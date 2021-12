Coronavirus in Italia 15.756 casi e 99 morti, la positività scende al 2,3%: bollettino 7 dicembre

5.134.318 casi, 134.386 morti, 4.759.038 guariti, 240.894 malati. Dati Protezione Civile del 7 dicembre 2021. Ancora in crescita i ricoveri: le terapie intensive sono 33 in più con ben 89 ingressi del giorno. La regione con più casi odierni è il Veneto (+2.960), seguita da Lombardia (+2.783), Lazio (+1.474), Emilia Romagna (+1.350) e Piemonte (+1.310)

Sono 15.756 i nuovi casi Covid in Italia registrati mercoledì 7 dicembre, contro i 9.503 delle 24 ore precedenti. Con 695.136 tamponi, 394mila in più, tanto che il tasso di positività scende dal 3,1% al 2,3%. I decessi sono 99, per un totale di 134.386 vittime dall'inizio dell'epidemia.

Ancora in crescita i ricoveri: le terapie intensive sono 33 in più con ben 89 ingressi del giorno, e salgono a 776, mentre i ricoveri ordinari sono 199 in più, 6.078 in tutto. È quanto emerge dal bollettino settimanale del ministero della Salute.

I contagi totali in Italia dall'inizio della pandemia sono 5.134.318. I guariti sono 10.584 per un totale di 4.759.038. Ancora in rialzo il numero degli attualmente positivi, 5.059 in più che arrivano a 240.894. Di questi, sono in isolamento domiciliare 234.040 pazienti.

La regione con più casi odierni è il Veneto (+2.960), seguita da Lombardia (+2.783), Lazio (+1.474), Emilia Romagna (+1.350) e Piemonte (+1.310).

I DATI DELLE REGIONI

LOMBARDIA - Sono 2.783 i nuovi contagi da coronavirus in Lombardia oggi, 7 dicembre 2021, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Registrati 9 morti che portano il totale a 34.479 vittime. I dati diffusi dalla Regione mostrano 1175 ricoverati ( +64 rispetto a ieri) di cui 134 in terapia intensiva (9 tin terapia intensiva).

LAZIO - Sono 1.474 i nuovi contagi da Coronavirus oggi 7 dicembre 2021 nel Lazio, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 12 morti nella Regione per complicazioni legate al Covid. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 20.110 tamponi molecolari e 37.255 antigenici con un tasso di positività al 2,5%. I ricoverati sono 769, 106 le terapie intensive occupate e 1.040 i guariti delle ultime 24 ore. A Roma i nuovi casi sono 681.

Nel dettaglio: la Asl Roma 1 registra 258 nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h; nella Asl Roma 2 sono 326 i nuovi casi e 4 i decessi; nella Asl Roma 3 sono 97 i nuovi casi e 1 decesso; Asl Roma 4: sono 86 i nuovi casi e 1 decesso; Asl Roma 5: sono 164 i nuovi casi e 2 i decessi e nella Asl Roma 6 sono 208 i nuovi casi e 1 decesso

Nelle province si registrano 335 nuovi casi: nella Asl di Frosinone 123 i nuovi casi e 1 decesso; Asl di Latina: sono 84 i nuovi casi e 0 i decessi; Asl di Rieti: sono 21 i nuovi casi e 1 decesso; Asl di Viterbo: sono 107 i nuovi casi e 0 i decessi.

CAMPANIA - Sono 1.150 i nuovi contagi da Coronavirus oggi 7 dicembre 2021 in Campania, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Nelle ultime 48 ore sono morte 8 persone, a cui nella tabella se ne aggiunge un'altra avvenuta in precedenza, ma registrata solo ieri. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 36.513 test. In Campania sono 22 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva, 342 i posti letto di degenza occupati.

SICILIA - Sono 975 i contagi da coronavirus in Sicilia oggi, 7 dicembre 2021, secondo numeri e dati del bollettino covid sulla regione. I nuovi casi sono stati individuati su 32.170 tamponi processati. Nell'isola gli attuali positivi salgono così a 14.110. In un solo giorno i guariti sono stati 558, mentre dei 10 morti riportati oggi (7.250 dall'inizio dell'emergenza pandemica) solo 3 si riferiscono a ieri, mentre i restanti ai giorni precedenti.

Degli attuali positivi i ricoverati con sintomi sono 327, mentre si trovano in terapia intensiva 46 pazienti. Questa la ripartizione su base provinciale dei nuovi casi: 123 a Palermo, 284 a Catania, 213 a Messina, 20 a Ragusa, 86 a Trapani, 48 a Siracusa, 76 a Caltanissetta, 111 ad Agrigento e 14 a Enna.

VENETO - Sono 2.960 i contagi da coronavirus in Veneto oggi, 7 dicembre 2021, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Registrati altri 9 morti. I nuovi casi sono stati individuati su 122.097 tamponi, il tasso di positività è del 2,42%. In totale, i pazienti covid ricoverati sono 904 (+82). In area non critica 772 persone (+72). In terapia intensiva ricoverati 133 pazienti (+10).

