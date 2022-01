Italia al gelo e neve fino in pianura

Antonio Sanò, Direttore e Fondatore de iLMeteo.it, comunica che oggi, 24 gennaio 2022, una nuova irruzione di aria gelida darà vita a una fase di freddo maltempo sul medio e basso versante adriatico e al Sud, dove, oltre a qualche pioggia, potranno anche cadere alcune nevicate fino a quote di pianura. Sul resto del Paese lo scenario meteo risulterà maggiormente stabile e asciutto; da segnalare inoltre l'avanzata delle nebbie, sulle pianure del Nord e su alcuni tratti interni del Centro.

Martedì 25 gennaio la situazione non cambierà di molto, con l'alta pressione delle Azzorre che tenderà ad espandersi con sempre maggiore decisione sull'Italia: il tempo risulterà stabile sulle regioni settentrionali, con nebbie fitte al mattino e in serata sulle zone pianeggianti, mentre sui rilievi il sole sarà maggiormente presente. Qualche occasionale piovasco potrà ancora interessare la Puglia e la Basilicata, in esaurimento entro le ore serali. Fino a giovedì 27 il meteo tornerà più tranquillo su gran parte del Paese, con le solite eccezioni dovute alla nebbia in Valpadana, a tratti anche fitta e persistente, ma anche al ritorno delle nubi basse e di tipo marittimo che potranno avvolgere i settori costieri della Liguria e della Toscana, con il rischio di qualche debole episodio di pioviggine.

NEL DETTAGLIO

Lunedì 24: Al nord: nebbia sulla Pianura Padana, sole prevalente sul resto dei settori. Centro: diffusa instabilità su Abruzzo e Molise, con nevicate fino a quote collinari. Poco nuvoloso altrove. Sud: tempo spiccatamente instabile, con precipitazioni a carattere sparso, nevose fino in collina su Puglia e Basilicata.

Martedì 25: Al nord: cielo a tratti coperto sui settori costieri, nebbia sulla Pianura Padana. Sole altrove. Al Centro. cielo sereno o poco nuvoloso dappertutto. Al sud: bel tempo soleggiato e asciutto, anche se freddo.

Mercoledì 26: Al nord: cielo coperto sulle coste, nebbia persistente sulla Pianura Padana. Soleggiato sui rilievi. Al Centro: coperto sui settori tirrenici, piovaschi sulla Toscana e in Umbria. Al Sud: cielo sereno o al più poco nuvoloso.