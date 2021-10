Coronavirus in Italia casi in aumento con 4.598 nuovi positivi e 50 morti, 1% positività: bollettino 27 ottobre

Continua a crescere la curva epidemica in Italia. I nuovi casi nelle ultime 24 ore sono 4.598 contro i 4.054 precedenti. In calo i tamponi, 468.104 (ieri 639.745), con un tasso di positività che passa all'1% (+0,3% rispetto a ieri).

I decessi sono 50 (ieri 48), per un totale di 131.954 vittime dall'inizio dell'epidemia. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

Invariate le terapie intensive, 341 come ieri, con 27 ingressi del giorno, mentre prosegue la crescita dei ricoveri ordinari, ormai in rialzo da alcuni giorni: sono 11 in più (ieeri +25) e 2.615 in tutto.

I casi complessivi, dall'inizio dell'epidemia, sono 4.752.368. In aumento il numero dei guariti, +4.226 per un totale di 4.545.049. Gli attuali positivi sono 319 in più rispetto a ieri, per un totale di 75.365, di cui 72.409 in isolamento domiciliare.

La regione con più nuovi casi di contagio è la Campania (+592), seguita da Veneto (+539), Lombardia (+513) e Lazio (+503).

Ecco i dati, regione per regione:

LOMBARDIA - Sono 513 i contagi da coronavirus in Lombardia oggi, 27 ottobre 2021, secondo i dati covid del bollettino della regione. Zero decessi nelle ultime 24 ore. Su 96.377 tamponi effettuati, il tasso di positività è dello 0,5%. I ricoverati per Covid in terapia intensiva sono 48 (-1), quelli in altri reparti salgono a 312 (+11). In

I nuovi casi per provincia: a Milano 171, di cui 67 a Milano città; a Bergamo 22; a Brescia 57; a Como 28; a Cremona 25; a Lecco 19; a Lodi 23; a Mantova 15, a Monza e Brianza 63; a Pavia 28; a Sondrio 14; a Varese 18.

PIEMONTE - Sono 228 i contagi da coronavirus in Piemonte oggi, 27 ottobre 2021, secondo i dati covid del bollettino della regione. Registrato un morto. I nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 88 dopo test antigenico) sono pari allo 0,5% di 48.272 tamponi eseguiti, di cui 41.272 antigenici. Dei 228 nuovi contagi, gli asintomatici sono 115 (50,4%).

I ricoverati in terapia intensiva sono 17 (invariato rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 184 (invariato rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 3.696 I tamponi diagnostici finora processati sono 8.138.208 (+48.272 rispetto a ieri), di cui 2.349.464 risultati negativi. I pazienti guariti diventano complessivamente 372.285 (+184 rispetto a ieri).

LAZIO - Sono 503 i nuovi contagi da coronavirus oggi 27 ottobre nel Lazio, secondo i dati dell'ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 5 morti. A Roma città i casi sono 216. "Oggi nel Lazio su 11.385 tamponi molecolari e 21.349 tamponi antigenici per un totale di 32.734 tamponi, si registrano 503 nuovi casi positivi (+66), 5 i decessi (-5), 362 ricoverati (+8), 47 le persone in terapia intensiva (-4) e 630 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 1,5%, mentre i casi a Roma città sono a quota 216", ha affermato l’assessore alla Sanità e integrazione sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D'Amato, dopo la videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere, Policlinici universitari e l'ospedale pediatrico Bambino Gesù.

EMILIA ROMAGNA - Sono 307 i nuovi contagi da coronavirus registrati in Emilia-Romagna oggi, 27 ottobre, secondo i dati del bollettino Covid della Regione. Eseguti 30.097 tamponi nelle ultime 24 ore, con una percentuale di nuovi positivi dell’1%. Si registrano tredici decessi, alcuni dei quali avvenuti nei giorni scorsi e comunicati solo in seguito all’accertamento delle cause effettivamente legate al Covid. Invariato, rispetto a ieri, il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva (34); 281 quelli negli altri reparti Covid (-2).

SARDEGNA - Sono 35 contagi da Coronavirus registrati in Sardegna oggi, mercoledì 27 ottobre, secondo i dati Covid contenuti nel bollettino della Regine. Processati 8.599 test, tra molecolari e antigenici. Oggi non si registrano decessi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 6 (-1), sono 43 quelli in area medica, 2 in meno rispetto a ieri. I casi di isolamento domiciliare sono 1.266 (7 in meno rispetto a ieri).

