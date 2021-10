Coronavirus in Italia aumentano i casi con 4.054 nuovi positivi e 48 morti, tasso positività a 0,6%:bollettino del 26 ottobre

4.747.773 casi, 131.904 morti, 4.540.823 guariti, 75.046 malati. Dati Protezione Civile del 26 ottobre 2021. Boom di tamponi con 639.745 test eseguiti nelle ultime 24 ore, aumento dei ricoveri nelle terapie intensive con 3 unità in più e dei ricoveri ordinari con 25 unità in più.

È in netto rialzo la curva epidemica in Italia. I nuovi casi nelle ultime 24 ore sono 4.054 contro i 2.535 precedenti.

'Boom' di tamponi, 639.745 (ieri 222.385), con un tasso di positività che scende allo 0,6% (-0,5% rispetto a ieri).

Sono in aumento anche i decessi, 48 (ieri 30), per un totale di 131.904 vittime dall'inizio dell'epidemia. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

Le terapie intensive aumentano di 3 unità (ieri -3) e sono 341 con 37 ingressi del giorno, e prosegue la crescita dei ricoveri ordinari, ormai in rialzo da alcuni giorni: sono 25 in più (ieri +106) e 2.604 in tutto.

I casi totali, da inizio epidemia, sono 4.747.773. I guariti sono 3.613 in più (ieri +2.626) per un totale di 4.540.823.

Cresce il numero degli attuali positivi: sono 75.046, (392 in più rispetto a ieri). Di questi 72.101 sono in isolamento domiciliare.

La regione con più casi nuovi di contagio è la Lombardia (+498), seguita da Sicilia (+484), Veneto (+475) e Lazio (+437).

Ecco i dati, regione per regione:

LAZIO - Sono 437 i nuovi contagi da Coronavirus oggi 26 ottobre nel Lazio, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 10 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 10.455 tamponi molecolari e 27.158 antigenici con un tasso di positività all'1,1%. Le terapie intensive occupate sono 51, 2 in più rispetto a ieri, mentre i ricoverati nei reparti sono 354, 4 in meno rispetto a ieri. I nuovi casi a Roma città sono 183. Nel dettaglio i casi e i decessi nelle ultime 24 nelle Asl e ospedali del Lazio. Asl Roma 1: sono 50 i nuovi casi e 1 decesso; Asl Roma 2: sono 100 i nuovi casi e 4 i morti; Asl Roma 3: sono 33 i nuovi casi; Asl Roma 4: sono 60 i nuovi casi ; Asl Roma 5: sono 49 i nuovi casi e 1 decesso; Asl Roma 6: sono 48 i nuovi casi e 2 i decessi. Nelle province si registrano 97 nuovi casi, di cui 17 nella Asl di Frosinone, 25 in quella di Latina, 31 in quella di Rieti e 24 in quella di Viterbo, dove ci sono stati anche 2 morti.

CAMPANIA - Sono 393 i nuovi contagi da coronavirus in Campania secondo il bollettino di oggi, 26 ottobre. Si registrano inoltre altri 3 morti. 29.429 i tamponi effettuati, dai quali è risultato positivo l'1,33%. Nella Regione sono 17 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva, 193 i pazienti Covid ricoverati in reparti di degenza.

PIEMONTE - Sono 260 i nuovi contagi da coronavirus oggi 26 ottobre 2021 in Piemonte, secondo i dati dell'ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Si registra un altro decesso. Nel dettaglio, l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 260 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 146 dopo test antigenico), pari allo 0,4% di 60.924 tamponi eseguiti, di cui 54.218 antigenici. Dei 260 nuovi casi, gli asintomatici sono 170 (65,4%). I casi sono 157 di screening, 87 contatti di caso, 16 con indagine in corso. Il totale dei casi positivi diventa quindi 387.761.

I ricoverati in terapia intensiva sono 17 (-3 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 184 (-2 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 3.553. I tamponi diagnostici finora processati sono 8.089.936 (+60.924 rispetto a ieri), di cui 2.344.583 risultati negativi. Un decesso di persona positiva al test del Covid-19, di cui nessuno oggi, è stato comunicato dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte. Il totale diventa 11.806 deceduti risultati positivi al virus. I pazienti guariti diventano complessivamente 372.101.

EMILIA ROMAGNA - Sono 273 i nuovi contagi da Coronavirus oggi 26 ottobre 2021, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 5 morti nella Regione che porta il numero totale da inizio pandemia a 13.564. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 29.993 tamponi, di cui 18.943 rapidi, con un tasso di positività allo 0,9%. Da ieri sono guarite 686 persone. In isolamento 8.748 persone. Le terapie intensive occupate sono 34, 2 in più rispetto a ieri, mentre sono 284 i ricoverati in altri reparti Covid, 3 in meno rispetto a ieri.

La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 93 nuovi casi, seguita da Ravenna a 37 e Rimini a 33. C'è, poi ,Modena a 23, Piacenza e Cesena, entrambe con 19 nuovi casi, e Forlì a18. Quindi Ferrara a 16, Reggio Emilia a 12, il Circondario Imolese a 2 e, infine, Parma a 1.

VALLE D'AOSTA - Sono 5 i nuovi contagi da coronavirus in Valle d'Aosta secondo il bollettino di oggi, 26 ottobre. Non si registrano invece nuovi decessi. Il totale dei pazienti contagiati dal virus da inizio epidemia sale così a 12.282. I positivi attuali sono 79 di cui 73 in isolamento domiciliare e 6 ricoverati in ospedale. I guariti sono complessivamente 11.729, + 15 rispetto a ieri, i casi testati 91.542, i tamponi effettuati 217.911. I decessi di persone risultate positive al Covid da inizio epidemia sono ad oggi 474.