ABRUZZO - Sono 156 (di età compresa tra 1 e 95 anni) i contagi da coronavirus registrati oggi in Abruzzo oggi, 7 dicembre 2021, che portano il totale dall’inizio dell’emergenza a 89384. Lo riferisce il bollettino con i dati Covid della Regione. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 3 nuovi casi (di età compresa tra 78 e 92 anni, due in provincia dell’Aquila e uno in provincia di Teramo) e sale a 2602.

Sono 119 i pazienti (-1 rispetto a ieri) ricoverati in ospedale in area medica; 8 (invariato rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 4834 (-86 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 3792 tamponi molecolari (1611254 in totale dall’inizio dell’emergenza) e 13597 test antigenici (1421401). Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, è pari a 1.59%.

SARDEGNA - Sono 100 i nuovi contagi registrati oggi, 7 dicembre, in Sardegna, sulla base di 2727 persone testate. Secondo i dati del bollettino Covid della Regione, sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 11709 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 9 (due in meno di ieri). I pazienti ricoverati in area medica sono 90 (8 in più di ieri). 2968 sono i casi di isolamento domiciliare ( 15 in meno di ieri). Si registra il decesso di una donna di 75 anni residente nella provincia di Nuoro.

BASILICATA - In Basilicata sono 55 i nuovi casi di contagio da Sars Cov-2 (52 riguardano residenti), su un totale di 854 tamponi molecolari, e non si registrano decessi per Covid-19. Sono i dati del bollettino regionale della task force riferito alle ultime 24 ore. I lucani guariti o negativizzati sono 18. I ricoverati negli ospedali di Potenza e di Matera sono 18 (+4); nessuno è ricoverato in terapia intensiva. Nel complesso gli attuali positivi residenti in Basilicata sono 1.209 (+29).

PUGLIA - Sono 362 i nuovi contagi da coronavirus rilevati in Puglia oggi, 7 dicembre, su un totale di 22.931 test molecolari analizzati. Quattro invece i decessi. Lo evidenzia il bollettino con i dati Covid della Regione. Attualmente positivi sono 4.629. Di questi, 136 sono ricoverati in area non critica e 17 in terapia intensiva. I ricoverati sono 312 (12 in più rispetto a ieri), di cui 46 in terapia intensiva (3 in meno). Si registrano 2 nuovi decessi: 2 uomini, con un'età media di 65,5 anni.

FRIULI VENEZIA GIULIA - Sono 388 i nuovi contagi da coronavirus rilevati oggi, 7 dicembre, Friuli Venezia Giulia, secondo i dati Covid del bollettino della Regione. Eseguiti 7.987 tamponi molecolari con una percentuale di positività del 4,85%. Sono inoltre 24.045 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 117 casi (0,48%). Nella giornata odierna si registrano i decessi di 11 persone. Le persone ricoverate in terapia intensiva scendono a 28, mentre i pazienti in altri reparti sono 303.

TOSCANA - Sono 498 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 7 dicembre 2021, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione anticipato dal governatore Eugenio Giani sui social. "I nuovi casi registrati in Toscana sono 498 su 38.874 test di cui 8.603 tamponi molecolari e 30.271 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 1,28% (5,9% sulle prime diagnosi)", scrive Giani aggiungendo che i vaccini attualmente somministrati in Toscana sono 6.513.453.

CALABRIA - Sono 328 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 7 dicembre 2021 in Calabria, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri i morti sono stati 2. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 7.175 tamponi. Da ieri i guariti sono 173. Il bollettino, inoltre, registra 7 ricoverati in più e terapie intensive stabili per un totale di 20 occupate.

EMILIA ROMAGNA - Sono 1.350 i nuovi contagi da Coronavirus oggi 7 dicembre 2021 in Emilia Romagna, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 10 morti nella Regione per un totale di 13.851 decessi nella Regione. Da ieri sono stati processati 39.034 tamponi di cui 16.836 rapidi con un tasso di positività del 3,4%. Nelle ultime 24 ore sono guarite 535 persone. L'età media dei nuovi positivi di oggi è 39,3 anni.

Sale il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva, che sono 81, pari a 6 in più rispetto a ieri. Sono 807 quelli negli altri reparti Covid, 28 in più rispetto a ieri.

Continua intanto la campagna vaccinale anti-Covid, estesa a tutti i cittadini sopra i 12 anni di età. Alle ore 14 sono state somministrate complessivamente 7.616.523 dosi; sul totale sono 3.568.204 le persone che hanno completato il ciclo vaccinale. Le terze dosi sono 689.444.

La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 424 casi; seguono Modena, (191), Rimini (161) e Ferrara (150); poi Cesena (106), Piacenza (85) e Reggio Emilia (75); quindi Ravenna (68) e Forlì (55); infine Imola (22) e Parma con 13 casi.

PIEMONTE - Sono 1.310 i nuovi contagi da Coronavirus oggi 7 dicembre 2021 in Piemonte, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati altri 3 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 56.631 tamponi eseguiti, di cui 48.132 antigenici con un tasso di positività al 2,3%. Nelle ultime 24 ore sono guarite 713 persone nella Regione.

I ricoverati in terapia intensiva sono 39, uno in meno rispetto a ieri. I ricoverati non in terapia intensiva sono 463, 3 in più rispetto a ieri. Le persone in isolamento domiciliare sono 13.789. Da inizio pandemia le vittime sono state 11.909 in Piemonte.