BASILICATA - Sono 32 i nuovi contagi da coronavirus oggi 27 ottobre in Basilicata, secondo i dati dell'ultimo bollettino covid-19. Non si registrano morti. I nuovi casi (30 riguardano residenti) sono stati individuati su un totale di 802 tamponi molecolari. I lucani guariti o negativizzati sono 13. I ricoverati negli ospedali di Potenza e di Matera sono 21 (dato invariato) di cui nessuno in terapia intensiva mentre gli attuali positivi residenti in Basilicata sono in tutto 802 (+17). Per la vaccinazione, sono state effettuate 913 somministrazioni ieri. Finora 431.842 lucani hanno ricevuto la prima dose del vaccino (78,1 per cento del totale della popolazione residente), 391.736 hanno completato il ciclo vaccinale (70,8 per cento) e 5.305 sono le terze dosi, per un totale di 828.883 somministrazioni effettuate.

PUGLIA - Sono 265 i nuovi contagi da coronavirus oggi 27 ottobre 2021 in Puglia, secondo i dati dell'ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Si registrano altri 4 morti. I nuovi casi di positività su 21.417 test giornalieri. Sono 2.538 le persone attualmente positive, 128 le persone ricoverate in area non critica, 18 in terapia intensiva. Complessivamente, da inizio emergenza, sono 272.081 i casi totali in Puglia, 4.113.165 i test eseguiti, 262.711 le persone guarite, 6.832 i decessi.

TOSCANA - Sono 302 i nuovi contagi da coronavirus oggi 27 ottobre 2021 in Toscana, secondo i dati dell'ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Si registrano altri 8 morti. I 302 nuovi casi (289 confermati con tampone molecolare e 13 da test rapido antigenico) portano a 288.216 il totale delle positività dall'inizio dell'emergenza sanitaria da coronavirus. I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 275.826 (95,7% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 8.581 tamponi molecolari e 18.620 tamponi antigenici rapidi, di questi l'1,1% è risultato positivo. Sono invece 7.741 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 3,9% è risultato positivo.

Gli attualmente positivi sono oggi 5.124, +1% rispetto a ieri. I ricoverati sono 260 (2 in più rispetto a ieri), di cui 27 in terapia intensiva (4 in più). Oggi si registrano 8 nuovi decessi: 3 uomini e 5 donne con un'età media di 86,5 anni (3 a Firenze, 2 a Pistoia, 1 a Massa Carrara, 2 a Siena).

FRIULI VENEZIA GIULIA - Sono 261 i nuovi contagi Covid-19 in Friuli Venezia Giulia oggi, 27 ottobre, secondo il bollettino con i dati della Regione. Eseguiti 5.086 tamponi molecolari, con una percentuale di positività del 4,78%. Sono inoltre 17.958 i test rapidi antigenici realizzati (0,10%). Si registra un decesso (un uomo di 81 anni di Tolmezzo morto in ospedale a Udine). Scendono a 8, invece, le persone ricoverate in terapia intensiva, 58 i pazienti ospedalizzati in altri reparti.

VALLE D'AOSTA - Nessun decesso e sette nuovi contagi da coronavirus in Valle d’Aosta oggi, 27 ottobre, secondo dati Covid del bollettino della Regione. Le persone colpite da virus da inizio epidemia salgono, pertanto, a 12.289. I positivi attuali sono 76 di cui 69 in isolamento domiciliare e sette ricoverati in ospedale. I guariti sono complessivamente 11.739, +10 rispetto a ieri, i casi ad oggi testati sono 91.688, i tamponi effettuati 222.437. I decessi di persone risultate positive al virus da inizio emergenza ad oggi sono 474.

ABRUZZO - Sono 106 i nuovi contagi da coronavirus oggi 27 ottobre in Abruzzo, secondo i dati dell'ultimo bollettino covid-19. Non si registrano morti. Il totale dei casi dall’inizio dell’emergenza sale a 82.548, mentre il bilancio dei pazienti deceduti resta fermo a 2.559. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 78393 dimessi/guariti (+38 rispetto a ieri), mentre 54 pazienti (+1 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale e 8 (-1 rispetto a ieri) in terapia intensiva, altri 1534 (+68 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Lo comunica l’Assessorato regionale alla Sanità.

CALABRIA - Sono 137 i nuovi contagi da coronavirus oggi 27 ottobre in Calabria, secondo i dati dell'ultimo bollettino covid-19. Si registra 1 morto, per un totale di 1.446 decessi da inizio pandemia. I nuovi casi sono stati individuati su 3.981 tamponi effettuati. Ci sono +99 guariti. Il bollettino, inoltre, registra +37 attualmente positivi, +34 in isolamento, +4 ricoverati e, infine, -1 terapie intensive (per un totale di 4).

SICILIA - Sono 282 i nuovi contagi da coronavirus oggi 27 ottobre in Sicilia, secondo i dati dell'ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 6 morti. I nuovi casi individuati attraverso 12.713 tamponi processati. Sono invece 412 i pazienti dimessi o guariti. Il numero dei decessi comunicati, fa sapere la regione, sono avvenuti nei giorni scorsi. In totale nell'isola ci sono 6.979 positivi - 136 in meno rispetto a ieri - e di questi 280 sono ricoverati in regime ordinario, 38 in terapia intensiva e 6.661 sono in isolamento domiciliare.