SARDEGNA - Sono 20 i nuovi contagi da coronavirus oggi 26 ottobre 2021 in Sardegna, secondo i dati dell'ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Si registra un altro decesso.

La vittima è un uomo di 83 anni, residente nella Città Metropolitana di Cagliari. I 20 nuovi casi di positività sulla base di 2.167 persone testate e poco più di 9mila test processati, fra molecolari e antigenici. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 7, mentre sono 45 (+1) quelli in area medica. In isolamento domiciliare ci sono 1.273 persone, 21 in meno rispetto a ieri.

ABRUZZO - Sono 70 i nuovi contagi da coronavirus in Abruzzo secondo il bollettino di oggi, 26 ottobre. Non si registrano invece nuovi decessi. I nuovi positivi nella Regione hanno un'età compresa tra 1 e 97 anni, il totale dei casi dall’inizio dell’emergenza è di 82.442. Il bilancio dei pazienti deceduti non registra nuovi casi e resta fermo a 2.559. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 78.355 dimessi/guariti (+59 rispetto a ieri). Lo comunica l’Assessorato regionale alla Sanità.

CALABRIA - Sono 115 i nuovi contagi da coronavirus in Calabria secondo il bollettino di oggi, 26 ottobre. Si registra inoltre un altro morto. 4.316 i tamponi effettuati, +113 guariti, il totale dei decessi nella Regione è di 1.445. Il bollettino, inoltre, registra +1 attualmente positivi, -3 in isolamento, +5 ricoverati e, infine, -1 terapie intensive (per un totale di 5).

FRIULI VENEZIA GIULIA - Sono 149 i nuovi contagi da coronavirus in Friuli Venezia Giulia secondo il bollettino di oggi, 26 ottobre. Si registra inoltre un altro morto. Su 4.294 tamponi molecolari sono stati rilevati 119 nuovi contagi con una percentuale di positività del 2,77%. Sono inoltre 23.701 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 30 casi (0,13%). Nella giornata odierna si registra un decesso (un uomo di 56 anni di Palazzolo dello Stella deceduto a domicilio); sono 9 le persone ricoverate in terapia intensiva mentre scendono a 50 i pazienti ospedalizzati in altri reparti', comunica il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute Riccardo Riccardi.

PUGLIA - Sono 278 i contagi da coronavirus in Puglia oggi, 26 ottobre 2021, secondo i dati covid del bollettino della regione. Si registrano 3 morti. I nuovi contagi sono stati individuati su 24.823 tamponi. Spiccano i 75 casi in provincia di Taranto, i 67 in provincia di Bari e i 66 in quella di Foggia. Le persone attualmente positive in Puglia sono 2.447. I pazienti covid ricoverati in ospedale in area non critica sono 129. In terapia intensiva, invece, 18 persone.

TOSCANA - Sono 192 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 26 ottobre 2021, secondo i dati covid del bollettino della regione anticipati dal governatore Eugenio Giani su Telegram. Si registrano 4 morti. I nuovi casi di Covid sono stati individuati su 39.467 test di cui 7.329 tamponi molecolari e 32.138 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 0,49% (2,3% sulle prime diagnosi). Per quanto riguarda i vaccini anti Covid, quelli attualmente somministrati in Toscana sono 5.826.709.

BASILICATA - Sono 18 i nuovi contagi da Coronavirus oggi 26 ottobre in Basilicata secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri non c'è nessun altro morto di Covid nella Regione. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 602 tamponi molecolari. Da ieri i guariti sono stati 40. I ricoverati negli ospedali di Potenza e di Matera sono 21, dato invariato, di cui nessuno in terapia intensiva, mentre gli attuali positivi residenti in Basilicata sono in tutto 785, 24 in meno. Per la vaccinazione, sono state effettuate 1.058 somministrazioni ieri. Finora 431.642 lucani hanno ricevuto la prima dose del vaccino pari al 78 per cento del totale della popolazione residente, mentre 391.363 hanno completato il ciclo vaccinale pari al 70,7 per cento e 4.944 sono le terze dosi, per un totale di 827.949 somministrazioni effettuate.

LOMBARDIA - Sono 498 i nuovi contagi da Coronavirus oggi 26 ottobre 2021 in Lombardia, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 3 morti. Dall'inizio della pandemia le vittime sono state 34.145. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 150.246 tamponi con un tasso di positività allo 0,3%. I ricoveri in terapia intensiva salgono a 49, uno in più di ieri, mentre i pazienti ricoverati non in terapia intensiva sono 301 , 21 in più di ieri.

Sono 149 i nuovi positivi al Covid, registrati nella provincia di Milano nelle ultime 24 ore, di cui 80 a Milano città. Quanto alle altre province, a Bergamo i nuovi positivi sono 24, a Brescia 71, a Como 21, a Cremona 20, a Lecco 15, a Lodi 12, a Mantova 26, a Monza 71, a Pavia 31, a Sondrio 6 e a Varese 25.

VENETO - Sono 475 i nuovi contagi da Coronavirus oggi 26 ottobre in Veneto, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 2 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati 343 i guariti. Gli attualmente positivi sono 9.548 nella Regione. Tra le province con il maggior numero di nuovi casi Padova a 102, Verona a 95, Venezia a 85, Treviso a 78 e Vicenza a 74.