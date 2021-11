Coronavirus in Italia 4.197 nuovi casi Covid e 38 morti. Tasso di positività sale a 1,7%:bollettino del 8 novembre

4.812.594 casi, 132.423 morti, 4.581.396 guariti, 98.775 malati. Dati Protezione Civile del 08 novembre 2021. In aumento i ricoveri: le terapie intensive sono 17 in più con 35 ingressi del giorno e salgono a 415, mentre i ricoveri ordinari sono 147 in più (domenica +42), 3.362 in totale.

Ancora in crescita la curva epidemica in Italia. I nuovi casi registrati lunedì 8 novembre sono 4.197, contro i 5.822 di domenica (ma il lunedì casi e tamponi normalmente sono molto bassi) e soprattutto i 2.818 di lunedì scorso, paragone più appropriato.

Con 249.115 tamponi, quasi 190mila meno di domenica tanto che il tasso di positività sale da 1,3% a 1,7%. I decessi sono 38per un totale di 132.423 vittime dall'inizio dell'epidemia.

In aumento i ricoveri: le terapie intensive sono 17 in più (domenica +6) con 35 ingressi del giorno e salgono a 415, mentre i ricoveri ordinari sono 147 in più (domenica +42), 3.362 in totale. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

I contagi totali in Italia dall'inizio della pandemia sono 4.812.594.

I guariti sono 2.727 (ieri 2.501) per un totale di 4.581.396. Ancora in rialzo il numero degli attualmente positivi, 1.788 in più, che salgono a 98.775. Di questi, sono in isolamento domiciliare 94.998 pazienti.

La regione con più casi odierni è l'Emilia Romagna (+536), seguita da Lazio (+449), Veneto (+432), Sicilia (+416) e Campania (+393).

I DATI DELLE REGIONI

SICILIA - Sono 416 i nuovi contagi da coronavirus in Sicilia secondo il bollettino di oggi, 8 novembre, Si registra inoltre un altro morto. 16.071 i tamponi processati, 121 i pazienti dimessi o guariti. La Regione Sicilia ha comunicato che in seguito a una verifica sui sistemi informatici da parte dell'Asp di Messina sul numero complessivo dei casi comunicati oggi 354 sono relativi a periodi precedenti al 05 novembre. Oggi il totale dei positivi nell'isola sale così 8.425 con 648 casi in più rispetto a ieri. I pazienti ricoverati in regime ordinario sono 333; 46 sono ricoverati in terapia intensiva (sei nuovi ingressi oggi) e 8.046 sono in isolamento domiciliare.

LOMBARDIA - Sono 294 i nuovi contagi da coronavirus in Lombardia secondo il bollettino di oggi, 8 novembre. Non si registrano invece nuovi decessi. A Milano città i nuovi casi sono 77. 34.781 i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore, il rapporto positivi/tamponi si attesta allo 0,8%. Lo rende noto la Regione. I morti totali dall'inizio della pandemia sono 34.201. Diminuiscono i ricoveri in terapia intensiva: sono 46 (-1) mentre i pazienti ricoverati non in terapia intensiva salgono a 348 (+10).

CAMPANIA - Sono 393 i nuovi contagi da coronavirus in Campania secondo il bollettino di oggi, 8 novembre. Registrati inoltre altri 4 morti: 3 decessi sono avvenuti nelle ultime 48 ore e uno è avvenuto in precedenza, ma registrato ieri. 11.338 i test effettuati. Sono 17 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva, 275 i pazienti Covid ricoverati in reparti di degenza.

EMILIA ROMAGNA - Sono 536 i nuovi contagi da coronavirus in Emilia Romagna secondo il bollettino di oggi, 8 novembre. Si registrano inoltre altri 6 morti. Dall’inizio dell’epidemia, nella Regione si sono registrati 435.837 casi di positività. 15.856 i tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è dello 3,3%: un valore non indicativo dell’andamento generale visto il numero di tamponi effettuati, che la domenica è inferiore rispetto agli altri giorni. Inoltre, nei festivi soprattutto quelli molecolari vengono fatti prioritariamente su casi per i quali spesso è atteso il risultato positivo.

Continua intanto la campagna vaccinale anti-Covid, estesa a tutti i cittadini sopra i 12 anni di età. Alle ore 15 sono state somministrate complessivamente 6.988.513 dosi; sul totale sono 3.508.770 le persone che hanno completato il ciclo vaccinale. Le terze dosi sono 204.480.

