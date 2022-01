Temperature in calo, freddo e gelo nel weekend

Antonio Sanò, direttore e fondatore deiLMeteo.it, comunica che "già nella giornata odierna un fronte freddo pilotato da un centro di bassa pressione attivo nei pressi della Russia irromperà sul nostro Paese a partire dalla regioni adriatiche, con possibili nevicate fino a quote basse e un generale calo dei termometri, più avvertibile al Centro-Nord. Sabato 22, a causa del continuo afflusso di aria fredda di vicini Balcani, non è esclusa la possibilità di precipitazioni anche a carattere nevoso fino a quote davvero molto basse sui settori adriatici del Centro-Sud, segnatamente su Molise e Puglia, in estensione poi anche a Basilicata e Calabria".

"L'afflusso d'aria fredda manterrà inoltre su valori molto bassi le temperature, specialmente la notte, quando le maggiori aree di sereno che si avranno specialmente al Centro-Nord costringeranno le colonnine di mercurio a rimanere spesso sotto la soglia del gelo con valori anche di 4-5°C sotto lo zero, con gelate diffuse - spiega Sanò - Domenica 23 l'alta pressione si espanderà con sempre maggiore convinzione su gran parte del Paese; qualche pioggia potrà ancora interessare al Sud su Puglia, bassa Calabria e Sicilia tirrenica. Tornerà inoltre il rischio di nebbie sulla Pianura Padana e la possibilità di nubi basse tra Liguria e alta Toscana".

NEL DETTAGLIO

Venerdì 21: Al nord: nebbia sulla Pianura Padana, sole prevalente altrove. Al centro: precipitazioni sparse sulle regioni adriatiche e sul Lazio. Al sud: piogge a carattere sparso, neve sopra 500 metri tra Campania, Basilicata, Puglia, a quote superiori altrove.

Sabato 22: Al nord: possibili foschie mattutine sulle zone di pianura. Sole altrove. Centro: bel tempo stabile e soleggiato su tutte le regioni. Sulla Sardegna, nubi sparse e qualche piovasco. Al sud: possibili precipitazioni su Puglia e Nord della Sicilia. Sole altrove.

Domenica 23: Al nord: cielo a tratti coperto in pianura, più soleggiato altrove. Centro: cielo sereno o al più poco nuvoloso. Sud: instabile tra Puglia e Basilicata, con fiocchi di neve a quote collinari.