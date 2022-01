Coronavirus in Italia 108.304 nuovi casi Covid, 223 morti e tasso di positività del 22% : bollettino 7 gennaio

Sono 108.304 i nuovi casi Covid nelle 24 ore in Italia, contro i 219.441 precedenti e i 144.243 di sette giorni fa. Un calo legato all'effetto del giorno festivo: i tamponi infatti sono 492.172, ben 650mila in meno rispetto al giorno prima, tanto che il tasso di positività schizza al 22% (era al 19,7%).

I decessi sono 223 (ieri 198), per un totale di 138.697 vittime dall'inizio dell'epidemia. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

Ancora in netta crescita i ricoveri: le terapie intensive sono 32 in più (ieri +39) con 120 ingressi del giorno, e salgono a 1.499, mentre i ricoveri ordinari sono 764 in più (ieri +463), 14.591 in totale.

I casi totali salgono a 7.083.762. I dimessi/guariti delle ultime 24 ore sono 27.582 (ieri 46.770) per un totale di 5.270.994, mentre gli attualmente positivi crescono di 80.492 unità (ieri +172.462) arrivando al picco di 1.674.071. Di questi, 1.657.981 pazienti sono in isolamento domiciliare.

La regione con il maggior numero di casi oggi si conferma la Lombardia con 18.667 contagi, seguita da Emilia Romagna (+17.119), Lazio (+11.905), Campania (+9.739) e Sicilia (+9.248).

I DATI DELLE REGIONI

LOMBARDIA - A fronte di 74.926 tamponi effettuati, sono 18.667 i nuovi positivi al Covid in Lombardia (24,9%). Sono 59 i morti nelle ultime 24 ore che portano il totale delle vittime da inizio pandemia a 35.345. Lo rende noto Regione Lombardia. Crescono i ricoveri in terapia intensiva (+5, 234), così come i pazienti negli altri reparti (+105, 2.624). I nuovi casi si registrano in tutte le province. Nel dettaglio: Milano 6.384 di cui 3.067 a Milano città; Bergamo 1.837; Brescia 2.161; Como 1.078; Cremona 447; Lecco 340; Lodi 290; Mantova 345; Monza e Brianza 1.632; Pavia 650; Sondrio 709 e Varese 2.165.

LAZIO - "Oggi nel Lazio, su 25.863 tamponi molecolari e 30.341 tamponi antigenici per un totale di 56.204 tamponi, si registrano 11.905 nuovi casi positivi (-2.150). Sono 11 i decessi (+4), 1.373 i ricoverati (+2), 190 le persone nelle terapie intensive (+6) e +1.630 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 21,1%. I casi a Roma città sono a quota 8.366", rende noto l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato.

CAMPANIA - Sono 9.739 i nuovi contagi da coronavirus oggi 7 gennaio in Campania, secondo i dati dell'ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 19 morti. I nuovi casi sono emersi dall'analisi di 57.570 tamponi la cui percentuale positiva sul totale di quelli analizzati è pari al 16,91%.

Nel bollettino odierno diffuso dall'unità di crisi della Regione Campania sono inseriti 19 nuovi decessi, 12 dei quali avvenuti nelle ultime 48 ore e 7 avvenuti in precedenza, ma registrati ieri. Raggiunta in Campania quota mille ricoverati per Covid tra terapie intensive e degenza: sono 70 i pazienti Covid ricoverati nei reparti di terapia intensiva (3 in meno rispetto a ieri) e 929 i pazienti Covid ricoverati in reparti di degenza, 61 in più rispetto al dato diffuso ieri, per un totale di 999 ricoverati.

EMILIA ROMAGNA - Sono 17.119 i contagi da coronavirus in Emilia Romagna oggi, 7 gennaio 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Registrati altri 15 morti. Nella regione, zona gialla da lunedì 10 gennaio, i dati sui ricoveri ospedalieri continuano ad aumentare, +6% nelle terapie intensive, il 77% dei quali risultano non essere vaccinati. Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 1.998 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 458.112. I contagiati, oggi sono 171.894 (+15.106). Di questi, le persone in isolamento a casa, sono complessivamente 169.906 (+15.022), il 98,8% del totale dei casi attivi. In totale, dall’inizio dell’epidemia, i decessi in regione sono stati 14.335.

PIEMONTE - Sono 7.652 i contagi da coronavirus in Piemonte oggi, 7 gennaio 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Registrati altri 17 morti. I casi (di cui 5.945 dopo test antigenico) sono pari al 15,8% di 48.382 tamponi eseguiti, di cui 39.229 antigenici. Dei 7.652 positivi, gli asintomatici sono 5.624 (73,5%).

I ricoverati in terapia intensiva sono 137 (+1 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 1.593 (+80 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 122.978. Sono 17, 1 di oggi, i decessi di persone positive al test del Covid-19 comunicati dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte: il dato di aggiornamento cumulativo comunicato giornalmente comprende anche decessi avvenuti nei giorni precedenti e solo successivamente accertati come decessi Covid. Il totale diventa quindi 12.136 deceduti risultati positivi al virus. I pazienti guariti diventano complessivamente 435.750 (+3.691 rispetto a ieri).

VENETO - Sono 6.846 i contagi da coronavirus in Veneto oggi, 7 gennaio 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. I nuovi casi sono stati individuati su 39.484 tamponi, il tasso di positività è al 17,34%. Registrati altri 33 morti. I pazienti ricoverati per covid in Veneto sono 1.680 (+153). In area non critica sono ricoverate 1.475 persone (+150). I pazienti covid in terapia intensiva sono 205.