FRIULI VENEZIA GIULIA - Sono 438 i nuovi contagi da coronavirus oggi 8 novembre in Friuli Venezia Giulia, secondo i dati dell'ultimo bollettino covid-19. Si registra 1 morto ''Oggi in Friuli Venezia Giulia su 4.065 tamponi molecolari sono stati rilevati 424 nuovi contagi con una percentuale di positività del 10,43%. Sono inoltre 5.944 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 14 casi (0,24%). Nella giornata odierna si registra il decesso di un uomo di 83 anni di Trieste morto in ospedale. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 20, mentre i pazienti in altri reparti risultano essere 122'', comunica il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute Riccardo Riccardi.

SARDEGNA - Sono 30 i nuovi contagi di Coronavirus in Sardegna oggi, 8 novembre 2021, secondo i dati de bollettino Covid della Regione. Testate 783 persone e processati 3.553 tamponi tra molecolari e antigenici. Non si registrano nuovi decessi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 6, mentre sono 49 (+3) quelli in area medica. In isolamento domiciliare ci sono 1491 persone, 12 in più di ieri.

TOSCANA -Sono 263 i nuovi contagi da coronavirus registrati in Toscana oggi, 8 novembre, secondo i dati del bollettino Covid. Si registrano altri 3 morti. I nuovi casi Covid (251 confermati con tampone molecolare e 12 da test rapido antigenico), che sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente, portano a 292.182 il totale dall'inizio dell'emergenza sanitaria. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 278.235 (95,2% dei casi totali).

Oggi sono stati eseguiti 5.757 tamponi molecolari e 6.932 tamponi antigenici rapidi, di questi il 2,1% è risultato positivo. Sono invece 4.215 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 6,2% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 6.639, -0,9% rispetto a ieri. I ricoverati sono 305 (7 in più rispetto a ieri), di cui 28 in terapia intensiva (1 in più). Si registrano 3 nuovi decessi: 2 uomini e una donna con un'età media di 89,7 anni (1 a Firenze, 1 a Prato, 1 a Lucca).

VENETO - Sono 432 i nuovi contagi da coronavirus oggi 8 novembre in Veneto, secondo i dati dell'ultimo bollettino covid-19. Si registra 1 morto. I nuovi casi sono stati individuati a fronte di 6.608 tamponi molecolari e di 23.260 tamponi antigenici. Salgono a 485.378 i casi da inizio della pandemia, le vittime complessive sono quindi 11.849. E Sono 12.903 gli attuali positivi, 214 il totale dei ricoverati positivi, 46 in terapia intensiva.

BASILICATA - Sono 25 i contagi da coronavirus in Basilicata oggi, 8 novembre 2021, secondo i dati del bollettino covid della regione. Non si registrano morti. I nuovi casi (tutti residenti) sono stati individuati su un totale di 522 tamponi molecolari, e non si registrano decessi per Covid-19. I lucani guariti o negativizzati sono 15. I ricoverati negli ospedali di Potenza e di Matera sono 25 (dato invariato) di cui nessuno in terapia intensiva mentre gli attuali positivi residenti in Basilicata sono in tutto 879.

Per la vaccinazione, sono state effettuate 2.018 somministrazioni in due giorni. Finora 433.726 lucani hanno ricevuto la prima dose del vaccino (78,4 per cento del totale della popolazione residente), 396.312 hanno completato il ciclo vaccinale (71,6 per cento) e 10.554 sono le terze dosi, per un totale di 840.592 somministrazioni effettuate.

PUGLIA - Sono 150 i nuovi contagi da coronavirus oggi 8 novembre in Puglia, secondo i dati dell'ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 3 morti. I nuovi casi, individuati attraverso 15.230 tamponi, sono così suddivisi per Provincia: Bari: 43; Bat: -1; Brindisi: 4; Foggia: 50; Lecce: 47; Taranto: 5; Residenti fuori regione: 0; Provincia in definizione: 2.

Sono 3.492 le persone attualmente positive, 151 i ricoverati in area non critica, 20 in terapia intensiva. Dati complessivi: 274.354 casi totali da inizio emergenza, 4.333.007 i test eseguiti, 264.010 le persone guarite, 6.852 le persone decedute.

CALABRIA - Sono 129 i nuovi contagi da Coronavirus oggi 8 novembre, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri c'è stato un morto per un totale di 1.455 vittime da inizio pandemia. Nelle ultime 24 ore sono stati 98 i guariti. Il bollettino, inoltre, registra 30 persone in isolamento, un ricoverato e, infine, 8 terapie intensive occupate.