosi). Registrati 4 decessi. I ricoverati sono 232 (13 in meno rispetto a ieri), di cui 25 in terapia intensiva (stabili). I nuovi casi sono lo 0,05% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 271.907 (95,5% dei casi totali). Gli attualmente positivi sono oggi 5.632, -1,9% rispetto a ieri.

FRIULI VENEZIA GIULIA - Sono 61 i contagi da coronavirus in Friuli Venezia Giulia oggi, martedì 12 ottobre 2021, secondo i dati covid del bollettino della regione. Eseguiti 4.233 tamponi molecolari, dai quali sono stati rilevati 56 nuovi contagi con una percentuale di positività dell'1,32%, e 7.190 test rapidi antigenici, dai quali sono stati rilevati 5 casi (0,07%). Si registra il decesso di una 78enne di Tolmezzo avvenuto nel suo domicilio; rimangono 9 le persone ricoverate in terapia intensiva e sono 47 i pazienti in altri reparti.

ABRUZZO - Sono 56 (di età compresa tra 3 e 86 anni) i nuovi casi positivi al Covid registrati oggi in Abruzzo, che portano il totale dall’inizio dell’emergenza a 81.685. Il totale è inferiore in quanto è stato sottratto un caso, comunicato nei giorni scorsi, risultato duplicato. Lo comunica l’Assessorato regionale alla Sanità. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 1 nuovo caso e sale a 2550 (si tratta di una 86enne della provincia di Chieti, il cui decesso risale ai giorni scorsi, ma è stato comunicato solo oggi dalla Asl). Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 77740 dimessi/guariti (+74 rispetto a ieri). Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 3065 tamponi molecolari (1438439 in totale dall’inizio dell’emergenza) e 4408 test antigenici (879273).Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, è pari a 0.74 per cento.

PIEMONTE - Sono 189 i nuovi contagi da Coronavirus oggi 12 ottobre in Piemonte, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati due morti. Il tasso di positività è allo 0,6% di 29.842 tamponi processati, di cui 23.785 antigenici. Dei 189 nuovi casi, gli asintomatici sono 120 pari al 63,5%. I ricoverati in terapia intensiva sono 19, invariati rispetto a ieri. I ricoverati non in terapia intensiva sono 183, 4 in più rispetto a ieri. Le persone in isolamento domiciliare sono 3.013.

LOMBARDIA - Sono 306 i nuovi contagi da Coronavirus oggi 12 ottobre in Lombardia, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Nelle ultime 24 ore ci sono stati 3 morti. Il tasso di positività è allo 0,4% con 61.739 tamponi processati. In terapia intensiva ci sono 56 pazienti, uno in più di ieri. I ricoverati negli altri reparti per il Covid salgono a 333, 8 in più di ieri.

A Milano e provincia si contano 106 casi, di cui 29 a Milano città. A Monza sono 48, a Bergamo 37, a Brescia 41. Numeri più bassi a Varese, dove sono 16 i nuovi casi, 8 a Como, 12 a Cremona, 3 a Lecco, 1 a Lodi, 4 a Mantova, 18 a Pavia e uno solo a Sondrio.

LIGURIA - Sono 59 i nuovi contagi da Coronavirus oggi 12 ottobre in Liguria, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Nelle ultime 24 ore non c'è stato nessun morto. Da ieri sono stati fatti 2.922 tamponi molecolari e 5.167 antigenici. Nelle ultime 24 ore ci sono stati 79 guariti. Le terapie intensive occupate sono 6 come ieri, 50 i ricoverati, 5 in meno di ieri. In isolamento domiciliare ci sono 830 persone, 49 in meno rispetto a ieri.