TOSCANA - Sono 7.567 i nuovi contagi da coronavirus in Toscana secondo il bollettino di oggi, 7 gennaio. Si registrano altri 13 morti. I nuovi casi - 4.769 confermati con tampone molecolare e 2.798 da test rapido antigenico -, che portano il totale a 470.590 dall'inizio dell'emergenza sanitaria da Coronavirus, sono l'1,6% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,5% e raggiungono quota 311.392 (66,2% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 18.580 tamponi molecolari e 12.471 tamponi antigenici rapidi, di questi il 24,4% è risultato positivo.

Sono invece 11.684 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 64,8% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 151.568, +4,1% rispetto a ieri. I ricoverati sono 1.066 (65 in più rispetto a ieri), di cui 108 in terapia intensiva (10 in più). Oggi si registrano 13 nuovi decessi: 6 uomini e 7 donne con un'età media di 75,9 anni.

BASILICATA - Sono 988 i nuovi contagi da coronavirus oggi 7 gennaio in Basilicata, secondo i dati dell'ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 3 morti. I nuovi casi, 939 riguardano residenti, sono stati individuati su un totale di 2.245 tamponi molecolari.

Le persone decedute sono un uomo e due donne rispettivamente residenti a Senise, Potenza e Tolve. I lucani guariti o negativizzati sono 127. I ricoverati per Covid-19 sono 76 (+4) di cui 2 in terapia intensiva: 40 (di cui 1 in TI) nell'ospedale di Potenza; 36 (di cui 1 in TI) in quello di Matera. Nel complesso gli attuali positivi residenti in Basilicata sono 8.960.

SARDEGNA - Sono 1.562 i contagi da coronavirus in Sardegna oggi, 7 gennaio 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Registrati altri 3 morti. I nuovi casi sono stati rilevati sulla base di 5.824 persone testate. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 10188 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 22 ( lo stesso numero di ieri).

I pazienti ricoverati in area medica sono 180 (7 in più di ieri). Sono 13.533 i casi di isolamento domiciliare (1369 in più di ieri). Si registrano 3 decessi: un uomo di 51 anni, residente nella provincia del Sud Sardegna; un uomo di 58 anni, residente nella provincia di Oristano; un uomo di 98 anni, residente nella provincia di Oristano.

PUGLIA - Sono 5.581 i nuovi contagi da coronavirus oggi 7 gennaio in Puglia, secondo i dati dell'ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 5 morti. I nuovi casi, individuati attraverso 36.031 tamponi effettuati, sono così suddivisi per provincia: Bari: 1.681; Bat: 526; Brindisi: 514; Foggia: 738; Lecce: 1.265; Taranto: 761; Residenti fuori regione: 84; Provincia in definizione: 12. Sono 50.664 le persone attualmente positive, 408 quelle ricoverate in area non critica, 34 le persone in terapia intensiva. Dati complessivi: 339.499 casi totali; 6.154.353 tamponi eseguiti; 281.829 persone guarite e 7.006 persone decedute.

ABRUZZO - Sono 1.540 i contagi da coronavirus in Abruzzo oggi, 7 gennaio 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. I nuovi casi (di età compresa tra 2 mesi e 98 anni) portano il totale dall'inizio dell’emergenza a 130.440. Si registrano altri 4 morti, che portano a 2.659 il totale delle vittime.

Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 38.983 (+1.006 rispetto a ieri). Sono 269 i pazienti (+21 rispetto a ieri) ricoverati in ospedale in area medica; 25 (+1 rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 38.689 (+984 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 2.904 tamponi molecolari e 8.826 test antigenici. Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, è pari a 13,47%.

ALTO ADIGE - Sono 832 i nuovi contagi da coronavirus oggi 7 gennaio in Alto Adige, secondo i dati dell'ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 4 morti. I laboratori dell'Azienda sanitaria nelle ultime 24 ore hanno effettuato 1.148 tamponi Pcr e registrato 190 nuovi casi positivi. Ci sono inoltre 642 test antigenici positivi.

A livello provinciale ad oggi sono stati effettuati in totale 788.496 tamponi su 278.430 persone. I pazienti Covid-19 ricoverati nei normali reparti ospedalieri sono 75 e 56 quelli ricoverati nelle strutture private convenzionate, mentre quelli in terapia intensiva sono 17. I decessi complessivi (incluse le case di riposo) sono 1.318. Sono 99.759 (+448) i guariti totali.

CALABRIA - Sono 1.469 i nuovi contagi da coronavirus registrati in Calabria oggi, 7 gennaio 2022, secondo il bollettino sull’emergenza Covid-19 diffusi dal dipartimento Tutela della salute della Regione. Due i morti, per un totale di 1.658 decessi. Effettuati 10.602 tamponi. Il bollettino, inoltre, registra +121 guariti, +1.346 attualmente positivi, +17 ricoveri (per un totale di 373) e, infine, +2 terapie intensive (per un totale di 32).

SICILIA - Sono complessivamente 9.248 i nuovi contagi da coronavirus registrati oggi, 7 gennaio 2022, in Sicilia, su 28.804 tamponi processati. Il dato è contenuto nel bollettino quotidiano del ministero della Salute, da cui emerge che in un solo giorno i guariti sono stati 971, mentre dei 9 decessi riportati oggi (7.643 dall'inizio dell'emergenza pandemica) solo uno si è verificato ieri mentre gli altri si riferiscono al 5 gennaio. Nell'Isola gli attuali positivi salgono a 88.384. Degli attuali positivi i ricoverati con sintomi sono 1.003, mentre si trovano in terapia intensiva 135 pazienti.