Coronavirus in Italia 68.052 casi e 140 morti. Il tasso di positività scende al 15,3%: bollettino 3 gennaio

6.396.110 casi, 137.786 morti, 5.133.272 guariti, 1.125.052 malati. Dati Protezione Civile del 03 gennaio 2022. Ancora in netto aumento la curva epidemica. Eseguiti 445.321 tamponi, quasi 170mila più di ieri. Sempre in crescita i ricoveri: le terapie intensive 32 in più (ieri +22), quelli ordinari 577 in più (ieri +491)

Ancora in netto aumento la curva epidemica in Italia. I nuovi casi registrati lunedì 3 gennaio 2022 sono 68.052, contro i 61.046 di ieri e soprattutto i 30.810 di lunedì scorso, più che raddoppiati su base settimanale. Con 445.321 tamponi, quasi 170mila più di ieri, tanto che il tasso di positività scende dal 21,9% al 15,3%. I decessi sono 140 (ieri 133), per un totale di 137.786 vittime dall'inizio dell'epidemia.

Sempre in crescita i ricoveri: le terapie intensive sono 32 in più (ieri +22) con 103 ingressi del giorno, e salgono a 1.352, mentre i ricoveri ordinari sono 577 in più (ieri +491), 12.333 in totale. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

I contagi totali in Italia dall'inizio della pandemia sono 6.396.110. I guariti sono 13.379 (ieri 12.164) per un totale di 5.133.272. Ancora in rialzo il numero degli attualmente positivi, 54.515 in piu' (ieri +48.744) che salgono a 1.125.052. Di questi, sono in isolamento domiciliare 1.111.368 pazienti.

La regione con più casi odierni resta ancora la Lombardia, in netta crescita (+13.421), seguita da Emilia Romagna (+8.014), Toscana (+6.952), Campania (+6.653) e Veneto (6.468).

I DATI DELLE REGIONI

LAZIO - Sono 5.614 i nuovi contagi da Coronavirus nel Lazio oggi, lunedì 3 gennaio 2022, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 15 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 16.065 molecolari e 27.837 antigenici con un tasso di positività al 12,7%. I ricoverati sono 1.199, 26 in più da ieri e 158 le terapie intensive occupate, 6 in più nelle ultime 24 ore. Da ieri i guariti sono stati 1.234. I casi a Roma città sono a quota 2.961.

In dettaglio nella Asl Roma 1 sono 940 i nuovi casi e 3 i decessi registrati nelle ultime 24 ore. Mentre nella Asl Roma 2 i contagi sono 1.432 e 2 i morti. Un decesso nella Asl Roma 3 dove i nuovi positivi sono 589. I contagi sono 431 nella Asl Roma 4 dove si contano 2 morti. Nella Asl Roma 5 i nuovi casi sono 660 e 1 decesso. Un decesso anche nella Asl Roma 6 con 693 nuovi contagiati. Nelle province si registrano 869 nuovi casi di cui 227 nella Asl di Frosinone dove si contano anche 2 morti; 208 nella Asl di Latina dove i decessi sono 3; 230 casi nella Asl di Rieti e 204 in quella di Viterbo, entrambe senza decessi.

SICILIA - Sono 4.384 i nuovi contagi da coronavirus oggi 3 gennaio 2022 in Sicilia, secondo dati e numeri dell'ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Si registrano altri 16 morti.

I nuovi casi di positività sono stati rilevati su un totale di 25.286 tamponi processati. Sono 284 i pazienti dimessi o guariti. Nell'isola, in totale, ci sono 55.380 positivi - 4.084 in più di ieri - e di questi 872 sono ricoverati con sintomi, 112 in terapia intensiva con 11 nuovi ingressi e 54.396 sono in isolamento domiciliare. Catania è ancora una volta la provincia più colpita, con 1.090 nuovi casi, seguita da Palermo con 888 e Siracusa (586).

LOMBARDIA - Sono 13.421 i nuovi contagi da coronavirus oggi 3 gennaio 2022 in Lombardia, secondo dati e numeri dell'ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Si registrano altri 19 morti.

I nuovi casi di positività a fronte di 67.449 tamponi effettuati. I nuovi decessi portano il totale delle vittime da inizio pandemia a 35.159. Lo rende noto Regione Lombardia. Salgono i ricoveri in terapia intensiva (219, +3), così come negli altri reparti (2.147, +95).

Nel dettaglio i nuovi casi per provincia: Milano 4.475 di cui 1.794 a Milano città; Bergamo 1.175; Brescia 1.585; Como 865; Cremona 302; Lecco 314; Lodi 371; Mantova 304; Monza e Brianza 1.376; Pavia 638, Sondrio 114 e Varese 1.285.

CAMPANIA - Sono 6.653 i nuovi contagi da coronavirus in Campania secondo il bollettino di oggi, 3 gennaio. Si registrano inoltre altri 21 morti: 14 decessi sono avvenuti nelle ultime 48 ore, 7 sono avvenuti in precedenza ma registrati ieri.

Analizzati 48.768 test, la percentuale di test positivi sul totale di quelli analizzati è pari al 13,64%. Si registra inoltre un aumento dei ricoveri: in Campania sono 60 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva (+5 rispetto a ieri) e 750 i pazienti Covid ricoverati in reparti di degenza (+32 rispetto al dato diffuso ieri).

VENETO - Sono 6.468 i nuovi contagi da coronavirus oggi 3 gennaio in Veneto, secondo i dati dell'ultimo bollettino covid-19 comunicati dal presidente della regione Luca Zaia. Si registrano altri 9 morti. Sono "6468 i positivi nelle ultime 24 ore" con un'"incidenza al 13%". Sono "oltre 670mila i positivi in Veneto da inizio pandemia, sono 111.589 gli attuali positivi". Per quanto riguarda i ricoverati sono "1.516, +50, dei quali 200 in terapia intensiva".

PIEMONTE - Sono 4.583 i contagi da coronavirus in Piemonte oggi, 3 gennaio 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Registrati altri 7 morti. I nuovi casi sono stati individuati su 41.025 tamponi eseguiti, di cui 35.284 antigenici. Dei 4.583 nuovi casi gli asintomatici sono 3.641 (79,4%).

I ricoverati non in terapia intensiva sono 1.354 (+60 rispetto a ieri). I ricoverati in terapia intensiva sono 112 (+3 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 81.995.

Sono 7, nessuno di oggi, i decessi di persone positive al test del Covid-19 comunicati dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte (si ricorda che il dato di aggiornamento cumulativo comunicato giornalmente comprende anche decessi avvenuti nei giorni precedenti e solo successivamente accertati come decessi Covid). I pazienti guariti diventano complessivamente 417.916 (+1.206 rispetto a ieri).

VALLE D'AOSTA - Sono 296 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, lunedì 3 dicembre in Valle d'Aosta, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri non c'è stato alcun morto nella Regione per complicazioni legate al Covid. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 1.878 tamponi, tra molecolari e antigenici. Da ieri sono guarite 58 persone. In totale i positivi nella Regione sono 2.831.

CALABRIA - Sono 1.073 i nuovi contagi da coronavirus oggi 3 gennaio 2022 in Calabria, secondo dati e numeri dell'ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Si registrano altri 5 morti.

I 1.073 nuovi casi di positività sono stati rilevati su 9.052 tamponi effettuati. Sono +368 i guariti, in totale 1.635 i decessi da inizio pandemia. Il bollettino, inoltre, registra +700 attualmente positivi, +11 ricoverati (per un totale di 323) e, infine, +1 terapie intensive (per un totale di 29).

EMILIA ROMAGNA - Sono 8.014 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, lunedì 3 gennaio 2022, in Emilia Romagna secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 17 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 31.140 tamponi. Da ieri i guariti sono stati 1.207.

I ricoveri in terapia intensiva sono 131, uno in più da ieri, mentre i pazienti nei reparti Covid sono 1.528, 77 in più da ieri. Dei 131 ricoveri in terapia intensiva, fa sapere la Regione, 95 sono non vaccinati.

SARDEGNA - Sono 543 i nuovi contagi da coronavirus in Sardegna secondo il bollettino di oggi, 3 gennaio. Si registra inoltre un altro morto, si tratta di una donna di 73 anni residente nella provincia di Nuoro. 2.420 le persone testate.

Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 6.637 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 18 ( 1 in più di ieri). I pazienti ricoverati in area medica sono 174 (15 in più di ieri). 9.444 sono i casi di isolamento domiciliare (328 in più di ieri).

ABRUZZO - Sono 1.990 i nuovi contagi da coronavirus oggi 3 gennaio 2022 in Abruzzo, secondo dati e numeri dell'ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Si registrano altri tre decessi. I nuovi casi di positività portano il totale dall’inizio dell’emergenza a 113.719. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 87371 dimessi/guariti (+284 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 23703 (+1703 rispetto a ieri).

Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 2473 tamponi molecolari (1743178 in totale dall’inizio dell’emergenza) e 13218 test antigenici (1864032). Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, è pari al 12.68 per cento.

BASILICATA - Sono 315 i nuovi contagi da coronavirus oggi 3 gennaio in Basilicata, secondo i dati dell'ultimo bollettino covid-19. Si registra 1 morto. Dei nuovi casi, individuati su un totale di 1.056 tamponi molecolari, 293 riguardano residenti.

I lucani guariti o negativizzati sono 78. Ancora in aumento i ricoverati per Covid-19, sono 73 di cui 2 in terapia intensiva: 38 nell'ospedale di Potenza e 35, tra cui i due pazienti in terapia intensiva, in quello di Matera. Nel complesso gli attuali positivi residenti in Basilicata sono 5.784, con un'impennata nella settimana appena trascorsa tanto che negli ultimi tre giorni, dal 31 dicembre al 2 gennaio, i casi di residenti sono stati 1.400.

TOSCANA - Sono 6.952 i nuovi contagi da coronavirus oggi 3 gennaio in Toscana, secondo i dati dell'ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 6 morti. I nuovi casi, che portano il totale a 409.912 dall'inizio dell'emergenza sanitaria, sono l'1,7% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,3% e raggiungono quota 301.555 (73,6% dei casi totali).

Oggi sono stati eseguiti 15.673 tamponi molecolari e 11.966 tamponi antigenici rapidi, di questi il 25,2% è risultato positivo. Sono invece 11.478 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 60,6% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 100.783, +6,3% rispetto a ieri. I ricoverati sono 839 (59 in più rispetto a ieri), di cui 84 in terapia intensiva (1 in meno). Oggi si registrano 6 nuovi decessi: 2 uomini e 4 donne con un'età media di 75,5 anni.

FRIULI VENEZIA GIULIA - Sono 453 i nuovi contagi da coronavirus oggi 3 gennaio in Friuli Venezia Giulia, secondo i dati dell'ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 6 morti. Su 2.092 tamponi molecolari sono stati rilevati 269 nuovi casi, con una percentuale di positività del 12,86%. Mentre su 4.976 test rapidi antigenici realizzati sono emersi altri 184 casi (3,70%), ha comunicato il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute Riccardo Riccardi.

PUGLIA - Sono 3.568 i nuovi contagi da coronavirus oggi 3 gennaio in Puglia, secondo i dati dell'ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 2 morti. I nuovi casi, individuati su 30.923 tamponi effettuati, sono così suddivisi per provincia: Bari: 1.458; Bat: 227; Brindisi: 477; Foggia: 292; Lecce: 745; Taranto: 307; Residenti fuori regione: 56; Provincia in definizione: 6.

Sono 33.976 le persone attualmente positive, 299 le ricoverate in area non critica, 33 quelle in terapia intensiva. Dati complessivi da inizio pandemia: 319.176 casi totali, 5.878.062 tamponi eseguiti, 278.212 persone guarite, 6.988 persone decedute.

LIGURIA - Sono 815 i nuovi contagi da coronavirus oggi, lunedì 3 gennaio in Liguria, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri i morti sono stati 5. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 3.298 tamponi molecolari e 4.729 tamponi antigenici rapidi. I ricoverati sono 578, 21 in più da ieri, mentre le terapie intensive occupate sono 46, una in meno nelle ultime 24 ore. I positivi al momento nella Regione sono 20.142. Tra le province con il maggior numero di nuovi casi Imperia a 224, La Spezia a 219, Genova a 198 e Savona a 174.